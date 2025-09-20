In Genf ist alles bereit für das erste SailGP-Rennen in der Schweiz. Die F50, diese fliegenden Katamarane, die der Schwerkraft trotzen, sind alle auf dem Genfersee. Das Wetter scheint mitzuspielen und dürfte einen reibungslosen Ablauf der Show ermöglichen. Los geht's ab 15.30 Uhr.

