Erstmals kommt die SailGP-Rennserie in die Schweiz! Die Hightech-Segelboote des Rolex SailGP fliegen mit ihren Foils über den Genfersee. Mit dabei das Schweizer Team um Skipper Sébastien Schneiter, das vor den heimischen Fans das Podest erobern will. Hier bist du live dabei.
Starker 2. Platz für das Schweizer Team im Race 2
Nachdem sich das Schweizer Team früh im zweiten Rennen eine Strafe einfängt, drehen Steuermann Sébastien Schneiter und sein Team auf und rollen das Feld von hinten auf. Am Schluss landet die Schweiz auf Platz 2, den Sieg im zweiten Rennen holt sich Australien und Tom Slingsby.
Ausverkaufte Ränge: Zahlreiche Segel-Fans verfolgen das Spektakel in Genf
Neuseeland holt sich den Sieg im ersten Rennen
Optimaler Auftakt für Neuseeland: Peter Burling und sein Team holen sich im ersten von sechs Rennen den Sieg vor Dänemark und Grossbritannien. Die Schweiz büsst kurz vor Schluss noch einen Platz ein und landet auf Platz 5. In einigen Minuten startet Race 2.
Genf ist bereit für das grosse Spektakel
In Genf ist alles bereit für das erste SailGP-Rennen in der Schweiz. Die F50, diese fliegenden Katamarane, die der Schwerkraft trotzen, sind alle auf dem Genfersee. Das Wetter scheint mitzuspielen und dürfte einen reibungslosen Ablauf der Show ermöglichen. Los geht's ab 15.30 Uhr.
Alle Infos zum SailGP gibt's hier.
Das Schweizer Team freut sich riesig aufs Heimrennen
So fühlt es sich auf dem Segelboot an
Die rasante Entwicklung des SailGP
Schweizer Premiere im SailGP
