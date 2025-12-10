  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wettverstösse Sperren für zwei finnische Spieler der höchsten Schweizer Unihockey-Liga

S. Battistuzzi

10.12.2025

Wettverstösse im Unihockey.
Wettverstösse im Unihockey.
KEYSTONE

Nach umfangreichen Untersuchungen zu Wettverstössen hat der finnische Unihockeyverband 80 Personen sanktioniert. Zwei finnische Spieler aus der höchsten Schweizer Liga sind ebenfalls betroffen.

Keystone-SDA, S. Battistuzzi

10.12.2025, 14:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der finnische Unihockeyverband hat 80 Personen wegen Wettverstössen sanktioniert, darunter auch zwei finnische Spieler aus der höchsten Schweizer Liga.
  • Die Sperren gelten bis mindestens Januar 2026 und betreffen Spiele auf nationaler und internationaler Ebene, jedoch nicht den Trainingsbetrieb.
  • Es wurden keine Hinweise auf Spielmanipulation gefunden, jedoch Wettverbote verletzt, insbesondere durch den Einsatz von Insiderinformationen.
Mehr anzeigen

Der finnische Unihockeyverband führte seit dem Sommer Untersuchungen gegen rund 100 Personen durch. Im Zentrum dieser Untersuchungen standen mutmassliche Fälle des Missbrauchs von Insiderinformationen in zwei Spielen der finnischen Liga. Zudem prüfte der Verband zahlreiche mögliche Verstösse gegen das Wettverbot.

Betroffen waren F-Liiga-Spieler, Teamfunktionäre sowie weitere Personen mit enger Verbindung zu den Teams, die in Verdacht standen, Wetten auf Partien der F-Liiga und der Inssi-Divari abgeschlossen zu haben. Die Einsätze belaufen sich von 7 Cent bis 200 Euro.

Anfang Dezember veröffentlichte die Wettbewerbs- und Disziplinarkommission des finnischen Unihockeyverbands ihre Entscheide: Insgesamt 80 Personen wurden mit einem Wettkampfverbot sanktioniert. Die Untersuchung ergab jedoch, dass in keinem der geprüften Fälle eine Wettbewerbsmanipulation – also eine Beeinflussung von Spielergebnissen – vorlag.

Wettskandal weitet sich aus. Auch Spieler von Fenerbahce und Galatasaray festgenommen

Wettskandal weitet sich ausAuch Spieler von Fenerbahce und Galatasaray festgenommen

Der Grossteil der Betroffenen, insgesamt 73 Personen, hat der finnische Unihockeyverband mit sofortiger Wirkung bis zum 28. Januar 2026 gesperrt. Die längste der restlichen Sperren dauert bis zum 30. Juni 2026. Unter den 73 Personen befinden sich auch zwei finnische Spieler aus der höchsten Schweizer Liga, die ebenfalls bis Ende Januar gesperrt sind. Sie dürfen in dieser Zeit keine Spiele in der Schweiz und international bestreiten, jedoch weiterhin am Trainingsbetrieb ihrer Teams teilnehmen.

swiss unihockey stand in engem Austausch mit dem finnischen Verband, dem internationalen Verband und den betroffenen Vereinen. «Wir sind überrascht von den Ereignissen in Finnland. Fairplay und Integrität sind zentrale Werte unseres Sports, und wir unterstützen alle Massnahmen, die zur Aufklärung und Prävention beitragen», sagt Patrick Bloch, CEO von swiss unihockey.

Meistgelesen

SRF-Auswanderin Alexandra Taetz stirbt mit nur 38 Jahren
Wo Selenskyj Trump nachgibt – und wo nicht
«Fake News»: Trump vergisst, was er 5 Tage zuvor gesagt hat und beleidigt erneut Reporterin
Schwedische Prinzessin Sofia traf Epstein mehrmals
Parmelin wird klar als Bundespräsident gewählt – Cassis mit tiefem Resultat Vize

Mehr Sport

WM-Titel winkt. Die Darts-Party im Ally Pally wird zum XXL-Event

WM-Titel winktDie Darts-Party im Ally Pally wird zum XXL-Event

Golf. Chiara Tamburlini startet 2026 auf LPGA Tour

GolfChiara Tamburlini startet 2026 auf LPGA Tour

Handball-Nationalspielerin. Tabea Schmid fällt mit einem Kreuzbandriss aus

Handball-NationalspielerinTabea Schmid fällt mit einem Kreuzbandriss aus

Sport Videos

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Atalanta – Chelsea 2:1

Atalanta – Chelsea 2:1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Union Saint-Gilloise – Marseille 2:3

Union Saint-Gilloise – Marseille 2:3

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Atalanta – Chelsea 2:1

Atalanta – Chelsea 2:1

Union Saint-Gilloise – Marseille 2:3

Union Saint-Gilloise – Marseille 2:3

Mehr Videos