  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Livestream via blue Zoom Showdown in Abu Dhabi: Wer krönt sich zum SailGP-Champion 2025?

Tobias Benz

29.11.2025

Beim letzten SailGP der Saison kommt es in Abu Dhabi zum ultimativen Showdown. Wer krönt sich im «Grand Final» zum Champion 2025? Verfolge den ersten Renntag ab 11.00 Uhr im Livestream via blue Zoom.

Redaktion blue Sport

29.11.2025, 09:00

29.11.2025, 10:56

Nach einem Jahr voller hochkarätiger Events rund um den Globus sind die zwölf rivalisierenden SailGP-Teams nach Abu Dhabi gereist, um sich ein letztes Mal zu messen – und einen Sieger zu krönen. Vor dem grossen Showdown sieht die Tabelle wie folgt aus.

Die Rangliste vor dem Final-Event in Abu Dhabi.
Die Rangliste vor dem Final-Event in Abu Dhabi.
Bild: SailGP

Wie läuft das Saisonfinale ab?

In Abu Dhabi gehen alle 12 Teams an den Start und messen sich in sechs spannenden Flottenrennen an zwei Tagen (Samstag und Sonntag, jeweils ab 11:00 Uhr live auf blue Zoom).

In diesen Rennen geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln: zehn Punkte für einen Rennsieg, neun für den zweiten Platz, acht für den dritten Platz und so weiter. Die Teams, die den 11. und 12. Platz belegen, erhalten keine Punkte. Am Ende der Flottenrennen werden den Teams Veranstaltungspunkte zugewiesen, die die Gesamtwertung für die Veranstaltung und den Veranstaltungsgewinner bestimmen.

Beim SailGP kommt es am Samstag zum grossen Finale.
Beim SailGP kommt es am Samstag zum grossen Finale.
KEYSTONE

Am Ende ziehen die drei Teams an der Spitze der Rangliste ins sogenannte «Grand Final» ein, wo sie in einem einzigen Rennen gegeneinander antreten, bei dem es um alles oder nichts geht. Die Regeln sind einfach: Der Erste, der die Ziellinie überquert, gewinnt den Titel, und steckt neben viel Ruhm ein Preisgeld in Höhe von 2 Millionen Dollar ein.

Von den zwölf Teams haben vor dem Final-Event in Abu Dhabi noch deren vier Chancen auf den Einzug ins grosse Finale: Emirates GBR (Grossbritannien), die Black Foils (Neuseeland), die Bonds Flying Roos (Australien) und Los Gallos (Spanien). Die Schweiz, die aktuell auf Platz 8 der Rangliste liegt, gehört leider nicht dazu.

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

Hier trifft SailGP-Steuermann Schneiter Tennis-Ikone Federer

01.07.2025

Meistgelesen

Schweiz soll Mann/Frau-Unterscheidung behalten, aber …
Unfall auf Autobahn führt zu drei Verletzten und drei Verhaftungen
Mann (85) fährt 40-Meter-Hang hinunter – und landet im Bach
Steigen nach Gottschalk auch Schöneberger und Jauch aus?
Trump attackiert Tim Walz – der stellt dessen geistige Gesundheit infrage

Fussball-News

Karriereende nach 22 Jahren als Profi. Reto Ziegler: «Ich hoffte, dass ich noch eine Chance bekomme»

Karriereende nach 22 Jahren als ProfiReto Ziegler: «Ich hoffte, dass ich noch eine Chance bekomme»

Bundesliga. Keine Tore zwischen Mönchengladbach und Leipzig

BundesligaKeine Tore zwischen Mönchengladbach und Leipzig

Erster Treffer für neuen Klub. Torpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Erster Treffer für neuen KlubTorpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Challenge-League-Highlights. Abwärtstrend gestoppt: Aarau kehrt gegen Xamax zum Siegen zurück

Challenge-League-HighlightsAbwärtstrend gestoppt: Aarau kehrt gegen Xamax zum Siegen zurück

Britische Polizei bestätigt. Sechs Festnahmen am Flughafen Birmingham nach Gewalt von YB-Chaoten

Britische Polizei bestätigtSechs Festnahmen am Flughafen Birmingham nach Gewalt von YB-Chaoten