Mountainbike Nino Schurter beendet seine Karriere im Herbst in Lenzerheide

SDA

16.8.2025 - 16:42

Die Heim-WM im Wallis wird sein zweitletztes Rennen als Profi sein, der Heim-Weltcup in Lenzerheide sein letztes. Danach tritt Nino Schurter ab.
Die Heim-WM im Wallis wird sein zweitletztes Rennen als Profi sein, der Heim-Weltcup in Lenzerheide sein letztes. Danach tritt Nino Schurter ab.
Keystone

Der Heim-Weltcup am 21. September wird zum emotionalen Schlusspunkt: Mountainbike-Olympiasieger Nino Schurter verabschiedet sich in Lenzerheide endgültig vom Spitzensport.

Keystone-SDA

16.08.2025, 16:42

16.08.2025, 17:09

Den Entschied verkündete Schurter am Samstag in einer Video-Botschaft auf Instagram. Der 39-jährige Bündner verzichtet auf die beiden abschliessenden Weltcup-Rennen in Nordamerika und beendet seine herausragende Karriere damit auf heimischem Boden. Dass er nach dieser Saison vom Spitzensport zurücktritt, war schon länger bekannt.

In Lenzerheide geht für Schurter eine beispiellose Karriere zu Ende. Der Bündner hat einen kompletten olympischen Medaillensatz gewonnen, 2016 in Rio war er Olympiasieger. Neben zehn WM-Titeln im Cross-Country ist er mit 36 Erfolgen – dem letzten letztes Jahr im Val di Sole – auch Rekordsieger im Weltcup.

In der Woche vor seinem Abschiedsrennen in Lenzerheide wird Schurter an der Heim-WM in Crans-Montana nochmals angreifen.

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

03.06.2025

Vergé-Déprés im Schwestern-Talk: «Ab und zu habe ich ihre Kleider geklaut»

Vergé-Déprés im Schwestern-Talk: «Ab und zu habe ich ihre Kleider geklaut»

Die Geschwister Zoé und Anouk Vergé-Depré stehen neu als Team Zouk zusammen im Sand. Beim Schwestern-Talk sprechen die beiden über Ticks, Unordentlichkeit und Zeit im Bad.

24.04.2025

Aus europäischer Sicht eine Katastrophe +++ Trump gibt Forderung nach Waffenstillstand in Ukraine auf
Fixpreis-Versprechen beim F-35 zerbröselt – VBS löschte kritische Klarstellungen
«Das historische Treffen» – «Zum Fremdschämen»

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

15.08.2025

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Leichtathletik. Thompson schlägt Lyles erstmals

LeichtathletikThompson schlägt Lyles erstmals

Tour de Romandie Féminin. Schweizerin Elise Chabbey gewinnt zweite Etappe

Tour de Romandie FémininSchweizerin Elise Chabbey gewinnt zweite Etappe

SailGP. Schweizer Boot verpasst Podest in Deutschland

SailGPSchweizer Boot verpasst Podest in Deutschland