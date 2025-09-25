Shewarge Alene nach ihrem Triumph am Stockholm-Marathon. IMAGO/TT

Die äthiopische Marathonläuferin Shewarge Alene ist im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Wenige Monate nach ihrem Sieg beim Stockholm-Marathon brach sie im Training zusammen und verstarb im Spital.

Sven Ziegler

Shewarge Alene, Siegerin des Stockholm-Marathons 2025, ist mit 30 Jahren gestorben.

Die Athletin brach während einer Trainingseinheit zusammen und verstarb im Krankenhaus.

Sportwelt und Teamkolleginnen würdigen sie als Inspiration und grosses Vorbild.

Weniger als vier Monate nach ihrem Triumph beim Stockholm-Marathon ist Shewarge Alene überraschend verstorben. Die 30-jährige Äthiopierin brach laut den Organisatoren bei einer Trainingseinheit zusammen und wurde ins Spital gebracht, wo sie verstarb.

Alene hatte am 31. Mai den Stockholm-Marathon in einer Zeit von 2:30:38 Stunden gewonnen. Ihre persönliche Bestzeit von 2:27:26 Minuten für einen Marathon gehört zu den besten Zeiten für eine Amateurläuferin. Ihr Tod sorgt weit über Äthiopien hinaus für Bestürzung.

Zahlreiche Würdigungen aus der ganzen Welt

Teamkolleginnen beschrieben sie als «zielstrebige Athletin» und «grosszügige Freundin», die andere stets ermutigt habe. Ein äthiopischer Trainer betonte, man habe «nicht nur eine grosse Sportlerin verloren, sondern auch ein Vorbild für junge Mädchen im Land».

Auch in sozialen Medien würdigten zahlreiche Läuferinnen und Läufer aus Afrika und Europa Alene als «Inspiration» und «aussergewöhnliche Kämpferin». Die Organisatoren des Stockholm-Marathons kondolierten ihrer Familie und erinnerten an ihre Leistungen.

Alene lebte an verschiedenen Orten und nahm an internationalen Wettkämpfen teil. Schon 2010 sorgte sie für Aufsehen beim Mount Washington Road Race, als sie dort einen Streckenrekord aufstellte. Später lebte sie auch in New York und Mexiko.