Können die Kansas City Chiefs den Super Bowl für sich entscheiden? Brynn Anderson/AP/dpa

Wer gewinnt den Super Bowl 2025? Das grösste Sportevent der Welt geht in die nächste Runde. blue News macht den Faktencheck. Wie gut weisst du über den Super Bowl Bescheid?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der grösste Sportevent der Welt findet am Sonntag statt: Der Superbowl geht in die nächste Runde.

Um 0.30 Uhr MEZ am Montagmorgen treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles.

blue News macht für dich den Faktencheck und fasst die wichtigsten Infos zusammen.

Welche Teams spielen gegeneinander?

Am Sonntag treffen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles im Super Bowl aufeinander. Die Chiefs, angeführt von Quarterback Patrick Mahomes, streben ihren dritten Titel in Folge an – eine Leistung, die in der NFL-Geschichte einzigartig wäre.

Die Philadelphia Eagles sicherten sich ihren Platz im Finale durch einen beeindruckenden 55:23-Sieg gegen die Washington Commanders im NFC Championship Game. Running Back Saquon Barkley glänzte dabei mit drei Touchdowns.

Chiefs' Ziel: Die Kansas City Chiefs streben ihren dritten Superbowl-Sieg in Folge an, was bisher keinem Team gelang.

Eagles' Comeback: Die Philadelphia Eagles erreichten nach einer schwierigen Saison mit internen Konflikten erneut den Super Bowl.

Wer gewann letztes Jahr?

Den Super Bowl LVIII im Jahr 2024 gewannen die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Die Chiefs gewannen den Super Bowl auch schon 2023.

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Der Super Bowl LIX findet am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans, Louisiana, statt. New Orleans richtet zum 11. Mal den Super Bowl aus, zuletzt 2013.

Wie kann ich den Super Bowl schauen?

Der Anpfiff ist um 18:30 Uhr Eastern Time (ET), entsprechend 0:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) am 10. Februar.

Die Partie wird in der Schweiz live im Free-TV auf RTL übertragen. Die Übertragung beginnt am Sonntagabend um 23.15 Uhr, Kickoff ist in der Nacht um 0.30 Uhr.

NFL Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles So 09.02. 23:15 - 04:45 ∙ RTL ∙ 330 Min



Das Spiel wird in den USA auf FOX ausgestrahlt. Erstmals wird der Super Bowl kostenlos auch auf Tubi gestreamt.

Wie viel Zuschauer haben im Stadium Platz?

Der Caesars Superdome bietet Platz für rund 83'000 Zuschauer.

Und wie viele Leute schauen von zu Hause aus zu?

Am letztjährigen Super Bowl schauten 129 Millionen Zuschauer aus der ganzen Welt zu. Dieses Jahr dürften ähnliche Zuschauerzahlen zu erwarten sein.

Wer tritt in der Super Bowl Halbzeit-Show auf?

Kendrick Lamar wird die Halbzeitshow gestalten, mit SZA als Gastkünstlerin.

Der US-Rapper Kendrick Lamar wird die berühmte Halbzeit-Show bestreiten. Wir dürfen gespannt sein. (Archivbild) sda

Weisst du noch, wer letztes Jahr in der Halbzeit-Show aufgetreten ist?

Im Video kannst du den Auftritt nochmals anschauen.

Wer singt die Nationalhymne?

Jon Batiste, gebürtig in New Orleans, singt die Nationalhymne.

Was kosten Tickets für den Super Bowl LIX?

Die günstigsten Tickets: In der obersten Sitzreihe können Tickets jetzt noch bis zu 3000 Dollar kosten.

Die teuersten Tickets: Preise für die Suiten im Stadion liegen zwischen 750'000 und 2'000'000 US-Dollar.

Wie viel kosten die Werbespots?

Für einen 30-sekündigen Werbespot werden in diesem Jahr sieben Millionen Dollar verlangt.

Wer ist Schiedsrichter?

Ron Torbert leitet das Spiel als Hauptschiedsrichter.

Seit wann gibts den Super Bowl?

Tradition seit 1966: Der dies jährige Super Bowl ist der 59. der in dieser Form stattfindet.

Wird in den USA auch gewettet?

Über 500 Wettangebote: In den USA tippen 2024 Super Bowl-Begeisterte um über 23 Milliarden Franken! Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 36 Prozent. Auch dieses Jahr werden Wetten im Milliardenbereich erwartet. In der Schweiz sind Wetten nur über Swisslos erlaubt.

Übrigens: So viel gibt der Amerikaner für seinen geliebten Super Bowl aus

Im Schnitt geben Amerikaner*innen 60 Dollar vor dem Spiel aus. Dazu gehören hauptsächlich Kleidung, Fanartikel, Essen, Getränke und auch elektronische Spielereien.

