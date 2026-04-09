Eddy Merckx im Spital. IMAGO/Belga

Der Gesundheitszustand von Eddy Merckx bereitet Sorgen. Die belgische Radsport-Legende musste erneut ins Spital.

Bereits Ende März musste sich die belgische Radsport-Legende Eddy Merckx einer Notoperation am Darm unterziehen. Beim fünfmaligen Tour-de-France-Sieger wurde ein grosser Teil des Darms entfernt.

Seit einer Woche ist der 80-Jährige wegen einer Hüftinfektion in Behandlung im Spital. «Da ich starke Schmerzen hatte, wurde ich letzten Montag ins Krankenhaus eingeliefert», sagte Merckx der flämischen Zeitung (via t-online.de). Die Ärzte können offenbar die Ursache der Infektion nicht finden. «Da die Antibiotika kaum wirken, planen sie, mich nächsten Montag erneut zu operieren». Er habe, ergänzte Merckx, «die Nase voll».

Der «Kannibale» war Ende 2024 bei einer Radtour gestürzt und brach sich dabei die Hüfte. Nach dem Einsetzen einer Prothese traten Komplikationen auf. Seit dem Unfall wurde Merckx schon sechsmal operiert.

Der Belgier ist der erfolgreichste Radprofi der Geschichte. Neben seinen fünf Tour-Siegen gewann er auch fünfmal den Giro d'Italia. Dazu wurde er dreimal Weltmeister und gewann zahlreiche Klassiker wie Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo oder Lüttich-Bastogne-Lüttich.