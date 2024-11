Hier stürzt sich Andri Ragettli eine Brücke hinunter Zum Staffelstart der neusten Ausgabe von «Ragettli On Tour» bewältigt Ski-Freestyler Andri Ragettli in Eglisau eine Brücke auf seine typische Art und Weise. 15.11.2024

Andri Ragettli on Tour ist zurück! Der Bündner Freestyle-Skier nimmt uns mit auf seine Reisen und sportlichen Abenteuer des vergangenen Sommers.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag fällt der Startschuss zur neuen Staffel von Andri Ragettli on Tour. Das Bündner Ausnahmetalent nimmt uns diesmal mit auf seine Reisen und Abenteuer des vergangenen Sommers.

Ab 20 Uhr kannst du die Premiere der 6. Staffel auf blue Zoom verfolgen – oder hier im Stream.

Im Gespräch mit Claudia Lässer erklärt Ragettli, wieso er für seine waghalsigen Tricks gar nicht so viel Mut braucht. Mehr anzeigen

Am Freitag, 15. November ist es so weit: Andri Ragettli on Tour geht in die 6. Staffel und bietet exklusive Einblicke in das Leben des Bündner Freestyle-Skiers. Diesmal nimmt uns Ragettli mit auf seine Reisen und Abenteuer des vergangenen Sommers – und verblüfft einmal mehr mit waghalsigen Tricks. Doch woher nimmt der Ausnahmekönner jeweils den Mut dafür?

Wie Ragettli im Talk bei «Lässer» erklärt, verleiht ihm das regelmässige Training die nötige Sicherheit. «Slackline ist für mich wie Treppenlaufen blöd gesagt. Für mich ist das recht einfach», sagt der 26-Jährige und fügt an: «Es ist auch noch nie etwas passiert, weil ich einkalkulieren kann, was ich kann und was nicht.»

Ragettli glaubt nicht, dass er als Freestyle-Skier mehr Mut hat und braucht als andere. Denn auch wenn es für die Fans und Zuschauer anders aussehen mag, ist für den Bündner stets klar: «Ich mache ganz sicher nichts, wovor ich Angst habe.»

Die ganze Sendung im Video

