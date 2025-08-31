  1. Privatkunden
Schock am ESAF-Sonntag Schwinger muss mit schwerer Verletzung abtransportiert werden

Tobias Benz

31.8.2025

Damian Ott (links) kümmert sich um den verletzten Fabian Stucki.
Damian Ott (links) kümmert sich um den verletzten Fabian Stucki.
KEYSTONE

Beim Eidgenössischen Schwingfest kommt es am Sonntag zu mehreren Verletzen Schwingern. Einer davon muss abgeschirmt gepflegt und dann mit der Bahre vom Platz getragen werden.

Redaktion blue Sport

31.08.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL läuft der zweite Wettkampftag.
  • Am Sonntag wird das Fest gleich von mehreren Verletzungen überschattet.
Mehr anzeigen

Am Sonntagmorgen verletzten sich gleich mehrere Schwinger am Eidgenössichen in Mollis. Zuerst ist es Fabian Stucki, der im 5. Gang gegen Damian Ott verletzt aufgeben muss. Der Berner muss gestützt vom Platz gebracht werden und kann nicht weitermachen.

Etwas später erwischt es dann auch Samir Leuppi. Der Zürcher verliert auf Platz fünf gegen Michael Ledermann und windet sich am Boden. Sofort winkt sein Gegner das medizinische Personal herbei. Leuppi wird behandelt, Ledermann weicht ihm nicht von der Seite. Schliesslich verlässt der Zürcher den Platz unter Beifall des Publikums und mit Unterstützung durch Roger Rychen und dem medizinischen Personal.

Gleichzeitig muss auf Platz eins ein Schwinger über längere Zeit medizinisch betreut. Er scheint sich eine schwere Verletzung zugezogen zu haben – der Platz wird während rund zehn Minuten mit Sichtschutz von den Blicken der Zuschauer geschützt. 

Am Ende muss der Schwinger mit einer medizinischen Nackenstütze sorgfältig abtransportiert werden. Gemäss dem «Blick» handelte es sich beim Verletzten um den 18-jährigen Anthony Fontaine.

ESAF im Ticker. Top-Favoriten schlagen zu: Giger löst Mammut-Aufgabe ++ Orlik und Schlegel ganz vorne

ESAF im Ticker. Top-Favoriten schlagen zu: Giger löst Mammut-Aufgabe ++ Orlik und Schlegel ganz vorne

