Stefan Küng muss für die nächsten Wochen aufs Radfahren verzichten. Keystone

Stefan Küng hat sich letzte Woche beim World-Tour-Rennen Omloop Het Nieuwsblad in Belgien einen Bruch des linken Oberschenkels zugezogen. Jetzt meldet sich der Schweizer Rad-Star mit einem Update.

Die Radsaison hat für Stefan Küng schlecht und schmerzhaft angefangen. Der Ostschweizer ist letzten Samstag in Belgien schwer gestürzt, zog sich dabei einen Bruch des linken Oberschenkels zu und musste operiert werden.

Am Donnerstag meldet sich der zweifache Zeitfahr-Europameister in einem Instagram-Post zu Wort und zeigt sich mit Krücken vor der Berit Klink in der Ostschweiz. «Der Weg der Genesung wird lang, aber ich bin bereit, ihn zu meistern und werde hart daran arbeiten, wieder an die Spitze zu kommen», schreibt Küng und teilt die offizielle Erklärung seines Teams Tudor.

Darin heisst es, die Operation am Montag sei gut verlaufen und Küng habe bereits mit der Mobilisierung begonnen. In den nächsten Wochen wird er allerdings auf Krücken angewiesen sein. «Wenn seine Genesung wie geplant voranschreitet, könnte Stefan in drei bis vier Wochen wieder trainieren. In etwa drei Monaten wird unbeschränktes Training möglich sein.»

Der Hauptfokus liege darin, eine vollständige Genesung zu gewährleisten. Wann der 32-Jährige wieder Rennen fahren kann, ist noch unklar. Seine Teilnahme an der Tour de Suisse (Start am 17. Juni) hat Küng bestätigt, dafür wird er auf einen guten Heilungsverlauf angewiesen sein.