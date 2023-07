Credo che Lorenzo Leonarduzzi @Leonarduzzi1963 telecronista #Rai,farebbe bene a iscriversi a un corso di rieducazione per uomini molesti e maltrattanti. Non ha la minima idea di che cosa sia il rispetto per le donne e scambia battute sessiste per battute simpatiche. #nuoto pic.twitter.com/UdGWYftBWF