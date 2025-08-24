  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwingen Schwingerkönigin 2025 heisst Jasmin Gäumann

SDA

24.8.2025 - 13:18

Die Schwingerkönigin 2025 heisst Jasmin Gäumann (oben)
Die Schwingerkönigin 2025 heisst Jasmin Gäumann (oben)
Keystone

Eine Woche vor dem Eidgenössischen Schwingfest der Männer in Mollis küren die Frauen ihre neue Schwingerkönigin. Die 25-jährige Bernerin Jasmin Gäumann sichert sich am Sonntag in Huttwil den Titel.

Keystone-SDA

24.08.2025, 13:18

24.08.2025, 13:48

Die Entscheidung fiel bereits im ersten Gang: Weil sowohl Isabel Egli, die Schwingerkönigin von 2024, als auch Eveline Linggi im Anschwingen stellten, war Gäumanns Triumph unabhängig vom weiteren Festverlauf nicht mehr zu gefährden. Die Emmentalerin hatte sich in der Jahreswertung unter anderem dank vier Festsiegen ein komfortables Polster erarbeitet.

Anders als bei den Männern, die ihren König nur alle drei Jahre an einem zweitägigen Eidgenössischen Schwingfest küren, wird bei den Frauen jährlich eine Schwingerkönigin gekrönt. Ausschlaggebend ist dabei die Gesamtwertung über die ganze Saison.

Das könnte dich auch interessieren

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

So hart trainiert Schwinger Fabian Staudenmann für den Königstitel

blue Sport besucht Fabian Staudenmann beim Krafttraining. Im Schwingjahr 2025 ordnet er alles dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis unter.

13.05.2025

Meistgelesen

Trump segnet Verkauf von 3350 Raketen ab + Das würde Putin die Eroberung von 4 Regionen kosten
«Er hat endgültig genug von ihr»
Restaurant in Deutschland akzeptiert keine getrennten Rechnungen
VAR kommt GC zu Hilfe: Doch kein Penalty für Winti
Newsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig

Videos aus dem Ressort

Levante - Barcelona 2:3

Levante - Barcelona 2:3

LALIGA | 2. Runde | Saison 25/26

23.08.2025

Atlético Madrid - Elche 1:1

Atlético Madrid - Elche 1:1

LALIGA | 2. Runde | Saison 25/26

23.08.2025

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

23.08.2025

Levante - Barcelona 2:3

Levante - Barcelona 2:3

Atlético Madrid - Elche 1:1

Atlético Madrid - Elche 1:1

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Motorrad fliegt über Absperrung. Kameramann filmt im MotoGP Schockmoment – und entgeht Horror-Crash nur knapp

Motorrad fliegt über AbsperrungKameramann filmt im MotoGP Schockmoment – und entgeht Horror-Crash nur knapp

Baseball. Nach zehn Jahren Pause sind die Barracudas wieder Meister

BaseballNach zehn Jahren Pause sind die Barracudas wieder Meister

Schweizer Meisterschaften. Simon Ehammer mit Bestwert im Stabhochsprung

Schweizer MeisterschaftenSimon Ehammer mit Bestwert im Stabhochsprung