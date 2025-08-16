Die Heim-WM im Wallis wird sein zweitletztes Rennen als Profi sein, der Heim-Weltcup in Lenzerheide sein letztes. Danach tritt Nino Schurter ab. Keystone

Der Heim-Weltcup am 21. September wird zum emotionalen Schlusspunkt: Mountainbike-Olympiasieger Nino Schurter verabschiedet sich in Lenzerheide endgültig vom Spitzensport.

Keystone-SDA SDA

Den Entschied verkündete Schurter am Samstag in einer Video-Botschaft auf Instagram. Der 39-jährige Bündner verzichtet auf die beiden abschliessenden Weltcup-Rennen in Nordamerika und beendet seine herausragende Karriere damit auf heimischem Boden. Dass er nach dieser Saison vom Spitzensport zurücktritt, war schon länger bekannt.

In Lenzerheide geht für Schurter eine beispiellose Karriere zu Ende. Der Bündner hat einen kompletten olympischen Medaillensatz gewonnen, 2016 in Rio war er Olympiasieger. Neben zehn WM-Titeln im Cross-Country ist er mit 36 Erfolgen – dem letzten letztes Jahr im Val di Sole – auch Rekordsieger im Weltcup.

In der Woche vor seinem Abschiedsrennen in Lenzerheide wird Schurter an der Heim-WM in Crans-Montana nochmals angreifen.

Videos aus dem Ressort

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport 03.06.2025