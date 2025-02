Überraschungsgast! Serena Williams begeistert mit Super Bowl-Auftritt Bei der berühmten Super Bowl Halbzeit Show überraschte Serena Williams mit einer Tanzeinlage und sorgte damit für gewaltige Aufregung. 10.02.2025

Im 59. Super Bowl weisen die Philadelphia Eagles Titelverteidiger Kansas City vor versammelter Football-Elite eindrücklich in die Schranken. Eine Tennis-Legende stiehlt den Teams in der Halbzeitpause aber die Show.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Philadelphia Eagles gewinnen den 59. Super Bowl und verhindern damit den dritten Titel in Folge für die Kansas City.

Das Spiel ist bereits zur Pause vorentschieden. Kein Wunder, sind alle Augen auf die Protagonisten der Halbzeitshow gerichtet. Ein Überraschungsgast stiehlt den Football-Stars die Show.

Den Philadelphia Eagles gelingt im 59. Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs eine eindrückliche Revanche für die Pleite vor zwei Jahren. Gleich mit 40:22 gewinnt das Team von Quarterback Jalen Hurts das grosse Endspiel der NFL und damit zum zweiten Mal nach 2017 den Super Bowl.

Die Chiefs dagegen verpassen den angepeilten «Threepeat», den dritten Titel in Folge, deutlich. Patrick Mahomes und sein Team wurden dominiert – und zwar von A bis Z. Bereits zur Halbzeit und einem 0:24-Rückstand ist die Sache eigentlich gegessen.

Cooper, Sandler, Messi – und Serena Williams

Wenn das Spiel an Spannung zu wünschen übrig lässt, dann gewinnt die Show rund um den Sportevent jeweils noch mehr an Bedeutung. Stars wie Bradley Cooper, Adam Sandler, Paul McCartney und Lionel Messi lassen sich das Duell im «Caesars Superdome» in New Orleans nicht entgehen. Mit Donald Trump besucht erstmals auch ein amtierender US-Präsident den Super Bowl.

Die Halbzeitshow wird in diesem Jahr von Kendrick Lamar gestaltet, der trotz Androhung einer Klage seinen mit fünf Grammys ausgezeichneten «Diss-Track» gegen den kanadischen Rapper Drake («Not Like Us») auf der Bühne performt. Die Show wird immer wieder von Schauspieler Samuel L. Jackson unterbrochen, der als Verkörperung der amerikanischen Figur Uncle Sam Lamars Auftritt kommentiert.

Ein Überraschungsgast allerdings stiehlt Lamar, Jackson und Co. die Show. Tennis-Legende Serena Williams hat in der Halbzeitshow ihren grossen Auftritt – und begeistert mit einer unerwarteten Tanzeinlage zu «Not Like us» ein Millionen-Publikum.

Serena Williams zieht in der Halbzeitpause des Super Bowl die Blicke auf sich. Bild: Keystone