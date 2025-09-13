Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.
Die wichtigsten Entscheidungen des Tages
- Quali: Frauen, Weitsprung, Frauen (Annik Kälin), 11:30 Uhr
- Vorlauf: 100 m, Frauen (Géraldine Frey, Salome Kora), 11:55 Uhr
- Vorlauf: 1500 m, Frauen (Lilly Nägeli, Joceline Wind), 12:50 Uhr
- Final: Kugelstossen, Männer, 14:10 Uhr
- Final: 10'000 m, Frauen, 14:30 Uhr
- Final: 4x400 m, Mixed, 15:20 Uhr
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Géraldine Frey steht im Halbfinal
Die Vorläufe der 100 m der Frauen beginnen mit Schweizer Beteiligung. Géraldine Frey erwischt einen tollen Start und führt das Rennen lange an. Am Ende muss sie sich mit ihrer Zeit von 11,25 nur Melissa Jefferson-Wooden (10,89) und Zoe Hobbs geschlagen geben. Der dritte Platz garantiert ihr den Halbfinal-Einzug.
-
Kälin greift ins Geschehen ein
Die Schweizerin zeigt einen soliden ersten Sprung in der Weitsprung-Qualifikation. 6,36 m springt sie im ersten Versuch. Damit verpasst sie die Final-Qualifikationsweite von 6,75 m noch deutlich. Diese hat bisher nur die Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall (6,88 m) übersprungen.
-
Zwei Deutsche im Steeple-Final
Mit Frederik Ruppert und Niklas Buchholz haben es zwei Deutsche über 3000 m Steeple in den Final geschafft. Topfavorit Soufiane El Bakkali hat seinen Vorlauf souverän gewonnen.
Im dritten Vorlauf kam es zu einer schönen Szene zwischen dem Kolumbianer Carlos San Martin und dem Belgier Tim van de Velde. San Martin stoppte auf der Zielgeraden vor dem letzten Hindernis und kletterte darüber. Van de Velde, der wenige Meter vor dem Kolumbianer lief, schaute zurück und wartete auf ihn. Die beiden liefen Arm in Arm ins Ziel.
-
Beginn der Abendsession
Die erste Abendsession an der diesjährigen Leichtathletik-WM in Tokio beginnt mit drei Vorläufen der 3000 m Steeple der Männer. Annik Kälin beginnt ihre Qualifikation im Weitsprung um 11:30 Uhr Schweizer Zeit.
-
Das Wichtigste aus der Nacht
In der Nacht auf Samstag fielen bereits die ersten beiden Entscheidungen an dieser WM. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen fand das Rennen über 35 km im Gehen statt.
Bei den Männern erreichte der Kanadier Evan Dunfee das Ziel als Erster. Der Sieg des 34-Jährigen kam bei schwülen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit in 2:28:22 Stunden zustande. Mit Hayato Katsuki aus Japan als Drittem (2:29:16) freute sich auch der Gastgeber über eine Medaille.
Bei den Frauen sicherte sich die Spanierin Maria Pérez Gold (2:39:01). Sie ist erfolgreiche Titelverteidigerin. In Budapest 2023 gewann sie über 35 und 20 km. Kommenden Samstag wird auch in Tokio noch über 20 km gegangen.
Das Gehen ist die einzige Disziplinengruppe dieser WM, bei der Swiss Athletics niemanden selektioniert hat.
Keine Überraschungen in den ersten Qualifikationen
Im Nationalstadion wurden die ersten Qualifikationen im Kugelstossen der Männer, im Diskuswerfen der Frauen und in der 4x400 m Mixed Staffel absolviert. Überraschungen gab es dabei keine.
Topfavorit und dreifacher Kugelstossen-Olympiasieger Ryan Crouser (USA) qualifizierte sich als Dritter (21,37 m) souverän für den Final. Der Quali-Sieg ging an den Neuseeländer Tom Walsh (21,74 m) vor dem zweiten US-Amerikaner Adrian Piperi (21,47 m).
In der Qualifikation zum Diskus-Final hat die Topfavoritin Sandra Elkasevic ihre Ambitionen angemeldet. Die zweifache Olympia- und WM-Goldgewinnerin aus Kroatien stellte sich mit 66,72 Metern an die Spitze. Die Niederländerin Jorinde Van Klinken (66,39) und Valarie Allman aus den USA (66,07) knackten ebenfalls die 66-Meter-Marke.
Die US-Mixed-Staffel mit Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver und Alexis Holmes qualifizierte sich über 4x400 m im Schongang für den Final. Schlussläuferin Holmes zog am Ende nicht voll durch und liess die britische Staffel bis auf 4 Hundertstelsekunden aufkommen.
-
Die Schweizer an der WM
Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.
Das Schweizer WM-Aufgebot
- Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
- Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
-
Leichtathletik-WM in Tokio
Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.