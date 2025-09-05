  1. Privatkunden
Staudenmann hadert weiter Stucki über Berner Enttäuschung am ESAF: «Man muss sich Gedanken machen»

Jan Arnet

5.9.2025

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

Das sagt Christian Stucki zum Berner Abschneiden am ESAF

04.09.2025

Am ESAF in Mollis holten die Berner zum vierten Mal in Folge die meisten Kränze. Den König stellte aber erneut ein anderer Teilverband. Auch, weil Fabian Staudenmann Pech hatte. Die Einschätzung von Christian Stucki.

,

Stefan Eggli, Jan Arnet

05.09.2025, 10:04

05.09.2025, 10:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Für die Berner war das Eidgenössische Schwingfest eine Enttäuschung, auch wenn sie mit 12 Kranzgewinnern der erfolgreichste Teilverband waren.
  • Fabian Staudenmann trauert auch einige Tage nach dem ESAF dem verpassten Schlussgang nach: «Ich muss alles verarbeiten und lasse die negativen Emotionen zu.»
  • Christian Stucki schätzt die Situation der Berner Schwinger bei blue Sport ein. Vielleicht wird er selbst entscheidenden Einfluss haben, damit die Berner 2028 in Thun stärker zurückkehren.
Mehr anzeigen

Die Berner wollten den neuen König stellen und 17 Kränze gewinnen – diese Ziele wurden in Mollis klar verfehlt. Der BKSV war zwar mit 12 Kranzgewinnern der erfolgreichste Teilverband, am Ende überwiegt aber die Enttäuschung.

Vor allem bei Fabian Staudenmann. Der Königsanwärter kam dem Schlussgang ganz nahe, haderte aber mit dem Entscheid der Kampfrichter, die ihm im 7. Gang gegen Domenic Schneider nur 9,75 Punkte gaben statt die gewünschten 10.

Zoff am Eidgenössischen. Berner Verband fordert Antworten wegen Staudenmann-Note

Zoff am EidgenössischenBerner Verband fordert Antworten wegen Staudenmann-Note

Staudenmann ist auch einige Tage nach dem ESAF noch am Boden zerstört. «Ich hätte die Note 10 verdient – für mich war es ein Plattwurf», hadert er in einem Interview mit der «Berner Zeitung». «Ich versuchte, gegen Schneider das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, und habe voll auf die Maximalnote geschwungen. Offenbar war es tatsächlich unmöglich.»

«Es gab einige Tränen, nicht nur bei mir»

Der 25-Jährige ist ein fairer Verlierer. «Drei Kampfrichter entscheiden, der Schwinger hat es zu akzeptieren», sagt er. Trotzdem ist die Enttäuschung riesig. «Ich muss alles verarbeiten und lasse negative Emotionen zu. Das kann einige Tage oder auch ein paar Wochen dauern. Bis Ende September werde ich nur nach Lust und Laune trainieren.» Staudenmann ist nicht der einzige enttäuschte Berner. «Es gab einige Tränen, nicht nur bei mir.»

Fabian Staudenmann verpasste beim ESAF den Schlussgang hauchdünn.
Fabian Staudenmann verpasste beim ESAF den Schlussgang hauchdünn.
Keystone

Wie schaffen es die Berner, 2028 in Thun wieder stärker zurückzukommen? «Ich glaube, die Jungs arbeiten hart, sie wissen, was sie wollen, und sie sind willig – sie wollen Erfolg haben», sagt Christian Stucki, 2019 der letzte Berner Schwingerkönig, zu blue Sport.

«Aber man wird sich sicher Gedanken machen über die Trainingsformen, über die Abläufe im Kanton, und vielleicht auch darüber, das Zusammenhaltsgefüge wieder etwas zu stärken. Da muss man sicher ansetzen», so Stucki weiter. «Ich bin überzeugt, dass es in den nächsten Jahren vorwärtsgeht – und dass wir 2028 wieder eine starke Berner Mannschaft haben werden.»

Stucki will seinen «Senf dazugeben»

Stucki wird vielleicht sogar selbst entscheidenden Einfluss haben. Er wird 2026 gemeinsam mit Gnägi Florian technischer Leiter beim Seeländischen Schwingerverband. Gnägi übernimmt die Einteilungen, Stucki die Trainingsleitung. Damit wird er automatisch auch im BKSV-Staff sein. «Also bin ich auch im Kanton dabei. Wenn ich dort meinen Senf dazugeben kann, werde ich das sicher tun – ein, zwei Worte einlegen, damit wir gewisse Punkte verbessern, ändern oder auch einfach anders handhaben können.»

Diskussionen um Videobeweis. Stucki: «Der VAR ist ein Emotionskiller – im Schwingen wäre das fatal»

Diskussionen um VideobeweisStucki: «Der VAR ist ein Emotionskiller – im Schwingen wäre das fatal»

Weht mit Stucki ein anderer Wind? «Ich glaube, die Jungs trainieren schon ziemlich viel. Manchmal habe ich eher das Gefühl, dass man sie bremsen müsste, anstatt sie noch zusätzlich zu pushen – zumindest in gewissen Bereichen», sagt er. «Aber sicher werde ich Tipps und Tricks weitergeben, kleine Details, die man von aussen sieht, welche die Schwinger selber vielleicht gar nicht merken.»

Videos aus dem Ressort

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki, der Schwingerkönig von 2019, blickt mit blue Sport aufs ESAF in Mollis zurück und sagt, dass Armon Orlik für ihn der richtige König ist.

04.09.2025

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

Braucht der Schwingsport einen VAR? «Ganz sicher nicht!»

31.08.2025

