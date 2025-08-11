Stucki: «Wir sind alle Gelb-Schwarz angehaucht» 10.08.2025

Christian Stucki, Schwingerkönig von 2019, erzählt bei blue Sport von seinem Leben nach der Karriere, seiner Leidenschaft für YB und warum Schwingen friedlicher ist als Fussball.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christian Stucki, Schwingerkönig von 2019, spricht bei blue Sport über sein Leben nach der Karriere, seine Liebe zu YB und die friedliche Atmosphäre im Schwingsport im Vergleich zum Fussball.

Der 40-Jährige arbeitet heute unter anderem für eine Sackmesser-Firma, unterstützt seine Familie und begleitet 2025 als SRF-Experte das Eidgenössische Schwingfest.

Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen besucht der Berner regelmässig YB-Spiele im Wankdorf. Mehr anzeigen

Das Duell zwischen YB und Sion lässt sich auch Christian Stucki nicht entgehen. Der wohl populärste Schwinger der Geschichte kommt in der Pause bei blue Sport vorbei, um über sein Leben nach dem Spitzensport zu reden. Ende August wird der 1,98 Meter grosse Hüne das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest als SRF-Experte begleiten.

Stucki konnte sich am Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug als Schwingerkönig feiern lassen. Auf wen der 40-Jährige 2025 tippt? «Das ist immer schwierig. Es ist so offen wie schon lange nicht mehr. Es gibt sechs, sieben Männer, die Schwingerkönig werden können.»

Natürlich drücke er den Bernern die Daumen, schmunzelt Stucki, der in Lyss seinen Wohnort hat. Sein Palmarès umfasst unter anderem sieben eidgenössischen Kränze sowie den Grand Slam des Schwingsports. Er triumphierte an allen drei grossen Festen je einmal (neben dem Eidgenössischen beim Kilchberger Schwinget 2008 und am Unspunnenfest in Interlaken 2017).

Was unterscheidet Fussball und Schwingen?

Auf die Frage, was der Fussball vom Schwingen lernen kann, meint Stucki: «Es gibt keine Fangruppierungen beim Schwingsport. Beim Schwingen ist es ein Miteinander, kein Gegeneinander. Jeder kann sein Küchenmesser sowie Bier- und Weinflaschen mitnehmen. Es geht alles friedlich zu und her. Wir geniessen einfach das Fest.»

2023 trat der sanfte Riese zurück. Was macht Stucki heute? «Ich hatte das grosse Glück, dass ich meine Partner über das Karriereende mitnehmen konnte. Mit ihnen habe ich immer noch zu tun.» Er sei etwa auf Mandatsbasis bei der Swiza, einer kleinen Sackmesser-Firma in Delémont angestellt, führt Stucki aus.

«Dazu unterstütze ich die Familie und geniesse auch mal das Zuhause», ergänzt Stucki. Zusammen mit Frau Cécile hat er die Söhne Elia und Xavier. Die hat er auch alle ins Wankdorf mitgenommen. «Wir sind alle Gelb-Schwarz angehaucht», sagt Stucki.

