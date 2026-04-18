Spektakel im Hochgebirge – jetzt live auf blue Zoom

Ein Rennen, das an die Grenzen geht: Bei der Patrouille des Glaciers kämpfen sich hunderte Teams durch die eisige Bergwelt des Wallis. Atemberaubende Bilder, pure Emotionen – und du bist live dabei: blue Zoom zeigt das Spektakel ab 07.30 Uhr direkt hier im Stream.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

Wenn sich im Morgengrauen die ersten Teams auf den Weg machen, beginnt eines der härtesten und eindrücklichsten Skitourenrennen der Welt. Die Patrouille des Glaciers führt über Gletscher, steile Anstiege und schmale Grate – von Zermatt oder Arolla bis ins Ziel nach Verbier. Was hier zählt, ist nicht nur Tempo, sondern vor allem Teamgeist, Ausdauer und mentale Stärke.

Mehr als 5’000 Athletinnen und Athleten stellen sich auch 2026 dieser extremen Herausforderung. In Dreierteams kämpfen sie sich durch die hochalpine Kulisse der Walliser Alpen – oft über Stunden, teilweise an ihre absoluten Grenzen. Die Mischung aus Spitzensport, Naturgewalt und Emotion macht die Patrouille des Glaciers zu einem einzigartigen Erlebnis.

Mittendrin statt nur dabei: blue Zoom zeigt das Rennen am Samstag, 18. April, von 7.30 bis 11.00 Uhr live. Der Stream läuft direkt hier im Artikel – so verpasst du keinen Moment, wenn sich die Teams Schritt für Schritt Richtung Ziel in Verbier vorkämpfen. Ein Muss für alle, die Sport und spektakuläre Bilder lieben.