Hammer-Duell zwischen Staudenmann und Giger – König Wicki gegen Shootingstar

Die Spitzenpaarungen beim Eidgenössischen Schwingfest sind bekannt – und sie haben es in sich. Samuel Giger greift mit Fabian Staudenmann. König Joel Wicki muss gegen den jungen Berner Michael Moser ran.
Die Spitzenpaarungen beim ESAF
- Joel Wicki – Michael Moser
- Samuel Giger – Fabian Staudenmann
- Damian Ott – Adrian Walther
- Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel
- Matthias Aeschbacher – Armon Orlik
- Marcel Bieri – Romain Collaud
- Nick Alpiger – Marcel Räbsamen
- Curdin Orlik – Samir Leuppi
- Lario Kramer – Joel Strebel
- Domenic Schneider – Bernhard Kämpf
Jetzt steigt die Vorfreude auf das Eidgenössische Schwingfest in Mollis GL definitiv. Einteilungs-Chef Stefan Strebel hat am Mittwochabend die Spitzenpaarungen bekannt gegeben.
Im Vorfeld wurde viel gemunkelt, nun wissen wir mehr. Am frühen Samstagmorgen (blue Sport tickert live) treffen im 1. Gang zwei der meistgenannten Favoriten aufeinander.
Fabian Staudenmann und Samuel Giger schütteln sich die Hand. «Ich will diesen Gang noch einmal sehen», kommentiert Strebel. Seit dem letzten Eidgenössischen in Pratteln 2022 konnten Staudenmann und Giger je einmal gegeneinander gewinnen, die restlichen Duelle endeten gestellt. «Wenn einer diesen beiden den Gang gewinnt, kann das ESAF losgehen.»
König gegen Nicht-Eidgenosse
So oder so geht das ESAF so richtig los, denn der amtierende Schwingerkönig muss gegen einen der ganz jungen ran. Joel Wicki trifft auf den 20-jährigen Berner Michael Moser. Eine Paarung, die für Diskussionen sorgen wird, zumal Moser keinen eidgenössischen Kranz hat.
«Das ist mir bewusst», sagt Strebel zum Fakt, dass Moser noch kein Eidgenosse ist. Aber auch Adrian Käser (1989), Jörg Abderhalden (1998) und Kilian Wenger (2010) hätten als Nicht-Eidgenossen den Königstitel gewonnen.
Am Samstagmorgen geht es los mit dem Eidgenössischen. Das ganze Wochenende über halten wir dich auf und neben dem Sägemehlring auf dem Laufenden. Das Anschwingen beginnt um 08.30 Uhr.
Der Live-Ticker der Verkündung zur Nachlese
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Die Spitzenpaarungen
Domenic Schneider – Bernhard Kämpf
Lario Kramer – Joel Strebel
Curdin Orlik – Samir Leuppi
Nick Alpiger – Marcel Räbsamen
Marcel Bieri – Romain Collaud
Matthias Aeschbacher – Armon Orlik
Pirmin Reichmuth – Werner Schlegel
Damian Ott – Adrian Walther
Samuel Giger – Fabian Staudenmann
Joel Wicki – Michael Moser
-
Los geht's
Soooodeli – es ist so weit. Strebel verkündet zehn Spitzenpaarungen.
-
Käser über die Einteilung
In der Übertragung von «SRF» fachsimpelt Schwingerkönig Adrian Käser noch ein bisschen, bevor wir es endlich wissen. Er sieht es für die Einteilung des 1. Ganges als einen Vorteil, dass die Favoriten-Liste derart lang ist.
-
Bald geht es los
In wenigen Minuten tritt Einteilungs-Chef Strebel vor die Kameras. Welche Paarungen zieht er diesmal aus dem Hut? Wir sind gespannt ...
-
Bösch: Wicki gegen Staudenmann oder Ott
Unspunnensieger von 2011, Daniel Bösch, vertritt die Meinung, dass der König mit einem Teilverbandsfestsieger anschwingen muss. Das würde bedeuten: König Wicki trifft auf Fabian Staudenmann oder Damian Ott.
Aufgrund zweier Teilverbandsfestsiege und einem Sieg beim Kantonalen empfindet es Bösch als vertretbar, Ott auf Wicki loszulassen.
-
Forrer: Wicki gegen Giger oder Staudenmann gegen Giger
Mit blue Sport spricht Nöldi Forrer über die Einteilung im 1. Gang. Für ihn ist die Sache offen. «Stefan Strebel hat freie Hand. Normalerweise trifft der König auf den Sieger vom Unspunnen oder Kilchberger.»
Das würde ein Duell zwischen Wicki und Giger bedeuten. «Das muss aber nicht sein», so Forrer. Man könne auch Giger und Staudenmann gegeneinander greifen lassen.
Ebenfalls sieht Forrer ein Duell zwischen Wicki und Werner Schlegel als eine Möglichkeit. Der Toggenburger Schlegel habe gegen den König in diesem Jahr zweimal im 1. Gang verloren. «Man könnte Schlegel nochmals die Chance gegen Wicki geben.»
-
Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Einteilungs-Ticker. Am kommenden Wochenende steigt die grosse Schwingparty. Am Samstagmorgen steigen die besten Schwinger des Landes beim Eidgenössischen in die Zwilchhosen. Stefan Strebel, Technischer Leiter ESV, gibt heute um 17 Uhr die Spitzenpaarungen für den 1. Gang bekannt. Bei blue Sport bist du hautnah mit dabei.