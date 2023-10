Noe Seifert und Co. überzeugen in Antwerpen. Keystone

Die Schweizer Männer erreichen an der Kunstturn-WM in Antwerpen ihr grosses Ziel und qualifizieren sich für den Teamwettbewerb an den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Die Schweizer lösten nicht nur das Olympia-Ticket, sie qualifizierten sich als Siebente auch für den Teamfinal der besten acht Nationen vom Dienstagabend.

Noe Seifert, Florian Langenegger, Christian Baumann, Taha Serhani und Luca Giubellini totalisierten 248,192 Punkte und damit deutlich mehr als beim 4. Rang an den Europameisterschaften im April in Antalya (246,329). Die Schweizer zeigten an jedem der sechs Geräte drei solide Leistungen und liessen unter anderem um 0,029 Punkte die Turn-Grossmacht China hinter sich.

Erfreulich ist auch, dass mit Seifert und Langenegger beide Schweizer, die alle Geräte bestritten, den Mehrkampf-Final der besten 24 erreichten. Ersterer schaffte dies mit dem zwölftbesten Total (82,464). Der erst 20-jährige Langenegger (81,864) belegte Rang 20. Vor ihnen lagen unter anderen drei Japaner, von denen am Donnerstag nur zwei startberechtigt sind.

In den Gerätefinals am Wochenende wird hingegen kein Schweizer dabei sein

