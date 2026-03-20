Wird es für Gold reichen oder nicht? Simon Ehammer zählt an der Hallen-WM in Torun im Siebenkampf zu den Mitfavoriten. Keystone

Torun in Polen wird am verlängerten Wochenende zum Zentrum der Leichtathletik. An den Hallen-Weltmeisterschaften werden 26 Medaillensätze vergeben, auch die Schweiz dürfte Medaillen holen.

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Sind Schweizer Medaillen in Torun realistisch?

Ja. Gleich fünf Medaillentrümpfe reisen an, und einige dürften stechen. Bei den letzten drei Austragungen 2022, 2024 und 2025 stellte die Schweiz jeweils eine Weltmeisterin oder einen Weltmeister. Insgesamt holte sie in Belgrad, Glasgow und Nanjing nicht weniger als acht Medaillen.

Wem wird Gold zugetraut?

Simon Ehammer startet im Siebenkampf als Mitfavorit. Der letztjährige Hallen-Europa- und Indoor-Weltmeister Sander Skotheim aus Norwegen fehlt, ebenso der Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer aus Deutschland sowie Olympiasieger Markus Rooth aus Norwegen. Mit Kyle Garland kommt der Hauptkonkurrent aus Übersee. Der Amerikaner hat heuer noch keinen Siebenkampf bestritten, bringt aber mit 6639 Punkten den höheren Bestwert mit als der gleichaltrige Ehammer (6506). Der Weltrekord liegt seit 2012 bei 6645 Punkten. Garland holte an der WM in Tokio Bronze und verfügt auch im Zehnkampf über die bessere Punktereferenz (8869:8575).

Als Weltmeisterin von Tokio steht Ditaji Kambundji im internationalen Fokus. Gemäss Papierform wird sie sich ein Duell mit Devynne Charlton von den Bahamas liefern. Die 30-Jährige aus der Karibik ist primär über die 60 m Hürden stark. 2025 wurde sie vor Ditaji Kambundji Hallen-Weltmeisterin, 2024 holte sie ebenfalls Gold, 2022 Silber. Zudem hält sie seit 2024 den Hallen-Weltrekord (7,65). Die Bestmarke der Bernerin liegt bei 7,67 Sekunden. Wer allerdings einzig diesen Zweikampf um Gold erwartet, könnte falsch liegen. Die Top 4 in der Meldeliste von Torun trennt in der Saisonbestzeit nur ein Hundertstel.

Erfolg ohne Allüren und keine Limiten im Kopf Die Sonne scheint in Bern. Es ist mild für diese Jahreszeit. Deshalb schlägt Ditaji Kambundji vor, das Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA im Freien durchzuführen. So findet das Gespräch auf der Tartanbahn auf der Leichtathletikanlage Wankdorf statt. Kurz zuvor hatte die 23-jährige Berner dort noch trainiert – gleichzeitig mit Hobbyläufern. Das passt zur Weltmeisterin über 100 m Hürden, die unkompliziert und weit weg von Starallüren ist. 11.12.2025

Wer kommt noch für eine Medaille in Frage?

Die 800-m-Läuferin Audrey Werro strebt die erste Medaille an einem Grossanlass an. Die junge Freiburgerin ist tempofest und wird auf einen schnellen Lauf drängen. An der Britin Keely Hodgkinson, der Olympiasiegerin und dreifachen WM-Zweiten, gibt es kaum ein Vorbeikommen. Mit den übrigen Medaillenkandidatinnen bewegt sich Audrey Werro auf Augenhöhe.

Die Mehrkämpferin Annik Kälin setzt auf den Weitsprung. Vergangenen Winter war die Olympia-Vierte im Siebenkampf in dieser Sparte erfolgreich. Die Bündnerin gewann unter dem Hallendach sowohl EM-Silber (6,90 m) als auch WM-Silber (6,83). In Torun muss die 25-Jährige mit dem Saisonbestwert von 6,71 m noch einen Zacken zulegen. Sechs Konkurrentinnen haben heuer schon die Marke von 6,80 m übertroffen.

Der Start von Angelica Moser stand nach einer Verletzung am Fuss und einer Zerrung auf der Kippe. Vor einem Jahr in China hatten ihr 4,70 m zu Bronze gereicht. Diesmal dürfte für die Medaillen mehr erforderlich sein. Die Zürcherin ist mit dem Saisonbestwert von 4,66 die Nummer 8 im Feld.

Wer fehlt aus Schweizer Sicht?

Der Hürdensprinter Jason Joseph verzichtet, obwohl er die Hallensaison bestritt und den Schweizer Meistertitel in 7,50 Sekunden gewann. Mit diesem Wert würde er in der Meldeliste zu den Top 8 zählen.

Mujinga Kambundji, vor einem Jahr in Nanjing nach 2022 zum zweiten Mal Hallen-Weltmeisterin, ist seit November Mutter. Die 33-Jährige will im Sommer wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen und im August für die EM in Birmingham bereit sein.

Ehammer und Annik Kälin verzichten bei nur drei Wettkampftagen auf Doppelstarts mit Weitsprung und Mehrkampf. Beim Appenzeller wäre ein solcher vom Zeitplan her möglich gewesen, bei der Bündnerin nicht.

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk 03.06.2025

Startet Armand Duplantis?

Armand Duplantis strebt in Torun nach seinem 16. Weltrekord – Nummer 15 gelang ihm vor einer Woche. Die Luft wird allerdings auch für den Ausnahme-Athleten immer dünner. Im Februar 2020 hatte er mit 6,17 m erstmals den höchsten Flug der Geschichte gezeigt – in Torun. Nun müsste er allerdings in derselben Halle 6,32 m überqueren.

Für was ist Torun bekannt?

Torun ist vor allem als Geburtsstadt des Astronomen Nikolaus Kopernikus weltweit bekannt. Er fand um 1543 heraus, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum des Universums steht. Mit dem Copernicus Cup findet jedes Jahr eines der bekanntesten Indoor-Leichtathletik-Meetings statt. 2021 war Torun schon Schauplatz der Hallen-EM, mit Gold für Ajla Del Ponte und Angelica Moser.

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