Die Schweizerinnen sind an der Unihockey-WM in Ostrava dort, wo sie hingehören. Ab den Halbfinals sind sie aber nicht mehr die Favoritinnen. Keystone

Das Unihockey-Nationalteam der Frauen steht an der WM in Ostrava im Halbfinal. Den Viertelfinal gegen die Slowakei gewinnt die Schweiz haushoch mit 14:1.

Keystone-SDA SDA

Die Schweizerinnen lösten die Pflichtaufgabe gegen die Slowakinnen mit Bravour. Gegen das beste Team des grossen Rests (hinter den Top-4-Nationen Schweden, Finnland, Tschechien, Schweiz) gingen die Schweizerinnen schon nach fünf Minuten in Führung, führten nach dem ersten Drittel 4:0 und nach 26 Minuten schon 6:0.

Einen derart lockeren Durchmarsch hatte niemand erwarten dürfen. Gewiss: Gegen die Slowakinnen verloren die Schweizerinnen überhaupt noch nie. Aber vor zwei Jahren gab es in der Qualifikation für die WM auch schon mal ein erknorztes 7:6. Diesmal resultierte der höchste Sieg gegen die Slowakinnen überhaupt.

Isabelle Gerig skorte vier Tore und drei Assists. Naja Ritter erzielte ihre ersten beiden WM-Tore.

Die Schweizerinnen warten nun auf das Halbfinalduell – vermutlich gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus Schweden. Die Schwedinnen müssen aber am Freitag gegen Lettland ihre Viertelfinal-Pflichtaufgabe auch erst lösen.