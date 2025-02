Melanie Hasler kann sich über EM-Silber im Monobob freuen Keystone

Melanie Hasler gewinnt erstmals eine EM-Medaille im Monobob. Die 26-jährige Aargauerin ist in Lillehammer zwischen zwei Deutschen zweitschnellste Europäerin.

Keystone-SDA, sda SDA

Hasler rettete drei Hundertstel auf Lisa Buckwitz, blieb aber acht hinter Laura Nolte, die nach ihrem WM-Titel auch an der EM triumphierte. Im Weltcup-Klassement reichte es für die Schweizerin zu Rang 4, der Sieg ging an die zeitgleichen Breeana Walker aus Australien und Kaysha Love aus den USA.

Für Hasler war es eine Genugtuung, nachdem sie an den letzten drei Europameisterschaften die Medaillen im Monobob jeweils knapp verpasst hatte. In St. Moritz (2022) und Altenberg (2023) wurde sie jeweils Vierte, in Sigulda (2024) Fünfte. Im Zweierbob hingegen gewann sie bereits EM-Silber (2023) und EM-Bronze (2024).

Auch Debora Annen durfte sich über ein gutes Resultat freuen. Die 22-jährige Schwyzerin fuhr bei ihrer EM-Premiere auf den 4. Platz respektive Platz 9 im Weltcup-Rennen. Zu den Medaillenrängen fehlten ihr allerdings 36 Hundertstel.