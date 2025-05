Sven Michel (links) und Alina Pätz hatten sich von der Mixed-WM in Kanada mehr als Platz 11 versprochen Keystone

Alina Pätz und Sven Michel beenden die Curling-WM im Mixed in Fredericton auf Platz 11. Dank im schlechtesten Fall Rang 8 im Olympia-Qualifikationsranking hat die Schweiz ein Olympiaticket auf sicher.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Schweiz sichert sich an der Curling-WM im Mixed die Teilnahme an der Olympischen Winterspielen 2026.

Da die Schweiz im Qualifikationsranking fix in den Top 8 ist, umgeht sie das Qualifikationsturnier im kommenden Dezember.

Zum Abschluss besiegte das Schweizer Team Japan mit 7:6 nach Zusatzend. Gegen das Duo aus Japan lagen die Schweizer nie in Rückstand. Aber sie verspielten 2:0-, 5:2- und 6:5-Führungen. Erst im Zusatzend gelang dem Schweizer Team mit dem letzten gespielten Stein der Sieg.

Dank den zwei abschliessenden Siegen gegen die Türkei (9:3) und Japan beendeten Alina Pätz und Sven Michel das Turnier mit fünf Siegen und vier Niederlagen auf Platz 11.

Acht Olympia-Startplätze werden an dieser Weltmeisterschaft fix vergeben. Neben Gastgeber Italien lösten bislang auch Schweden, Estland, Norwegen, Kanada und Schottland das Olympia-Ticket. Die Schweiz belegt im Qualifikations-Ranking den 7. Platz, musste aber bis zum Viertelfinal zwischen den USA und Schottland um die direkte Olympia-Qualifikation bangen. Da das amerikanische Team mit 5:7 verlor und nicht in den Halbfinal einzog, kann die Schweiz nur noch von Australien verdrängt werden, sofern das Team aus Down Under in den Final vorprescht.

Somit umgeht das Schweizer Team das Qualifikationsturnier im Dezember, an welchem die letzten zwei Startplätze für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Cortina vergeben werden.