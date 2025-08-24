Die Schwingerkönigin 2025 heisst Jasmin Gäumann (oben) Keystone

Eine Woche vor dem Eidgenössischen Schwingfest der Männer in Mollis küren die Frauen ihre neue Schwingerkönigin. Die 25-jährige Bernerin Jasmin Gäumann sichert sich am Sonntag in Huttwil den Titel.

Keystone-SDA SDA

Die Entscheidung fiel bereits im ersten Gang: Weil sowohl Isabel Egli, die Schwingerkönigin von 2024, als auch Eveline Linggi im Anschwingen stellten, war Gäumanns Triumph unabhängig vom weiteren Festverlauf nicht mehr zu gefährden. Die Emmentalerin hatte sich in der Jahreswertung unter anderem dank vier Festsiegen ein komfortables Polster erarbeitet.

Anders als bei den Männern, die ihren König nur alle drei Jahre an einem zweitägigen Eidgenössischen Schwingfest küren, wird bei den Frauen jährlich eine Schwingerkönigin gekrönt. Ausschlaggebend ist dabei die Gesamtwertung über die ganze Saison.

