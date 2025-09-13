In der Nacht auf Samstag fielen bereits die ersten beiden Entscheidungen an dieser WM. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen fand das Rennen über 35 km im Gehen statt.

Bei den Männern erreichte der Kanadier Evan Dunfee das Ziel als Erster. Der Sieg des 34-Jährigen kam bei schwülen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit in 2:28:22 Stunden zustande. Mit Hayato Katsuki aus Japan als Drittem (2:29:16) freute sich auch der Gastgeber über eine Medaille.

Bei den Frauen sicherte sich die Spanierin Maria Pérez Gold (2:39:01). Sie ist erfolgreiche Titelverteidigerin. In Budapest 2023 gewann sie über 35 und 20 km. Kommenden Samstag wird auch in Tokio noch über 20 km gegangen.

Das Gehen ist die einzige Disziplinengruppe dieser WM, bei der Swiss Athletics niemanden selektioniert hat.

Keine Überraschungen in den ersten Qualifikationen

Im Nationalstadion wurden die ersten Qualifikationen im Kugelstossen der Männer, im Diskuswerfen der Frauen und in der 4x400 m Mixed Staffel absolviert. Überraschungen gab es dabei keine.

Topfavorit und dreifacher Kugelstossen-Olympiasieger Ryan Crouser (USA) qualifizierte sich als Dritter (21,37 m) souverän für den Final. Der Quali-Sieg ging an den Neuseeländer Tom Walsh (21,74 m) vor dem zweiten US-Amerikaner Adrian Piperi (21,47 m).

In der Qualifikation zum Diskus-Final hat die Topfavoritin Sandra Elkasevic ihre Ambitionen angemeldet. Die zweifache Olympia- und WM-Goldgewinnerin aus Kroatien stellte sich mit 66,72 Metern an die Spitze. Die Niederländerin Jorinde Van Klinken (66,39) und Valarie Allman aus den USA (66,07) knackten ebenfalls die 66-Meter-Marke.

Die US-Mixed-Staffel mit Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver und Alexis Holmes qualifizierte sich über 4x400 m im Schongang für den Final. Schlussläuferin Holmes zog am Ende nicht voll durch und liess die britische Staffel bis auf 4 Hundertstelsekunden aufkommen.