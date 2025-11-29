Beim letzten SailGP der Saison kommt es in Abu Dhabi zum ultimativen Showdown. Wer krönt sich im «Grand Final» zum Champion 2025? Verfolge den ersten Renntag ab 11.00 Uhr im Livestream via blue Zoom.

Nach einem Jahr voller hochkarätiger Events rund um den Globus sind die zwölf rivalisierenden SailGP-Teams nach Abu Dhabi gereist, um sich ein letztes Mal zu messen – und einen Sieger zu krönen. Vor dem grossen Showdown sieht die Tabelle wie folgt aus.

Die Rangliste vor dem Final-Event in Abu Dhabi. Bild: SailGP

Wie läuft das Saisonfinale ab?

In Abu Dhabi gehen alle 12 Teams an den Start und messen sich in sechs spannenden Flottenrennen an zwei Tagen (Samstag und Sonntag, jeweils ab 11:00 Uhr live auf blue Zoom).

In diesen Rennen geht es darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln: zehn Punkte für einen Rennsieg, neun für den zweiten Platz, acht für den dritten Platz und so weiter. Die Teams, die den 11. und 12. Platz belegen, erhalten keine Punkte. Am Ende der Flottenrennen werden den Teams Veranstaltungspunkte zugewiesen, die die Gesamtwertung für die Veranstaltung und den Veranstaltungsgewinner bestimmen.

Beim SailGP kommt es am Samstag zum grossen Finale. KEYSTONE

Am Ende ziehen die drei Teams an der Spitze der Rangliste ins sogenannte «Grand Final» ein, wo sie in einem einzigen Rennen gegeneinander antreten, bei dem es um alles oder nichts geht. Die Regeln sind einfach: Der Erste, der die Ziellinie überquert, gewinnt den Titel, und steckt neben viel Ruhm ein Preisgeld in Höhe von 2 Millionen Dollar ein.

Von den zwölf Teams haben vor dem Final-Event in Abu Dhabi noch deren vier Chancen auf den Einzug ins grosse Finale: Emirates GBR (Grossbritannien), die Black Foils (Neuseeland), die Bonds Flying Roos (Australien) und Los Gallos (Spanien). Die Schweiz, die aktuell auf Platz 8 der Rangliste liegt, gehört leider nicht dazu.