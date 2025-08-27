Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Im 1. Gang treffen Fabian Staudenmann und Samuel Giger zusammen. KEYSTONE

Die Spitzenpaarungen beim Eidgenössischen Schwingfest sind bekannt – und sie haben es in sich. Samuel Giger greift mit Fabian Staudenmann. König Joel Wicki muss gegen den jungen Berner Michael Moser ran.

Die Spitzenpaarungen beim ESAF Joel Wicki – Michael Moser

Samuel Giger – Fabian Staudenmann

Damian Ott – Adrian Walther

Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel

Matthias Aeschbacher – Armon Orlik

Marcel Bieri – Romain Collaud

Nick Alpiger – Marcel Räbsamen

Curdin Orlik – Samir Leuppi

Lario Kramer – Joel Strebel

Domenic Schneider – Bernhard Kämpf Mehr anzeigen

Jetzt steigt die Vorfreude auf das Eidgenössische Schwingfest in Mollis GL definitiv. Einteilungs-Chef Stefan Strebel hat am Mittwochabend die Spitzenpaarungen bekannt gegeben.

Im Vorfeld wurde viel gemunkelt, nun wissen wir mehr. Am frühen Samstagmorgen (blue Sport tickert live) treffen im 1. Gang zwei der meistgenannten Favoriten aufeinander.

Fabian Staudenmann und Samuel Giger schütteln sich die Hand. «Ich will diesen Gang noch einmal sehen», kommentiert Strebel. Seit dem letzten Eidgenössischen in Pratteln 2022 konnten Staudenmann und Giger je einmal gegeneinander gewinnen, die restlichen Duelle endeten gestellt. «Wenn einer diesen beiden den Gang gewinnt, kann das ESAF losgehen.»

König gegen Nicht-Eidgenosse

So oder so geht das ESAF so richtig los, denn der amtierende Schwingerkönig muss gegen einen der ganz jungen ran. Joel Wicki trifft auf den 20-jährigen Berner Michael Moser. Eine Paarung, die für Diskussionen sorgen wird, zumal Moser keinen eidgenössischen Kranz hat.

«Das ist mir bewusst», sagt Strebel zum Fakt, dass Moser noch kein Eidgenosse ist. Aber auch Adrian Käser (1989), Jörg Abderhalden (1998) und Kilian Wenger (2010) hätten als Nicht-Eidgenossen den Königstitel gewonnen.

Am Samstagmorgen geht es los mit dem Eidgenössischen. Das ganze Wochenende über halten wir dich auf und neben dem Sägemehlring auf dem Laufenden. Das Anschwingen beginnt um 08.30 Uhr.

Der Live-Ticker der Verkündung zur Nachlese

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

Die Spitzenpaarungen Domenic Schneider – Bernhard Kämpf

Lario Kramer – Joel Strebel

Curdin Orlik – Samir Leuppi

Nick Alpiger – Marcel Räbsamen

Marcel Bieri – Romain Collaud

Matthias Aeschbacher – Armon Orlik

Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel

Damian Ott – Adrian Walther

Samuel Giger – Fabian Staudenmann

Joel Wicki – Michael Moser

Los geht's Soooodeli – es ist so weit. Strebel verkündet zehn Spitzenpaarungen.

Käser über die Einteilung In der Übertragung von «SRF» fachsimpelt Schwingerkönig Adrian Käser noch ein bisschen, bevor wir es endlich wissen. Er sieht es für die Einteilung des 1. Ganges als einen Vorteil, dass die Favoriten-Liste derart lang ist.

Bald geht es los In wenigen Minuten tritt Einteilungs-Chef Strebel vor die Kameras. Welche Paarungen zieht er diesmal aus dem Hut? Wir sind gespannt ...

Bösch: Wicki gegen Staudenmann oder Ott Unspunnensieger von 2011, Daniel Bösch, vertritt die Meinung, dass der König mit einem Teilverbandsfestsieger anschwingen muss. Das würde bedeuten: König Wicki trifft auf Fabian Staudenmann oder Damian Ott. Aufgrund zweier Teilverbandsfestsiege und einem Sieg beim Kantonalen empfindet es Bösch als vertretbar, Ott auf Wicki loszulassen.

Forrer: Wicki gegen Giger oder Staudenmann gegen Giger Mit blue Sport spricht Nöldi Forrer über die Einteilung im 1. Gang. Für ihn ist die Sache offen. «Stefan Strebel hat freie Hand. Normalerweise trifft der König auf den Sieger vom Unspunnen oder Kilchberger.» Das würde ein Duell zwischen Wicki und Giger bedeuten. «Das muss aber nicht sein», so Forrer. Man könne auch Giger und Staudenmann gegeneinander greifen lassen. Ebenfalls sieht Forrer ein Duell zwischen Wicki und Werner Schlegel als eine Möglichkeit. Der Toggenburger Schlegel habe gegen den König in diesem Jahr zweimal im 1. Gang verloren. «Man könnte Schlegel nochmals die Chance gegen Wicki geben.»

Hallo ... ... und herzlich willkommen zum Einteilungs-Ticker. Am kommenden Wochenende steigt die grosse Schwingparty. Am Samstagmorgen steigen die besten Schwinger des Landes beim Eidgenössischen in die Zwilchhosen. Stefan Strebel, Technischer Leiter ESV, gibt heute um 17 Uhr die Spitzenpaarungen für den 1. Gang bekannt. Bei blue Sport bist du hautnah mit dabei. Mehr anzeigen

Nöldi Forrer über das ESAF, die Favoriten und mögliche Überraschungen Ende August steigt in Mollis der Saisonhöhepunkt der Schwingsaison: Das Eidgenössische steht an. Wie man dieses Fest gewinnt, weiss Nöldi Forrer bestens. blue Sport spricht vor dem Fest mit dem Schwingerkönig von 2001. 25.08.2025

Bösch soll als Betreuer den Königstitel zurück in die Nordostschweiz bringen Unspunnensieger Daniel Bösch steht beim ESAF im Einsatz. Nicht im, sondern neben dem Sägemehl. Als Betreuer soll er die Nordostschweizer Schwinger zu Maximalleistungen pushen. 25.08.2025