Patrick Lämmle

18.1.2026

Spektakulärer Auftakt in die SailGP-Saison 2026: Nur eine Minute nach dem Start kommt es zum Crash zwischen der Schweiz und Neuseeland.

17.01.2026

Spektakulärer Auftakt in die SailGP-Saison 2026: Nur eine Minute nach dem Start kommt es zum Crash zwischen der Schweiz und Neuseeland.

Syl Battistuzzi

18.01.2026, 14:46

18.01.2026, 14:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim SailGP-Auftakt in Australien sind nach dem ersten Renntag gleich drei Teams punktgleich.
  • Schlecht lief es für die Schweiz. Nach nur etwas mehr als einer Minute kollidierte das Team von Sébastien Schneiter mit dem neuseeländische Team Black Foils, wodurch das Rennen für beide Teams früh beendet war.
  • Am Sonntag findet der zweite Renntag statt. Der Schweizer Katamaran sollte bis dann wieder repariert sein.
  • blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen.
Mehr anzeigen

Die Rennserie debütierte am Samstag in Perth vor der historischen Hafenstadt Fremantle. Der Auftakt beim SailGP in Australien hat es dann in sich: Nach nur etwas mehr als einer Minute kollidiert die Schweiz mit dem neuseeländischen Team Black Foils, wodurch das Rennen für beide Teams beendet war, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte.

Die Crew vom Schweizer Sébastien Schneiter hatte dabei Vortritt, aber aufgrund eines Fehlers von Steuermann Pete Burling reagierte die neuseeländische Crew zu langsam, um den Zusammenstoss zu verhindern. Die Kollision war so heftig, dass ein Teil des Heckbereichs der Black Foils abgerissen wurde und ein Loch im Bug des Schweizer Boots zurückblieb.

«Es ging alles sehr schnell», meint Schneiter. «Wir haben gehalst, die Kiwis haben ihr Bestes gegeben, aber leider war es für sie zu spät. Es war ziemlich beängstigend.»

Die besten Segler der Welt kämpfen in Perth um den Sieg.
Die besten Segler der Welt kämpfen in Perth um den Sieg.
IMAGO/Action Plus

Schneiter: «Hochmotiviert, wieder an den Start zu gehen»

Immerhin kann der Schneiter Entwarnung geben: «Alle sind wohlauf – das ist das Wichtigste», so der Romand. Mit den «schweren Schäden» war der ersten Renntag schnell vorbei, bedauert Schneiter: «Das ist ziemlich frustrierend, aber ich bin froh, dass niemand verletzt wurde.»

Der Fokus liege nun auf Sonntag: «Wir wussten, dass diese Saison eine Herausforderung werden würde. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir mit solchen Momenten konfrontiert werden. Für uns geht es darum, wie wir uns davon erholen. Wir sind hochmotiviert, morgen wieder an den Start zu gehen und als Team aus dieser Erfahrung zu lernen», hält Schneiter fest.

Immerhin gibt es später noch positive Nachrichten aus dem Schweizer Lager. Ihr Katamaran sollte rechtzeitig für das Rennen am Sonntag (ab 20 Uhr live auf blue Sport) bereit sein – im Gegensatz zu den Neuseeländern, die nun ihr Glück beim Heimrennen in Auckland versuchen müssen.

Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

Die Tabelle nach dem 1. Renntag in Perth

Daten & Austragungsorte 2026

  • 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth
  • 14. & 15. Februar  | Race #2 | Auckland
  • 28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney
  • 11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro
  • 9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda
  • 30. & 31. Mai | Race #6 | New York
  • 21. & 21. Juni  | Race #7 | Halifax
  • 25. & 26. Juli  | Race #8 | Portsmouth
  • 22. & 23. August  | Race #9 | Sassnitz
  • August oder September | Race #10 | Spain (tbc)
  • 19. & 20. September | Race #11 | Genf
  • 21. & 22. November  | Race #12 | Dubai
Mehr anzeigen

Mehr Videos