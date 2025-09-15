SRF-Expertin Ellen Sprunger spricht Klartext. SRF

Mit dem SRY-Gentest will World Athletics die Integrität des Frauensports schützen. Doch die ehemalige Athletin und SRF-Expertin Ellen Sprunger hat medizinische und ethische Zweifel an den Tests.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Welt-Leichtathletikverband verlangt seit September bei internationalen Wettkämpfen wie der WM in Tokio einen Test auf das SRY-Gen, um die Teilnahme an Frauenwettbewerben an das biologische Geschlecht zu knüpfen.

Kritiker bemängeln die geringe Aussagekraft des Tests sowie die mangelnde psychologische und ethische Begleitung der betroffenen Athletinnen.

SRF-Expertin Ellen Sprunger warnt zudem vor vorschnellen Eingriffen in die Privatsphäre: «Hinter der Athletin ist auch ein Mensch.» Mehr anzeigen

Seit dem 1. September 2025 müssen Leichtathletinnen nachweisen, dass sie biologische Frauen sind – sie werden einem Test auf das männliche Y-Chromosom unterzogen. Bei den Weltmeisterschaften in Tokio, die seit dem 13. September laufen, dürfen nur Sportlerinnen in der Frauen-Kategorie starten, die sich einem SRY-Gentest zur Bestimmung des biologischen Geschlechts unterziehen und das Ergebnis «weiblich» vorweisen.

Wie läuft so ein Test ab? Die Sportlerinnen werden auf ein Gen auf dem Y-Chromosom untersucht, das für die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale entscheidend ist. Dabei reicht ein Wangenabstrich oder eine Blutabnahme. Davor steht aber ein langes Aufklärungsgespräch. Mehr anzeigen

Es gehe um den «Schutz und die Wahrung der Integrität des Frauensports», sagt Sebastian Coe, der Präsident von World Athletics. Bisher wurde in der Leichtathletik in strittigen Einzelfällen der Testosteron-Wert als Kriterium herangezogen.

SRF-Expertin Ellen Sprunger steht den Massnahmen nicht nur positiv gegenüber: «Die Idee dahinter, den Frauensport zu schützen, ist gut. Es kam einfach sehr kurzfristig, die Athletinnen mussten das plötzlich machen. Die Athletinnen hatten keine Wahl. Entweder du machst den Test, oder kannst in Tokio nicht dabei sein. Das finde ich nicht ganz korrekt.»

Die ehemalige Siebenkämpferin gibt zudem zu bedenken: «Der Test ist nicht unbedingt zuverlässig. Du kannst dieses Y-Chromosom haben und dennoch kein Testosteron entwickeln.»

Wie die «Sportschau» schreibt, sagt selbst der Wissenschaftler David Sinclair, der das Gen SRY 1990 entdeckt hat und immer noch daran forscht, dass der Test zu kurz greift. Sinclair habe sich deshalb mehrfach gegen den SRY-Test ausgesprochen: «Die Verwendung von SRY zur Feststellung des biologischen Geschlechts ist falsch, da damit lediglich festgestellt werden kann, ob das Gen vorhanden ist oder nicht», habe der Wissenschaftler in einem Gastbeitrag im Magazin «The Conversation» geschrieben. Der Test würde hingegen nichts darüber aussagen, ob das Gen funktioniere und ob mehr leistungssteigerndes Testosteron produziert werde.

Es geht um mehr, als nur die Athletinnen

Sprunger hält zudem fest, dass es nicht bloss um die Sportlerinnen gehe: «Hinter der Athletin ist auch ein Mensch. Von der Leistung her macht es Sinn, aber diese Leute sind mehr als nur Athletinnen und was machst du, wenn man plötzlich diese Gene entdeckt bei dir? Ich habe nichts gehört, dass zum Beispiel psychologische Massnahmen hier sind für solche, die ein solches Resultat erhalten. Ich finde, es ging sehr rasch und ich denke, es wird nicht so bleiben. Man muss rundherum noch viel mehr anbieten.» Man müsse sich einfach bewusst sein, dass solche Test mehr Einfluss haben können als nur, ob jemand starten dürfe oder nicht, so Sprunger.

Auch Menschenrechtsorganisationen geben zu bedenken, dass durch solche Tests die Privatsphäre verletzt werde. Die blosse Fokussierung auf biologische Merkmale werde zudem der Komplexität der Geschlechtsidentität nicht gerecht. Gemäss dem deutschen Sportmediziner Wilhelm Bloch könne der Test zwar das Vorhandensein eines SRY-Gens und damit die Voraussetzung für die Entwicklung zum Mann feststellen. Doch die Funktionsfähigkeit des Gens werde nicht getestet. «Daher kann der Test Intersexualität nur bedingt nachweisen», erklärte der Professor der Deutschen Sporthochschule Köln.

Sprunger führt ein weiteres Beispiel an, weshalb es komplex sei, einfach zu testen und Frauen in Kategorien einzuteilen: «Das macht man bei Männern ja auch nicht. Michael Phelps hatte auch längere Arme als andere, aber man macht ja nicht eine eigene Kategorie für solche mit längeren Armen.»

(mit Material der Nachrichten-Agentur Keystone-SDA)

Videos aus dem Ressort

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk 03.06.2025