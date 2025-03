Simon Ehammer holt im Siebenkampf Silber – Gold für Stabhochspringerin Moser

Simon Ehammer holt sich im Siebenkampf EM-Silber. sda

Der Siebenkämpfer Simon Ehammer gewinnt an der Hallen-EM in Apeldoorn Silber. Der 25-jährige Appenzeller bleibt einzig hinter dem Norweger Sander Skotheim. Ehammers 6506 Punkte sind Schweizer Rekord.

Keystone-SDA SDA

Vor einem Jahr in Glasgow, als Ehammer Hallen-Weltmeister wurde, hätte Skotheim ihn beinahe noch abgefangen. Diesmal lag der Schweizer vor dem abschliessenden 1000-m-Lauf nur 50 Punkte vor dem 22-Jährigen, der auf der Bahn eine beeindruckende Leistung zeigte und das Rennen für sich entschied. Mit 6558 Punkten stellte Skotheim einen Europarekord auf.

Diesen und die Goldmedaille hatte sich auch Ehammer zum Ziel gesetzt. Der Schweizer Hoffnungsträger verpasste dies zwar, verbesserte aber mit 6506 Punkten den Schweizer Rekord um satte 88 Zähler.

Ehammer hatte am zweiten Tag mit 7,68 Sekunden im Hürdensprint die Führung im Zwischenklassement erneut an sich gerissen. Der Stabhochsprung endete remis, beide Athleten überquerten 5,10 m. Der Schweizer zeigte zwei gute Leistungen. Um Skotheim für den 1000-m-Lauf in Bedrängnis zu bringen, hätte es aber einen Exploit gebraucht – so wie am ersten Tag im Weitsprung und im Kugelstossen.

Gold für Moser

Nach je einem Fehlversuch über 4,70 und 4,75 m übersprang die 27-jährige Zürcherin die Höhe von 4,80 m im ersten Anlauf. An diese Höhe kam keine Konkurrentin heran. Silber ging an die Slowenin Tina Sutej (4,75), Bronze an die Französin Marie-Julie Bonnin (4,70).

Moser egalisierte den Schweizer Hallenrekord ihrer Mentorin Nicole Büchler. Im Freien hatte die Olympia-Vierte den Schweizer Rekord im vergangenen Sommer auf 4,88 m gesteigert. An der Höhe von 4,89 m scheiterte Moser dreimal, als die Goldmedaille schon sicher war.

In Apeldoorn trat Moser als Nummer 1 der Entry List an und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Es war ihre zweite EM-Goldmedaille in der Halle. 2021 hatte sie im polnischen Torun mit 4,75 m triumphiert.