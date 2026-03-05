  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erfolgreich operiert Stefan Küng meldet sich nach seinem schweren Sturz: «Es wird ein langer Weg»

Jan Arnet

5.3.2026

Stefan Küng muss für die nächsten Wochen aufs Radfahren verzichten.
Stefan Küng muss für die nächsten Wochen aufs Radfahren verzichten.
Keystone

Stefan Küng hat sich letzte Woche beim World-Tour-Rennen Omloop Het Nieuwsblad in Belgien einen Bruch des linken Oberschenkels zugezogen. Jetzt meldet sich der Schweizer Rad-Star mit einem Update.

Jan Arnet

05.03.2026, 14:46

05.03.2026, 14:48

Die Radsaison hat für Stefan Küng schlecht und schmerzhaft angefangen. Der Ostschweizer ist letzten Samstag in Belgien schwer gestürzt, zog sich dabei einen Bruch des linken Oberschenkels zu und musste operiert werden. 

Am Donnerstag meldet sich der zweifache Zeitfahr-Europameister in einem Instagram-Post zu Wort und zeigt sich mit Krücken vor der Berit Klink in der Ostschweiz. «Der Weg der Genesung wird lang, aber ich bin bereit, ihn zu meistern und werde hart daran arbeiten, wieder an die Spitze zu kommen», schreibt Küng und teilt die offizielle Erklärung seines Teams Tudor.

Darin heisst es, die Operation am Montag sei gut verlaufen und Küng habe bereits mit der Mobilisierung begonnen. In den nächsten Wochen wird er allerdings auf Krücken angewiesen sein. «Wenn seine Genesung wie geplant voranschreitet, könnte Stefan in drei bis vier Wochen wieder trainieren. In etwa drei Monaten wird unbeschränktes Training möglich sein.»

Tour de Suisse 2026. Etappenorte bekannt – Küng, Rüegg und Vollering dabei

Tour de Suisse 2026Etappenorte bekannt – Küng, Rüegg und Vollering dabei

Der Hauptfokus liege darin, eine vollständige Genesung zu gewährleisten. Wann der 32-Jährige wieder Rennen fahren kann, ist noch unklar. Seine Teilnahme an der Tour de Suisse (Start am 17. Juni) hat Küng bestätigt, dafür wird er auf einen guten Heilungsverlauf angewiesen sein. 

Meistgelesen

Mit diesem Trick lockte Israel Chamenei und seine Minister in tödliche Falle
Swiss-Sonderflug in Zürich gelandet +++ Schah-Sohn attackiert mögliche Chamenei-Nachfolger
«Da zeigt sich wieder die Naivität oder Unbedarftheit deutscher und europäischer Politiker»
Alain Berset richtet dringenden Appell an Europa
Sie deckte Affäre des Ehemanns auf – jetzt müssen beide büssen

Sport-News

Nati-Gegner im Visier. Mini-Hollywood, Anti-Pinkel-Flaschen und Linksverkehr – alles, was du über Malta wissen musst

Nati-Gegner im VisierMini-Hollywood, Anti-Pinkel-Flaschen und Linksverkehr – alles, was du über Malta wissen musst

Reichts dem Nati-Star bis zur WM?. Zeki Amdouni gibt Verletzungs-Update nach Kreuzbandriss

Reichts dem Nati-Star bis zur WM?Zeki Amdouni gibt Verletzungs-Update nach Kreuzbandriss

Saisonauftakt in der Formel 1. Verstappens Skepsis, Hamiltons Herausforderung und ein neuer Gejagter?

Saisonauftakt in der Formel 1Verstappens Skepsis, Hamiltons Herausforderung und ein neuer Gejagter?

Wie ein Düsenjäger. Domen Prevc: Mit offenen Schuhen in neue Sphären

Wie ein DüsenjägerDomen Prevc: Mit offenen Schuhen in neue Sphären

EM in Shahdag. Fatton gewinnt mit Bussard auch Staffel-Gold

EM in ShahdagFatton gewinnt mit Bussard auch Staffel-Gold