Surf-Star entrinnt dem Tod: «Sebastian hat mir direkt vor den Felsen das Leben gerettet»

Surf-Profi Lucas Chianca verschwindet in einer Monsterwelle in Nazaré, Portugal. Red Bull

Es ist wieder so weit: Im portugiesischen Nazaré werden über die Wintermonate die höchsten Wellen der Welt gesurft. Bei der Tudor Nazaré Big Wave Challenge kommt es dabei um ein Haar zu einem tödlichen Unglück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Surf-Contest in Nazaré, Portugal kommt es beinahe zu einem tödlichen Unglück.

Der brasilianische Surf-Star Lucas Chianca wird von einer 15-Meter-Monsterwelle verschluckt und spricht vom «härtesten Wipeout» seines Lebens.

Zum Glück wird er vom deutschen Profi-Surfer Sebastian Steudtner rechtzeitig aus den Wassermassen gerettet.

Trotz des heftigen Sturzes gewinnt der Brasilianer schlussendlich den Surf-Contest. Mehr anzeigen

Von November bis März zieht das portugiesische Küstenstädtchen Nazaré jährlich die weltbesten Surf-Profis und zehntausende Schaulustige an. Der Grund: Über die Wintermonate entstehen hier die höchsten Wellen der Welt. Dank eines tiefen Unterwasser-Canyons können die Wassermassen über 30 Meter Höhe erlangen.

Wer sich dabei ins Wasser wagt, riskiert sein Leben. So geschehen am 13. Dezember während der «Tudor Nazaré Big Wave Challenge». Dabei sorgt Lucas «Chumbo» Chianca für einen heftigen Schock-Moment: Der Profi-Surfer reitet gerade eine 15-Meter-Monsterwelle, als ihn eine kleine Unebenheit im Wasser aus dem Gleichgewicht bringt.

«Die Welle sah so schön aus. Ich dachte, ich wäre auch perfekt drauf. Aber dann hat mich dieser kleine Hügel gekillt», wird Chianca später im Interview sagen.

«Das war der härteste Wipeout meines Lebens»

Der 30-Jährige stürzt und verschwindet augenblicklich in den ungeheuren Wassermassen. 10'000 Zuschauer bangen um das Leben des Brasilianers. Denn auch für einen Profi-Surfer sind sogenannte Wipeouts bei diesen Verhältnissen absolut lebensgefährlich.

Chianca wird nahe der Felsen unter Wasser gehalten – ihm droht die Luft auszugehen. Doch dann kommt Big-Wave-Legende Sebastian Steudtner auf dem Jetski und greift blitzschnell ein. «Das war einer der härtesten Wipeouts meines Lebens», verrät Chianca und bedankt sich: «Sebastian hat mir direkt vor den Felsen das Leben gerettet. Vielen Dank!»

Der deutsche Retter ist selber Profi-Surfer und hält den Rekord für die höchste jemals gerittene Welle der Geschichte (26,21 Meter) – ebenfalls in Nazaré.

Trotz Nahtoderfahrung sichert sich Chianca mit einem Score von 23,60 Punkten den Award für die beste Performance bei den Männern und gewinnt hauchdünn vor Portugals Nic von Rupp.

Übrigens: Chianca stürzte bei dem Event noch ein zweites Mal heftig, wie Videos zeigen. Der Brasilianer fand aber offenbar auch beim zweiten Wipeout wieder den Weg aus dem Wasser heraus.

Bei den Frauen setzt Justine Dupont erneut ein Ausrufezeichen. Die Französin gewinnt zum zweiten Mal in Folge und holt bereits ihre fünfte Nazaré-Trophäe.

