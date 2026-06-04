Sinisha Lüscher - im Sägemehl eine Wucht, daneben setzt er auf feine Düfte Man kennt Sinisha Lüscher als angriffslustigen Schwinger. Neben dem Platz hat der junge Eidgenosse aber noch weitere Stärken. 22.05.2026

Sinisha Lüscher nimmt blue Sport mit in sein Zimmer. Sofort fallen die ausgefallene Garderobe und die vielen Parfüms auf. Der Spitzenschwinger über seinen Style und seine Begeisterung für Düfte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sinisha Lüscher hat in dieser Saison zwei von bisher zwei Kranzfesten gewonnen.

Der 20-jährige Eidgenosse zählt zu den besten Schwingern des Landes und überzeugt auch neben dem Sägemehlring mit Ausgefallenheit.

Lüscher nimmt blue Sport in sein Zimmer mit, dabei fällt seine grosse Auswahl an Parfüms besonders auf. Mehr anzeigen

Sinisha Lüscher ist einer der Vorreiter der neuen Generation an der Spitze des Schwingsports. Im Sägemehl wuchtet er Gegner um Gegner auf den Rücken – ganz so, wie man es von einem «Bösen» erwartet. Abseits des Platzes bricht er jedoch mit vielen Klischees. Kein Chüeligurt, kein Hofleben, keine Ländlermusik. Stattdessen Streetwear, abgeschlossene Banklehre und Afro-Beats.

In puncto Stil macht dem 20-Jährigen kaum jemand etwas vor. In seiner Freizeit zeigt er sich gerne in einem modernen Streetwear-Look – weit entfernt vom klassischen Bild des Schwingers. Im März postete er zusammen mit seinem älteren Bruder Noah ein Instagram-Bild im Oversize-Look: Graffiti-Jacke, schwarze Beanie, Streetstyle.

«Ich finde meinen Look cool», sagt Lüscher bei blue Sport und fügt an: «Ansonsten würde ich nicht so rumlaufen wollen.» Er bewege sich in einem anderen Umfeld als viele andere Schwinger und habe deshalb seinen ganz eigenen Style entwickelt.

Parfüm soweit das Auge reicht

Nebst den Augen, liebt es Lüscher, auch die Geruchssinne zu verzücken. Er ist begeistert von Düften. In seinem Zimmer stehen 23 Parfümfläschchen auf der Kommode. Was für andere ein Lebensvorrat wäre, bedeutet für Lüscher vor allem Abwechslung.

«Ich habe sehr gerne Parfüm und probiere gerne verschiedene Düfte aus. Es ist heutzutage wichtig, gut zu riechen.» Und mit «ab und zu» abwechseln meint Lüscher täglich: «Ich trage jeden Tag ein anderes Parfüm, teilweise sogar zwei.» Die Variation mache es aus, betont der Eidgenosse.

Auf dem Schwingplatz trägt er jedoch kein Parfüm – und auch keinen Streetwear-Look. Stattdessen setzt er auf sein weinrotes Edelweisshemd und seinen unbändigen Siegeswillen.