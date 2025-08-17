Auf der Schwägalp findet das letzte Bergkranzfest vor dem ESAF statt. Das Schwingfest jetzt im Ticker.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
1. Gang
Mario Schneider, der Sieger auf der Schwägalp 2023, gerät gegen Erich Fankhauser schnell unter Druck. Der Thurgauer fällt gegen den Luzerner im ersten Zug auf den Rücken – aber zu wenig für ein gültiges Resultat. Danach steht Schneider strammer im Sägemehl, auch Fankhauser fängt die Angriffe seines Gegners ab – dann kurz vor Anbruch der Schlussminute passiert es: Fankhauser greift an, Schneider kontert und dreht den Innerschweizer auf den Rücken.
-
Noch drückt die Sonne nicht durch ...
... im letzten Jahr schüttete aus Kübeln, heuer ist es trockener. Bisschen feucht ist es dennoch auf der Schwägalp. Der Nebel ist da. Wer auch da ist, sind die Zuschauenden. Die Arena beim Anschwingen schon auf den letzten Platz gefüllt.
-
Giger strebt 7. Sieg auf der Schwägalp an
Samuel Giger weiss, wie man auf der Schwägalp gewinnt. Der Thurgauer hat in den letzten neun Jahren sechs Festsiege eingeheimst – so viele wie noch kein anderer Schwinger.
-
1. Gang: Giger gegen Gwerder – Premiere für Schlegel
Im 1. Gang bekommt es Samuel Giger mit Michael Gwerder zu tun. Das Duell der beiden Eidgenossen gab es zuletzt vor fünf Jahren beim Berchtoldschwinget, als Giger platt gewann.
Eine Premiere gibt es für Explosivschwinger Werner Schlegel und den Innerschweizer Lukas Bissig. Sie treffen erstmals aufeinander.
Die Spitzenpaarungen auf der Schwägalp
- Lario Kramer – Damian Ott
- Samuel Giger – Michael Gwerder
- Lukas Bissig – Werner Schlegel
- Marc Lustenberger – Domenic Schneider
- Marcel Räbsamen – Noe Van Messel
- Romain Collaud – Martin Hersche
- Samir Leuppi – Marco Reichmuth
- Steve Duplan – Marco Good
- Martin Roth – Alex Schuler
- Fabian Kindlimann – Samuel Schwyzer
-
Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Ticker des Schwägalp-Schwingets. Am Fusse des Säntis bestreiten einige Spitzenmänner ihren letzten Ernstkampf vor dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis. Um 8 Uhr geht es mit dem Anschwingen los.