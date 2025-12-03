  1. Privatkunden
«Uns fehlte die Energie» Schweizerinnen bleiben an der Handball-WM gegen Japan chancenlos

SDA

3.12.2025 - 17:17

Die Schweizerinnen verpassen an der Handball-WM die Viertelfinals.
Die Schweizerinnen verpassen an der Handball-WM die Viertelfinals.
Keystone

Das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen verliert an der WM in Rotterdam das erste Hauptrundenspiel gegen Japan mit 21:27 (10:13). Die Viertelfinals müssen sich die Schweizerinnen abschminken.

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:17

03.12.2025, 17:26

Die Enttäuschung bei den Schweizerinnen war am Ende riesig. Nach der überzeugenden Vorrunde und der starken Leistung gegen die starken Ungarinnen träumten die Schweizerinnen von einem Höhenflug auch in der Hauptrunde. Stattdessen blieben die Schweizerinnen gegen Japan, den vermeintlich leichtesten Gegner in der Zwischenrunde, völlig chancenlos.

Am Anfang spielten die Schweizerinnen immerhin in der Deckung solide. Sie führten 1:0, 2:1 und 3:2. Die Japanerinnen brachten in den ersten fünf Minuten gar kein Tor und in den ersten zehn Minuten bloss zwei Tore zu Stande. Dann ging es aber plötzlich schnell: Aus dem 5:5 nach einer Viertelstunde wurde ein 6:12 (24.).

«Uns fehlte die Energie. Das waren nicht wir auf dem Platz», meinte Nationalcoach Knut Ove Joa nach der Enttäuschung an seinem 50. Geburtstag.

Die beste Phase hatten die Schweizerinnen vor und nach der Pause. In diesen Momenten kamen sie von 7:13 auf 16:17 (41.) heran. Allerdings zogen die Asiatinnen in den nächsten sieben Minuten gleich wieder auf 22:16 davon.

Am Freitag spielen die Schweizerinnen gegen den WM-Mitfavoriten Dänemark. Dann folgt am Sonntag noch die Partie gegen Rumänien.

