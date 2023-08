Verpasst den Saisonhöhepunkt in Interlaken: Schwingerkönig Joel Wicki wird für das Unspunnenfest nicht rechtzeitig fit. Bild: Keystone

Der Schwingerkönig Joel Wicki verpasst wie erwartet das Unspunnenfest. Er wird nach seiner Ellbogenverletzung nicht rechtzeitig fit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie befürchtet wird Joel Wicki das Unspunnenfest verletzt verpassen. Dennoch gibt es für den Schwingerkönig gute Neuigkeiten.

Wicki wird am kommenden Wochenende trotzdem nach Interlaken reisen. «Ich werde meine Teamkollegen vor Ort unterstützen und in der betreuenden Rolle am Unspunnen-Schwinget dabei sein», kündigt er an. Mehr anzeigen

Wicki hatte sich beim Bergkranzfest auf dem Brünig verletzt. Zwar verläuft die Heilung planmässig, für den Saisonhöhepunkt reicht es aber nicht.

Auf seiner Webseite gibt der 26-Jährige das frühzeitige Ende seiner Saison bekannt. «Dass ich als Schwinger am Unspunnen nicht dabei sein kann, ist natürlich sehr schade, aber für mich kein Drama. Die gute Nachricht lautet heute ganz klar: Die Fraktur am Ellbogen ist am gewünschten Ort, so dass es einwandfrei zusammenwächst. Die stabilisierende Schiene muss ich auch nicht mehr tragen», schreibt Wicki. Verläuft die Verheilung wie erhofft, sollte der Schwingerkönig um eine Operation herumkommen und Ende November wieder ins Training einsteigen können.

Nichtsdestotrotz reist Wicki am kommenden Wochenende nach Interlaken. «Am Sonntag werde ich meine Teamkollegen vor Ort unterstützen und in der betreuenden Rolle am Unspunnen-Schwinget dabei sein», kündigt er an. «Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen im Sägemehl in der Saison 2024.»

SDA/lbe