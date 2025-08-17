  1. Privatkunden
Schwägalp-Schwinget im Ticker Wie schlägt sich Samuel Giger beim letzten Ernstkampf vor dem ESAF?

Linus Hämmerli

17.8.2025

Auf der Schwägalp findet das letzte Bergkranzfest vor dem ESAF statt. Das Schwingfest jetzt im Ticker.

Linus Hämmerli

17.08.2025, 07:51

17.08.2025, 08:59

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • 1. Gang

    Mario Schneider, der Sieger auf der Schwägalp 2023, gerät gegen Erich Fankhauser schnell unter Druck. Der Thurgauer fällt gegen den Luzerner im ersten Zug auf den Rücken – aber zu wenig für ein gültiges Resultat. Danach steht Schneider strammer im Sägemehl, auch Fankhauser fängt die Angriffe seines Gegners ab – dann kurz vor Anbruch der Schlussminute passiert es: Fankhauser greift an, Schneider kontert und dreht den Innerschweizer auf den Rücken.

  • Noch drückt die Sonne nicht durch ...

    ... im letzten Jahr schüttete aus Kübeln, heuer ist es trockener. Bisschen feucht ist es dennoch auf der Schwägalp. Der Nebel ist da. Wer auch da ist, sind die Zuschauenden. Die Arena beim Anschwingen schon auf den letzten Platz gefüllt.

    blue Sport

  • Giger strebt 7. Sieg auf der Schwägalp an

    Samuel Giger weiss, wie man auf der Schwägalp gewinnt. Der Thurgauer hat in den letzten neun Jahren sechs Festsiege eingeheimst – so viele wie noch kein anderer Schwinger.

  • 1. Gang: Giger gegen Gwerder – Premiere für Schlegel

    Im 1. Gang bekommt es Samuel Giger mit Michael Gwerder zu tun. Das Duell der beiden Eidgenossen gab es zuletzt vor fünf Jahren beim Berchtoldschwinget, als Giger platt gewann.

    Eine Premiere gibt es für Explosivschwinger Werner Schlegel und den Innerschweizer Lukas Bissig. Sie treffen erstmals aufeinander.

    Die Spitzenpaarungen auf der Schwägalp

    • Lario Kramer – Damian Ott
    • Samuel Giger – Michael Gwerder
    • Lukas Bissig – Werner Schlegel
    • Marc Lustenberger – Domenic Schneider
    • Marcel Räbsamen – Noe Van Messel
    • Romain Collaud – Martin Hersche
    • Samir Leuppi – Marco Reichmuth
    • Steve Duplan – Marco Good
    • Martin Roth – Alex Schuler
    • Fabian Kindlimann – Samuel Schwyzer
    Mehr anzeigen

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum Ticker des Schwägalp-Schwingets. Am Fusse des Säntis bestreiten einige Spitzenmänner ihren letzten Ernstkampf vor dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis. Um 8 Uhr geht es mit dem Anschwingen los.

    • Mehr anzeigen

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop»

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop»

Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen.

22.05.2025

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter.

13.05.2025

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum

Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video.

01.05.2025

«Auch als Jo-Jo-Spieler habe ich Talent»

«Auch als Jo-Jo-Spieler habe ich Talent»

Fabian Staudenmann mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen.

22.05.2025

«Ich warte nicht gerne auf den Gegner». Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein

«Ich warte nicht gerne auf den Gegner»Darum liess sich Schwingstar Schlegel auf kurioses Psycho-Spielchen ein

Top-Schwinger Fabian Staudenmann. Seine Ur-Oma muss nach Stoos-Triumph ins Portemonnaie greifen

Top-Schwinger Fabian StaudenmannSeine Ur-Oma muss nach Stoos-Triumph ins Portemonnaie greifen

Vizekönig Nick Alpiger. «Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, dass ich Schwingerkönig werden will»

Vizekönig Nick Alpiger«Ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich sage, dass ich Schwingerkönig werden will»

Baby-News beim Schwingerkönig. Nöldi Forrer: «Meine Partnerin ist bei der Geburt eingeschlafen»

Baby-News beim SchwingerkönigNöldi Forrer: «Meine Partnerin ist bei der Geburt eingeschlafen»