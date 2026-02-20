Eine Austragung des SailGPs findet auch dieses Jahr auf dem Genfersee statt. Sichere dir jetzt Tickets für den spektakulären Wettbewerb.

Redaktion blue Sport Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen In Genf findet am 19./20 September 2026 der SailGP statt.

Tickets für das Segel-Spektakel sind ab sofort im Verkauf erhältlich. Mehr anzeigen

Nach einem sensationellen Debüt im letzten Jahr kehrt SailGP am 19. und 20. September 2026 an den malerischen Genfersee zurück. Die schnellsten F50-Katamarane der Welt werden erneut über das Wasser fliegen, wobei das Switzerland SailGP-Team vor dem ikonischen Springbrunnen und dem Ausblick auf die Alpen die heimischen Fans begeistern will.

Am Freitag ab 9 Uhr kannst du dir Tickets für das Rennen sichern. Letztes Jahr waren alle Zuschauerplätze schnell weg, also nicht zu lange zögern.

Tickets für den Rolex Sail GP in Genf Am 19. und 20. September 2026 gastiert der Sail GP zum zweiten Mal in der Schweiz. Die Rennen finden wieder auf dem Genfersee statt. Hier kannst du Tickets bestellen und dich für den Vorverkauf registrieren. Mehr erfahren

Segel-Legende Sir Russell Coutts, inzwischen Chef des Wettbewerbs, über das Rennen: «Die Rückkehr nach Genf ist ein bedeutender Moment für SailGP und unsere Fans, da wir weiterhin einen konsistenten Jahreskalender an einigen der berühmtesten Reisezielen der Welt aufstellen. Im Jahr 2025 wurde der Rolex Switzerland Sail Grand Prix zu einem der attraktivsten Outdoor-Sportereignisse, die jemals in der Stadt stattfanden – und zum grössten, das jemals auf dem See veranstaltet wurde.»

Der 2019 ins Leben gerufene SailGP vereint die besten Segler weltweit, die 13 Nationalmannschaften aus der ganzen Welt repräsentieren. Die Teams segeln in identischen F50-Foiling-Katamaranen um den Sieg. Beim Rolex Switzerland Sail Grand Prix werden Tausende Zuschauer erwartet, um die Rennen auf dem Wasser und an Land zu verfolgen.