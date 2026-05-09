SailGP macht Halt auf den Bermudas. IMAGO/AAP

Die SailGP-Saison 2026 geht weiter: Im fünften Rennen der Saison geht es dieses Wochenende auf die Bermudas. Kann das Schweizer Team seine bisher magere Punkteausbeute (1) ausbauen?

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die aufregendste Regatta-Serie der Welt macht dieses Wochenende auf den Bermudas Halt. Beim fünften SailGP der Saison wollen die Schweizer ihre Punktausbeute (1) steigern.

Laut dem SailGP-Meteorologen dürften die unterschiedlichen Wetterbedingungen eine grosse Rolle spielen, was die Rennen «chaotischer» mache.

blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen. Mehr anzeigen

Das Wetter auf den Bermudainseln könnte den Teilnehmern an diesem Wochenende unterschiedliche Herausforderungen bescheren: SailGP-Meteorologe Chris Bedford prognostiziert für Samstag (live ab 18:55 Uhr auf blue Zoom) mässige Nordostwinde und unruhigeres Wasser, aber insgesamt ein schnelles Rennen.

Live Segeln: Bermuda SailGP - Renntag 1 Sa 09.05. 18:55 - 20:30 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Am Sonntag soll es wechselhafte und böige Brise geben. Bedford glaubt, dass es so am zweiten Renntag «chaotische» Bedingungen geben wird. Für ihn ist diese Unvorhersehbarkeit Teil dessen, was SailGP so spannend macht. «Man kann es so sehen, dass das Chaos gleiche Voraussetzungen für alle schafft», meint er. «Wenn die Bedingungen etwas unvorhersehbarer sind, hat jeder die Chance, Glück zu haben, und jeder die Chance, einen Fehler zu machen.»

Die Wetterkapriolen für sich nutzen will auch das Schweizer Segel-Team um Skipper Sébastien Schneiter. Explora Swiss liegt aktuell mit einem Punkt am Tabellenende.

Die Rangliste nach vier Rennen

Daten & Austragungsorte 2026 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth

14. & 15. Februar | Race #2 | Auckland

28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney

11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro

9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda

30. & 31. Mai | Race #6 | New York

21. & 21. Juni | Race #7 | Halifax

25. & 26. Juli | Race #8 | Portsmouth

22. & 23. August | Race #9 | Sassnitz

5. & 6. September | Race #10 | Valencia

19. & 20. September | Race #11 | Genf

21. & 22. November | Race #12 | Dubai Mehr anzeigen

Alle Rennen im Free-TV auf blue Zoom

Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

Schreckmoment in Perth: Schweizer SailGP-Team kollidiert mit Neuseeland Spektakulärer Auftakt in die SailGP-Saison 2026: Nur eine Minute nach dem Start kommt es zum Crash zwischen der Schweiz und Neuseeland. 17.01.2026

Aus dem Archiv

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns» Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne. 12.09.2025