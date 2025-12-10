Wettverstösse im Unihockey. KEYSTONE

Nach umfangreichen Untersuchungen zu Wettverstössen hat der finnische Unihockeyverband 80 Personen sanktioniert. Zwei finnische Spieler aus der höchsten Schweizer Liga sind ebenfalls betroffen.

Keystone-SDA, S. Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der finnische Unihockeyverband hat 80 Personen wegen Wettverstössen sanktioniert, darunter auch zwei finnische Spieler aus der höchsten Schweizer Liga.

Die Sperren gelten bis mindestens Januar 2026 und betreffen Spiele auf nationaler und internationaler Ebene, jedoch nicht den Trainingsbetrieb.

Es wurden keine Hinweise auf Spielmanipulation gefunden, jedoch Wettverbote verletzt, insbesondere durch den Einsatz von Insiderinformationen. Mehr anzeigen

Der finnische Unihockeyverband führte seit dem Sommer Untersuchungen gegen rund 100 Personen durch. Im Zentrum dieser Untersuchungen standen mutmassliche Fälle des Missbrauchs von Insiderinformationen in zwei Spielen der finnischen Liga. Zudem prüfte der Verband zahlreiche mögliche Verstösse gegen das Wettverbot.

Betroffen waren F-Liiga-Spieler, Teamfunktionäre sowie weitere Personen mit enger Verbindung zu den Teams, die in Verdacht standen, Wetten auf Partien der F-Liiga und der Inssi-Divari abgeschlossen zu haben. Die Einsätze belaufen sich von 7 Cent bis 200 Euro.

Anfang Dezember veröffentlichte die Wettbewerbs- und Disziplinarkommission des finnischen Unihockeyverbands ihre Entscheide: Insgesamt 80 Personen wurden mit einem Wettkampfverbot sanktioniert. Die Untersuchung ergab jedoch, dass in keinem der geprüften Fälle eine Wettbewerbsmanipulation – also eine Beeinflussung von Spielergebnissen – vorlag.

Der Grossteil der Betroffenen, insgesamt 73 Personen, hat der finnische Unihockeyverband mit sofortiger Wirkung bis zum 28. Januar 2026 gesperrt. Die längste der restlichen Sperren dauert bis zum 30. Juni 2026. Unter den 73 Personen befinden sich auch zwei finnische Spieler aus der höchsten Schweizer Liga, die ebenfalls bis Ende Januar gesperrt sind. Sie dürfen in dieser Zeit keine Spiele in der Schweiz und international bestreiten, jedoch weiterhin am Trainingsbetrieb ihrer Teams teilnehmen.

swiss unihockey stand in engem Austausch mit dem finnischen Verband, dem internationalen Verband und den betroffenen Vereinen. «Wir sind überrascht von den Ereignissen in Finnland. Fairplay und Integrität sind zentrale Werte unseres Sports, und wir unterstützen alle Massnahmen, die zur Aufklärung und Prävention beitragen», sagt Patrick Bloch, CEO von swiss unihockey.