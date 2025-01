Cheerleaderin wird vom American Football am Hinterkopf getroffen 06.01.2025

Auf Netflix gibt es eine Serie mit dem Titel «Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum». Die Rolle als Einheizerin an der Seitenlinie kann aber auch richtig gefährlich sein …

Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim American-Football-Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Washington Commanders wird eine Cheerleaderin vom Football am Hinterkopf getroffen. Kurz darauf steht sie wieder auf den Beinen.

Immer wieder kommt es vor, dass Cheerleaderinnen zu Opfern werden.

Einst wurde gar eine Cheerleaderin bei lebendigem Leib verspeist. Aber keine Angst: Dabei handelte es sich zum Glück bloss um eine alberne Pausenshow. Mehr anzeigen

Cheerleaderinnen sind im US-Sport vielerorts fester Bestandteil der grossen Show. Spätestens seit der Netflix-Doku «Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum» ist vielen klar, dass viel mehr dahinter steckt als nur ein bisschen gut aussehen und mit Pompons herumwedeln.

Die Cheerleaderinnen durchlaufen eine harte Schule und stehen unter gewaltigem Druck. Einige zerbrechen daran, andere blühen auf und schaffen es ins Team aufgenommen zu werden. Im Gegensatz zu den Athleten auf dem Platz verdienen sie meist nur einen Hungerlohn – und dennoch ist es für viele ein Traum, vor so grossem Publikum sportlich höchst anspruchsvolle Tanzshows abzuliefern.

Aber auch am Ziel angekommen, kann der Job richtig hart sein. Denn man muss täglich im Training schuften und an den Matchtagen abliefern, zudem darf man auch über die Feiertage kein Guezli zu viel naschen, denn die Kleidung wächst bei den Cheerleaderinnen nicht mit. Setzt sich doch ein bisschen Hüftgold an, so fliegt man nicht mehr durch die Lüfte, sondern aus dem Team.

Aber selbst wenn man all diese Strapazen durchmacht und sich makellos verhält, lauert die Gefahr an jeder Ecke. Ausgerechnet beim Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Washington Commanders zeigt sich dies am vergangenen Wochenende einmal mehr eindrücklich.

Brandon Aubrey von den Cowboys kickt den American Football mit nicht allzu feiner Klinge ins Seitenaus und trifft dabei eine Cheerleaderin am Hinterkopf. Zwar steht die tapfere Frau nach dem Niederschlag schnell wieder auf den Beinen und setzt ihr Cheerleaderinnen-Lächeln auf, doch beim genauen Hinsehen ist unter ihrem rechten Auge eine Träne zu sehen (Siehe Video am Anfang des Artikels). Es ist nicht davon auszugehen, dass dies der sich da abzeichnenden Niederlage, der bereits 10. in dieser Saison, geschuldet ist …

Fress-Attacke und Monster-Tackling

Wer auf Youtube nach der erwähnten Szene sucht, der landet schnell bei einer Reihe weiterer Videos, die zeigen, wie gefährlich das Leben als Cheerleaderinnen sein kann. Immer mal wieder kommt es vor, dass eine der Publikums-Einheizerinnen über den Haufen gerannt wird.

Footballer streckt Cheerleaderin mit Monstertackling nieder 06.01.2025

Und ja, es wurde sogar schon mal eine Cheerleaderin bei lebendigem Leibe verspeist. Dem Vernehmen nach hat sie es aber unbeschadet überstanden.

Cheerleaderin wird bei lebendigem Leib verspeist 06.01.2025

