Ein medizinischer Notfall hat am Mittwoch das NLA-Spiel zwischen Pfadi Winterthur und dem BSV Bern überschattet und zum Spielabbruch geführt.

Keystone-SDA SDA

Beim Stand von 12:10 aus Sicht der Berner Gäste kam es in der 26. Minute zu einem heftigen Zusammenprall. Dabei sackte Pfadis Rechtsaussen Leandro Lioi zu Boden und blieb regungslos liegen. Nach einem längeren Unterbruch und dem Eintreffen der Ambulanz wurde entschieden, dass die Partie nicht fortgeführt wird, wie Pfadi Winterthur auf ihrer Homepage schreibt.

Gemäss einem Online-Bericht des «Tages-Anzeiger» wurde Leandro Lioi mit Verdacht auf eine Nackenverletzung ins Spital transportiert. Genaueres ist über den Gesundheitszustand des 23-jährigen Thurgauers nicht bekannt. Der Klub werde «zu gegebener Zeit» weiter informieren, hiess es. Über die Wertung des Spiels wird in den nächsten Tagen entschieden.

Pfadi Winterthur befindet sich auf der Zielgeraden der Qualifikation in einem engen Kampf um die Playoff-Plätze. Die Winterthurer mussten am Mittwoch im Strichkampf St. Otmar St. Gallen aufschliessen lassen, das mit einem 33:32-Auswärtssieg beim zuvor acht Mal in Folge siegreichen Leader Kadetten Schaffhausen überraschte. Der Meister der letzten drei Jahre steht bereits als Qualifikationssieger fest.