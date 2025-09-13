  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

1. Tag der Leichtathletik-WM Géraldine Frey schafft Halbfinal-Einzug ++ Kälin startet solide

Jan Arnet

13.9.2025

Annik Kälin will an der WM für Furore sorgen.
Annik Kälin will an der WM für Furore sorgen.
Keystone

Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

13.09.2025, 10:35

13.09.2025, 12:06

Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

  • Quali: Frauen, Weitsprung, Frauen (Annik Kälin), 11:30 Uhr
  • Vorlauf: 100 m, Frauen (Géraldine Frey, Salome Kora), 11:55 Uhr
  • Vorlauf: 1500 m, Frauen (Lilly Nägeli, Joceline Wind), 12:50 Uhr
  • Final: Kugelstossen, Männer, 14:10 Uhr
  • Final: 10'000 m, Frauen, 14:30 Uhr
  • Final: 4x400 m, Mixed, 15:20 Uhr
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Géraldine Frey steht im Halbfinal

    Die Vorläufe der 100 m der Frauen beginnen mit Schweizer Beteiligung. Géraldine Frey erwischt einen tollen Start und führt das Rennen lange an. Am Ende muss sie sich mit ihrer Zeit von 11,25 nur Melissa Jefferson-Wooden (10,89) und Zoe Hobbs geschlagen geben. Der dritte Platz garantiert ihr den Halbfinal-Einzug.

  • Kälin greift ins Geschehen ein

    Die Schweizerin zeigt einen soliden ersten Sprung in der Weitsprung-Qualifikation. 6,36 m springt sie im ersten Versuch. Damit verpasst sie die Final-Qualifikationsweite von 6,75 m noch deutlich. Diese hat bisher nur die Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall (6,88 m) übersprungen.

  • Zwei Deutsche im Steeple-Final

    Mit Frederik Ruppert und Niklas Buchholz haben es zwei Deutsche über 3000 m Steeple in den Final geschafft. Topfavorit Soufiane El Bakkali hat seinen Vorlauf souverän gewonnen.

    Im dritten Vorlauf kam es zu einer schönen Szene zwischen dem Kolumbianer Carlos San Martin und dem Belgier Tim van de Velde. San Martin stoppte auf der Zielgeraden vor dem letzten Hindernis und kletterte darüber. Van de Velde, der wenige Meter vor dem Kolumbianer lief, schaute zurück und wartete auf ihn. Die beiden liefen Arm in Arm ins Ziel.

  • Beginn der Abendsession

    Die erste Abendsession an der diesjährigen Leichtathletik-WM in Tokio beginnt mit drei Vorläufen der 3000 m Steeple der Männer. Annik Kälin beginnt ihre Qualifikation im Weitsprung um 11:30 Uhr Schweizer Zeit.

  • Das Wichtigste aus der Nacht

    In der Nacht auf Samstag fielen bereits die ersten beiden Entscheidungen an dieser WM. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen fand das Rennen über 35 km im Gehen statt.

    Bei den Männern erreichte der Kanadier Evan Dunfee das Ziel als Erster. Der Sieg des 34-Jährigen kam bei schwülen Bedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit in 2:28:22 Stunden zustande. Mit Hayato Katsuki aus Japan als Drittem (2:29:16) freute sich auch der Gastgeber über eine Medaille.

    Bei den Frauen sicherte sich die Spanierin Maria Pérez Gold (2:39:01). Sie ist erfolgreiche Titelverteidigerin. In Budapest 2023 gewann sie über 35 und 20 km. Kommenden Samstag wird auch in Tokio noch über 20 km gegangen.

    Das Gehen ist die einzige Disziplinengruppe dieser WM, bei der Swiss Athletics niemanden selektioniert hat.

    Keine Überraschungen in den ersten Qualifikationen

    Im Nationalstadion wurden die ersten Qualifikationen im Kugelstossen der Männer, im Diskuswerfen der Frauen und in der 4x400 m Mixed Staffel absolviert. Überraschungen gab es dabei keine.

    Topfavorit und dreifacher Kugelstossen-Olympiasieger Ryan Crouser (USA) qualifizierte sich als Dritter (21,37 m) souverän für den Final. Der Quali-Sieg ging an den Neuseeländer Tom Walsh (21,74 m) vor dem zweiten US-Amerikaner Adrian Piperi (21,47 m).

    In der Qualifikation zum Diskus-Final hat die Topfavoritin Sandra Elkasevic ihre Ambitionen angemeldet. Die zweifache Olympia- und WM-Goldgewinnerin aus Kroatien stellte sich mit 66,72 Metern an die Spitze. Die Niederländerin Jorinde Van Klinken (66,39) und Valarie Allman aus den USA (66,07) knackten ebenfalls die 66-Meter-Marke.

    Die US-Mixed-Staffel mit Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver und Alexis Holmes qualifizierte sich über 4x400 m im Schongang für den Final. Schlussläuferin Holmes zog am Ende nicht voll durch und liess die britische Staffel bis auf 4 Hundertstelsekunden aufkommen.

  • Die Schweizer an der WM

    Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.

    Medaillen im Visier. Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Medaillen im VisierDas sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Das Schweizer WM-Aufgebot

    • Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
    • Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
    Mehr anzeigen

  • Leichtathletik-WM in Tokio

    Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.

    • Mehr anzeigen
Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

Mujinga und Ditaji Kambundji stellen sich den «Entweder-Oder-Fragen»﻿ von blue Sport

03.06.2025

Meistgelesen

Swatch-Chef Hayek äussert sich erstmals zu Zoll-Uhr
Sylvie Meis erklärt Warnsignale beim Männer-Dating
«Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade ausgelöst haben»
Russische Truppen schleichen erneut durch Tunnel nach Kupjansk
Lastwagen kippt im Tunnel um – Chauffeur schwer verletzt

Sport-News

Sieg trotz Doppel-Rot. Bayer-Coach Hjulmand: «Das war nicht geübt»

Sieg trotz Doppel-RotBayer-Coach Hjulmand: «Das war nicht geübt»

Nachwuchs-Boom in St.Gallen. Jugendtrainer über Vogt, Neziri und Konietzke: «Sie haben sich gegenseitig gepusht»

Nachwuchs-Boom in St.GallenJugendtrainer über Vogt, Neziri und Konietzke: «Sie haben sich gegenseitig gepusht»

FCB-Boss mit Verband und Liga unzufrieden. Degen fordert Reformen: «Da gibt es hundert Themen, die anzupacken sind»

FCB-Boss mit Verband und Liga unzufriedenDegen fordert Reformen: «Da gibt es hundert Themen, die anzupacken sind»

LA-WM in Tokio. Konstante Kambundji strebt Schweizer Rekord und Podest an

LA-WM in TokioKonstante Kambundji strebt Schweizer Rekord und Podest an

Super League. Görtler hat zahlreichen Widerständen getrotzt

Super LeagueGörtler hat zahlreichen Widerständen getrotzt

World Tour. Alaphilippes Siegpremiere im Tudor-Trikot

World TourAlaphilippes Siegpremiere im Tudor-Trikot