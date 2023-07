Joel Wicki wird von einer Ellbogen-Verletzung zurückgeworfen. Bild: Keystone

Joel Wicki muss den Brünig-Schwinget am Sonntag in der Mittagspause verletzt aufgeben. Für den Schwingerkönig startet im Hinblick auf die Teilnahme am Unspunnen-Schwinget ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wicki zog sich bereits vor zwei Jahren eine vergleichbare Verletzung zu. «Es sind wiederum Sehnen und Knochen verletzt worden, aber keine Muskulatur», erklärt Didi Schmidle, Verbandsarzt der Innerschweizer. Mehr anzeigen

Als Mitfavorit auf den Sieg auf dem Brünig angereist, ist das Schwingfest für Joel Wicki bereits in der Mittagspause gelaufen. Im dritten Gang beisst sich der Schwingerkönig am erst 18-jährigen Michael Moser die Zähne aus und muss sich mit einem Gestellten begnügen. Vor allem aber fängt sich Wicki eine Verletzung ein. Noch während dem Kampf greift er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Ellbogen.

Ähnliche Verletzung vor zwei Jahren

Wicki bringt den Gang gegen Moser zwar zu Ende, kurz darauf bricht er den Wettkampf aber ab und greift nach der Mittagspause nicht mehr ins Geschehen ein. Stattdessen fährt der 26-Jährige direkt ins Spital, um sich einem MRI zu unterziehen. Wicki kennt sich mit Ellenbogen-Problemen aus, verletzte sich vor zwei Jahren an der gleichen Stelle und musste daraufhin einen Monat aussetzen. Die am Sonntag eingefangene Verletzung gleicht jener von 2021.

Die MRI-Untersuchung liefert ein ernüchterndes Ergebnis: «Erste ärztliche Untersuchungen haben ergeben, dass meine Verletzung komplexer ist als erwartet», gibt Wicki am Montag in den sozialen Netzwerken ein erstes Update. Didi Schmidle, Verbandsarzt der Innerschweizer, erklärt: «Es sind wiederum Sehen und Knochen verletzt worden, aber keine Muskulatur. Ein erheblicher Bluterguss bereitet Joel zudem Schmerzen.»

Weitere Untersuchen sollen zeigen, wie lange Wicki ausfallen wird. «Didi Schmidle und Ellbogenspezialisten sind aktuell in Gesprächen, um die beste Therapie für mich vorzunehmen», schreibt der Schwingerkönig – der Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Denn schon am 27. August steigt mit dem Unspunnen-Schwinget in Interlaken der grosse Saisonhöhepunkt.