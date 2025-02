Fokussiert und schnell: Jason Joseph. Bild: Keystone

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn zeigen Ditaji Kambundji und Jason Joseph an den Schweizer Meisterschaften in St. Gallen, dass sie bereit sind.

Keystone-SDA, hle, sda SDA

Ihren nationalen Rekorden über 60 m Hürden näherten sich die Bernerin in 7,82 Sekunden bis auf zwei Hundertstel, und der Basler mit 7,45 auf deren vier.

Erst vor Wochenfrist hatte Ditaji Kambundji den Schweizer Rekord im polnischen Torun um einen Hundertstel auf 7,80 Sekunden gedrückt. Sie ist aktuell die Nummer 2 Europas. In St. Gallen unterbot in Kambundjis Schlepptau das Mehrkampf-Ass Annik Kälin, tags zuvor schon erfolgreiche Titelverteidigerin im Weitsprung und 60-m-Finalistin, mit 7,92 Sekunden die Limite für die Hallen-WM und setzte sich auf Platz 2 der nationalen Allzeit-Bestenliste (vor Ex-Weltmeisterin Julie Baumann/7,95).

Nicht ganz wie erhofft Paroli zu bieten vermochte Siebenkampf-Weltmeister Simon Ehammer in 7,71 Sekunden dem Hürden-Europameister Jason Joseph (7,45). Letzterer trommelte seine viertbeste Zeit auf die Bahn. In Europa steht Joseph heuer damit an zweiter Stelle hinter Jakub Szymanski (POL/7,39). In Istanbul vor zwei Jahren hatte der Baselbieter mit 7,41 Sekunden Gold an der EM gewonnen.

Angelica Moser kratzt am Rekord

Pünktlich zum Grossanlass wieder fit ist die Stabhochsprung-Europameisterin Angelica Moser. Die Zürcher Titelabonnentin hatte die letzten Wettkämpfe wegen Fussbeschwerden absagen müssen, nun wahrte sie ihre achtjährige Ungeschlagenheit an nationalen Meisterschaften.

Mit übersprungenen 4,72 m verbesserte die Olympia-Vierte die eigene Saisonbestleistung um einen Zentimeter. Fast drei Stunden nach Wettkampfstart versuchte sich die aktuelle Nummer 5 der Welt abermals am Schweizer Indoor-Rekord von Nationaltrainerin Nicole Büchler (4,80 m). Unter deren Augen war insbesondere Angelica Mosers zweiter Versuch verheissungsvoll im Hinblick auf die kontinentalen und globalen Titelkämpfe.

Für einen weiteren stimmungsvollen Höhepunkt sorgte Publikumsliebling Dominic Lobalu vom organisierenden LC Brühl. Ein Jahr nach seiner emotionalen Schweizer Meisterschafts-Premiere über 3000 m doppelte der in St. Gallen heimische 10’000-m-Europameister über 1500 m nach.