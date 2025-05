Gewusst das der Schwinger mit den meisten Punkten nicht zwingend Schwingerkönig ist? Nein? Höchste Zeit, um vor dem Eidgenössischen Schwingfest bestimmte Begriffe zu erklären.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fachbegriffe sind im Schwingsport Usus.

Ende August findet in Mollis GL das Eidgenössische Schwingfest statt.

blue Sport nimmt die Begrifflichkeiten des Schwingens unter die Lupe. Mehr anzeigen

Anschwingen

Morgens in der Früh beginnt ein Schwingfest mit dem sogenannten Anschwingen. Damit sind die ersten beiden Gänge gemeint. Im ersten Gang treffen jeweils die besten Schwinger aufeinander – oftmals die spektakulärsten Gänge bis der Kampf für die Schlussgangteilnahme in seine finale Phase geht.

Ausschwingen

Nach dem Anschwingen folgt das Ausschwingen. Gleichbedeutend mit den Gängen drei und vier.

Ausstich

Die letzten beiden Gänge (5 und 6) heissen Ausstich. Beim Eidgenössischen Schwingfest finden zwei zusätzliche Gänge statt – der Kranz-Ausstich.

Eidgenosse

Hat wenig mit der Staatszugehörigkeit zu tun. Mit dem Begriff «Eidgenosse» ist ein Schwinger gemeint, der an einem Eidgenössischen Schwingfest einen Kranz gewonnen hat.

Einteilung

Im Schwingsport entscheiden nach wie vor Menschen, wer auf wen trifft. Dafür ist das Einteilungskampfgericht zuständig. Schwinger aus den gleichen Klubs treffen grundsätzlich nicht aufeinander. An eidgenössischen Anlässen werden Schwinger aus den gleichen Teilverbänden ebenfalls nicht gegeneinander eingeteilt.

Erstgekrönter

Das Eidgenössische Schwingfest gewinnen ohne König zu sein? Das geht. Zuletzt geschah dies 2019 beim ESAF in Zug. Joel Wicki verlor den Schlussgang gegen Christian Stucki. Am Ende standen beide mit gleich vielen Punkten da. Wicki wurde zum Erstgekrönten, Stucki zum König. Hat auch ein Nicht-Schlussgangteilnehmer am Ende gleich viele Punkte wie der Schwingerkönig, wird dieser zum Erstgekrönten.

Erstgekrönter und Schwingerkönig auf demselben Bild: Joel Wicki und Christian Stucki beim ESAF 2019 in Zug. KEYSTONE

Gabentempel

An einem Fest geht kein Schwinger leer aus. Beim Gabentempel kann sich jeder Schwinger seinen Gewinn aussuchen. Während bei kleineren Festen Sachpreise und teilweise Bargeldpreise ausgesucht werden können, erhalten die besten Schwinger an grösseren Festen Lebendpreise.

Gestellter

Begriff für einen Gang ohne Sieger und Verlierer – ein Unentschieden.

Kranz

Die besten Schwinger erhalten einen Kranz aus Eichenlaub. 15 bis 18 Prozent der Athleten gewinnen die begehrte Auszeichnung.

Noten

Pro Gang erhalten Sieger und Verlierer eine Note. Dabei verwenden die Kampfrichter eine Notenskala von 8,50 bis 10,00. Bei einer Niederlage werden 8,50 oder 8,75 Punkte verteilt – ist ein Schwinger sehr aktiv und verliert trotzdem, kann dies mit einer 8,75 benotet werden. Endet ein Gang mit einem Gestellten gibt es die Punkte 8,75 oder 9. Die Neun wird dann vergeben, wenn ein Schwinger oder beide sehr aktiv waren. Der Sieger erhält die Noten 9,75 (Nachdrücken) oder 10,00 (Plattwurf).

Plattwurf

Als Pattwurf ist ein direkter Wurf auf den Rücken gemeint – ohne ein Nachdrücken. Gelingt einem Schwinger ein Plattwurf erhält er die Maximalnote 10,00.

Schlussgang

Im Schlussgang treffen jene beide Schwinger aufeinander, die nach dem fünften Gang am meisten Punkte ausweisen. Der Schlussgang ist also kein Extra-Gang, sondern wie bei allen anderen Teilnehmenden Gang Nummer sechs.

Sennenschwinger

Trägt ein Schwinger ein Edelweisshemd, ist er ein sogenannter Sennenschwinger. Der Begriff hat einen geschichtlichen Hintergrund. Als Sennenschwinger galten früher Athleten aus ländlichen Regionen.

Turnerschwinger

Das Pendant zum Sennenschwinger. Der Turnerschwinger schwingt ganz in Weiss. Oftmals ein (ehemaliges) Mitglied eines Turnvereins. Lange Zeit galten die Turnerschwinger als Athleten aus urbaneren Gegenden.

Thomas Sutter holte sich als Turnerschwinger 1995 in Chur den Königstitel. KEYSTONE

Schwinger-Grand-Slam

Ein umgangssprachlicher Begriff. Gewinnt ein Schwinger das Eidgenössische Schwingfest, das Unspunnen und das Kilchberger ist vom sogenannten «Schwinger-Grand-Slam» die Rede. Zuletzt gelang dies Christian Stucki (Kilchberger 2008, Unspunnen 2017, ESAF 2019).

Zwilchhosen

Vor jedem Gang steigt ein Schwinger in die sogenannte Zwilchhose. Es gibt sie in hell und dunkel. Damit das Publikum die Schwinger besser unterscheiden kann, trägt während eines Gangs ein Schwinger die dunkle, der andere die helle Hose aus Zwilch.

Videos vom Ressort

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter. 13.05.2025