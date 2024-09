Die Schweizer Mixed-Staffel ist im Kampf um eine WM-Medaille chancenlos. Bild: Keystone

Die Schweiz kann ihren Titel im Mixed-Teamzeitfahren an der Heim-WM in Zürich nicht verteidigen. Das Sextett von Swiss Cycling klassiert sich im 8. Rang. Gold geht an Australien.

SDA

Der Kampf um die Nachfolge der Schweiz als Titelträgerin entwickelte sich zu einem Sekundenkrimi. Vor der letzten Zwischenzeit waren die Top 3 nur durch fünf Sekunden getrennt. Im Ziel nach knapp 54 km und einer Fahrzeit von über 72 Minuten setzte sich Australien einen Hauch vor Deutschland durch. Die Differenz betrug lediglich 85 Hundertstel. Bronze ging mit einem Rückstand von acht Sekunden an Italien.

Das Podest lag für das Schweizer Team ausser Reichweite. Bereits am ersten Anstieg an der Zürichbergstrasse musste Johann Jacobs seine beiden Gefährten Stefan Bissegger und Fabian Weiss ziehen lassen. Das Duo übergab im 9. Zwischenrang an Elise Chabbey, Noemi Rüegg und Jasmin Liechti. Das Frauen-Trio konnten zwar noch eine Position gutmachen, der Rückstand auf Bronze betrug im Ziel allerdings über zweieinhalb Minuten.

2022 und 2023 hatte die Schweiz, allerdings in deutlich stärkerer Besetzung mit den Zugpferden Marlen Reusser und Stefan Küng, in der 2019 eingeführten WM-Disziplin Gold gewonnen.

dom, sda