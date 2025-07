Schwinger Kilian von Weissenfluh tritt per sofort zurück

Kilian von Weissenfluh bestritt beim Oberländischen Ende Juni sein letztes Schwingfest. KEYSTONE

Kilian von Weissenfluh tritt per sofort zurück. Der Schwinger teilt mit, dass die Freude am aktiven Schwingsport immer mehr verloren gegangen sei. Immer wieder machten ihm Verletzungen zu schaffen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Kilian von Weissenfluh beendet im eidgenössischen Jahr per sofort seine Aktiv-Zeit als Schwinger.

In einer Mitteilung lässt der Eidgenosse verlauten, die Freude am aktiven Schwingsport sei immer mehr verloren gegangen.

Verletzungen bremsten von Weissenfluh immer wieder aus. Diese hätten körperlich und mental ihre Spuren hinterlassen. Mehr anzeigen

Kilian von Weissenfluh hängt mit 28 Jahren seine Zwilchhose per sofort an den Nagel. «Die Freude am aktiven Schwingsport ist immer mehr verloren gegangen», sagt er in einer Mitteilung, die an die Plattform «J» ging.

Zuletzt hatte der 50-fache Kranzgewinner immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Die zweite Hälfte der vergangenen Saison verpasste der Schwager von Spitzenschwinger Samuel Giger (verheiratet mit Schwester Michelle) aufgrund von Bandscheibenproblemen. Im Frühjahr 2025 kehrte er zurück, beim Oberländischen in Adelboden verletzte er sich Ende Juni erneut. Wieder machte ihm der Rücken zu schaffen.

Sein Rücktritts-Entscheid falle nach reiflicher Überlegung. «Der Leistungssport war über viele Jahre ein zentraler Teil meines Lebens, daher ist mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen.» Die Verletzungen hätten körperlich und mental ihre Spuren hinterlassen. Dies habe ihm zunehmend erschwert, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und mit voller Leidenschaft dabei zu sein.

Mehr zum Schwingen

«Vor einem Schwingfest höre ich auch mal Hip-Hop» Adrian Walther mal von einer anderen Seite. blue Sport stellt dem Kranzschwinger ungewöhnliche Fragen. 22.05.2025

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter. 13.05.2025

Nick Alpiger über das Fischen, seine Familie und seinen Birnenbaum Vor dem Eidgenössischen Schwingfest hat Nick Alpiger blue Sport in sein Elternhaus eingeladen. Das Porträt im Video. 01.05.2025