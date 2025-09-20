  1. Privatkunden
SailGP im Stream Segel-Spektakel auf dem Genfersee – Schweizer Team startet gut

Jan Arnet

20.9.2025

Ab 15.30 Uhr live auf blue Zoom: Der SailGP in Genf.

Erstmals kommt die SailGP-Rennserie in die Schweiz! Die Hightech-Segelboote des Rolex SailGP fliegen mit ihren Foils über den Genfersee. Mit dabei das Schweizer Team um Skipper Sébastien Schneiter, das vor den heimischen Fans das Podest erobern will. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

20.09.2025, 15:00

20.09.2025, 16:34

Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Starker 2. Platz für das Schweizer Team im Race 2

    Nachdem sich das Schweizer Team früh im zweiten Rennen eine Strafe einfängt, drehen Steuermann Sébastien Schneiter und sein Team auf und rollen das Feld von hinten auf. Am Schluss landet die Schweiz auf Platz 2, den Sieg im zweiten Rennen holt sich Australien und Tom Slingsby.

    Die Schweiz landet im zweiten von sechs Rennen auf dem starken zweiten Platz.
    Die Schweiz landet im zweiten von sechs Rennen auf dem starken zweiten Platz.
    blue

  • Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf

    Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf

    Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf

    20.09.2025

  • Neuseeland holt sich den Sieg im ersten Rennen

    Optimaler Auftakt für Neuseeland: Peter Burling und sein Team holen sich im ersten von sechs Rennen den Sieg vor Dänemark und Grossbritannien. Die Schweiz büsst kurz vor Schluss noch einen Platz ein und landet auf Platz 5. In einigen Minuten startet Race 2.

    Die Rangliste des ersten Rennens des SailGP in Genf.
    Die Rangliste des ersten Rennens des SailGP in Genf.
    blue

  • Genf ist bereit für das grosse Spektakel

    In Genf ist alles bereit für das erste SailGP-Rennen in der Schweiz. Die F50, diese fliegenden Katamarane, die der Schwerkraft trotzen, sind alle auf dem Genfersee. Das Wetter scheint mitzuspielen und dürfte einen reibungslosen Ablauf der Show ermöglichen. Los geht's ab 15.30 Uhr.

    Alle Infos zum SailGP gibt's hier.

    Hier kommt das Schweizer SailGP-Boot aufs Wasser

    Hier kommt das Schweizer SailGP-Boot aufs Wasser

    20.09.2025

  • Das Schweizer Team freut sich riesig aufs Heimrennen

    Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

    Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

    Für das Team Switzerland wird das erste SailGP-Rennen auf dem Genfersee etwas ganz Besonderes. blue News hat mit den Protagonisten gesprochen.

    12.09.2025

  • So fühlt es sich auf dem Segelboot an

    «Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

    «Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

    Wie fühlt sich eine Fahrt an auf einem Segelboot der «Formel 1 der Meere»? blue News-Redaktor Laurent Morel hat’s ausprobiert.

    12.09.2025

  • Die rasante Entwicklung des SailGP

    SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

    SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

    Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

    12.09.2025

  • Schweizer Premiere im SailGP

    SailGP kommt erstmals nach Genf: Auf dem Genfersee liefern sich die Highspeed-Katamarane am Samstag und Sonntag packende Duelle mit bis zu 100 km/h, während Heimteam Sébastien Schneiter mit neuer Crew vor heimischem Publikum glänzen will – Spannung und Spektakel sind garantiert, wenn die weltbesten Segler auf dem einzigen Süsswasser-Revier der Saison ans Limit gehen.

    • Mehr anzeigen

