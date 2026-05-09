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SailGP Schweizer Boot will auf den Bermudas vom möglichen Wetterchaos profitieren

Patrick Lämmle

9.5.2026

SailGP macht Halt auf den Bermudas.
SailGP macht Halt auf den Bermudas.
IMAGO/AAP

Die SailGP-Saison 2026 geht weiter: Im fünften Rennen der Saison geht es dieses Wochenende auf die Bermudas. Kann das Schweizer Team seine bisher magere Punkteausbeute (1) ausbauen?

Redaktion blue Sport

09.05.2026, 17:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die aufregendste Regatta-Serie der Welt macht dieses Wochenende auf den Bermudas Halt. Beim fünften SailGP der Saison wollen die Schweizer ihre Punktausbeute (1) steigern. 
  • Laut dem SailGP-Meteorologen dürften die unterschiedlichen Wetterbedingungen eine grosse Rolle spielen, was die Rennen «chaotischer» mache.
  • blue Zoom überträgt auch in der neuen Saison alle Rennen.
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Das Wetter auf den Bermudainseln könnte den Teilnehmern an diesem Wochenende unterschiedliche Herausforderungen bescheren: SailGP-Meteorologe Chris Bedford prognostiziert für Samstag (live ab 18:55 Uhr auf blue Zoom) mässige Nordostwinde und unruhigeres Wasser, aber insgesamt ein schnelles Rennen.

Live Segeln: Bermuda SailGP - Renntag 1
Live Segeln: Bermuda SailGP - Renntag 1

Sa 09.05. 18:55 - 20:30 ∙ blue Zoom D ∙ 95 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Am Sonntag soll es wechselhafte und böige Brise geben. Bedford glaubt, dass es so am zweiten Renntag «chaotische» Bedingungen geben wird. Für ihn ist diese Unvorhersehbarkeit Teil dessen, was SailGP so spannend macht. «Man kann es so sehen, dass das Chaos gleiche Voraussetzungen für alle schafft», meint er. «Wenn die Bedingungen etwas unvorhersehbarer sind, hat jeder die Chance, Glück zu haben, und jeder die Chance, einen Fehler zu machen.»

Die Wetterkapriolen für sich nutzen will auch das Schweizer Segel-Team um Skipper Sébastien Schneiter. Explora Swiss liegt aktuell mit einem Punkt am Tabellenende.

Die Rangliste nach vier Rennen

Daten & Austragungsorte 2026

  • 17. & 18. Januar | Race #1 | Perth
  • 14. & 15. Februar  | Race #2 | Auckland
  • 28. Februar & 1. März | Race #3 | Sydney
  • 11. & 12. April | Race #4 | Rio de Janeiro
  • 9. & 10. Mai | Race #5 | Bermuda
  • 30. & 31. Mai | Race #6 | New York
  • 21. & 21. Juni  | Race #7 | Halifax
  • 25. & 26. Juli  | Race #8 | Portsmouth
  • 22. & 23. August  | Race #9 | Sassnitz
  • 5. & 6. September | Race #10 | Valencia
  • 19. & 20. September | Race #11 | Genf
  • 21. & 22. November  | Race #12 | Dubai
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Alle Rennen im Free-TV auf blue Zoom

Adrenalingeladene Rennen, spektakuläre Schauplätze, rivalisierende Nationenteams und atemberaubende Geschwindigkeiten. Auch in diesem Jahr siehst du alle SailGP-Rennen im Free-TV auf blue Zoom.

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