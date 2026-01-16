Die Gewinner*innen bei den Sports Awards im vergangenen Jahr. Keystone

Die für Anfang Januar geplanten und infolge der tragischen Ereignisse in Crans-Montana verschobenen Sports Awards werden am 29. März nachgeholt. Dies teilt die SRG am Freitag mit.

Keystone-SDA SDA

Die TV-Gala, die ursprünglich am 4. Januar in Zürich stattfinden sollte, war nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana in der Silvesternacht aus Pietät gegenüber den Opfern und den Angehörigen verschoben worden.

Die Ehrung der besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres findet am Ersatzdatum im gewohnten Rahmen statt, heisst es in der Mitteilung der SRG.

«Es war uns ein Anliegen, dass wir die 'Sports Awards 2025' verschieben und nicht komplett absagen müssen», lässt sich Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, zitieren. «Wir möchten allen Nominierten eine entsprechende Bühne bieten, denn sie haben in der relevanten Zeitspanne unglaubliche Leistungen vollbracht. Das Datum Ende März war mit Blick auf den dichten Sportkalender dieses Jahr beinahe alternativlos.»

Seit 1950 werden traditionell die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Eine vollständige Absage der Gala gab es bisher nie. 2020 fand die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in angepasster Form als Spezial unter dem Motto «Das Beste aus 70 Jahren» statt.