2. Tag der Leichtathletik-WM Olympiasieger verpasst Hochsprung-Final ++ Schaffen es Frey und Kora in den 100-m-Final?

Jan Arnet

14.9.2025

Wird Salome Koras Lächeln mit dem Final-Einzug grösser?
Wird Salome Koras Lächeln mit dem Final-Einzug grösser?
KEYSTONE

Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

14.09.2025, 11:10

14.09.2025, 13:07

Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

  • Vorlauf: 400 m, Männer (Lionel Spitz), 11.35 Uhr
  • Quali: Hochsprung, Männer, 11.40 Uhr
  • Final: Diskuswurf, Frauen, 12.12 Uhr
  • Halbfinal: 100 m, Frauen (Géraldine Frey, Salome Kora), 13.20 Uhr
  • Halbfinal: 100 m, Männer, 13.45 Uhr
  • Final: 10'000 m, Männer (Dominic Lobalu), 14.30 Uhr
  • Final: 100 m, Frauen (ev. Géraldine Frey, Salome Kora), 15.13 Uhr
  • Final: 100 m, Männer, 15.20 Uhr
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Olympiasieger verpasst Hochsprung-Final

    Der Italiener Gianmarco Tamberi, dessen Form vor dieser WM Fragen aufwarf, verpasst die Final-Qualifikation im Hochsprung. Der Olympiasieger von Tokio 2020 und Weltmeister von Budapest 2023 scheitert auf der Höhe von 2,21 m. 2,30 m braucht es für den Final-Einzug.

  • Keine Überraschungen bei den 400 m der Frauen

    Auf der Bahn laufen die Vorläufe der 400 m der Frauen. Zu Überraschungen ist es nicht gekommen. Alle Favoritinnen haben sich souverän für die Halbfinals qualifiziert.

  • Diskuswurf der Frauen im Gange

    Die Entscheidung wird über die US-Amerikanerin Valarie Allman laufen. Die zweifache Olympiasiegerin beginnt den Wettkampf mit einem Wurf auf 67,63 Meter. Die Niederländerin Jorinde van Klinken setzt sich mit 67,50 m dahinter.

  • Lionel Spitz scheidet aus

    Der 24-Jährige zeigt einen tollen Lauf und ist bis auf den letzten 70 Metern bei den Leuten. Als die anderen rundherum einen Gang höher schalten, muss er sie reissen lassen. Er wird mit einer Zeit von 45,57 Sekunden Siebter.

    «Ich bin ins Ziel gekommen und wusste, dass mehr drin gelegen wäre. Hinten raus war es eine Katastrophe», sagt Spitz nach dem Rennen im Interview bei SRF.

    Er sei mit den ersten 350 Metern zufrieden, danach sei er zu verkrampft gewesen und konnte nicht mehr mithalten. «Man will drücken, man merkt dann aber, dass man stehen bleibt. Man kann es sich so vorstellen, als hätte man plötzlich einen Beton-Klotz am Bein.»

  • Beginn der 2. Abendsession

    Gleich geht die Abendsession des heutigen Tages an der Leichtathletik-WM in Tokio los! Im ersten Event ist auch schon ein Schweizer dabei. Lionel Spitz läuft im Vorlauf der 400 m der Männer. Schafft er es in den Halbfinal?

  • Das Wichtigste aus der Nacht

    Ditaji Kambundji ist bereit für den Showdown am Montag mit Halbfinal und Final im Hürdensprint. Am Sonntag im Vorlauf über 100 m Hürden zeigt die Bernerin einen souveränen Auftritt.

    Mit einem technisch sauberen, aber auch kontrolliertem Lauf erreichte die 23-Jährige in 12,59 Sekunden den achtbesten Wert. Am Montag nun soll neben einer starken Klassierung auch der Schweizer Rekord von 12,40 Sekunden fallen.

    Grosse Überraschung über 1500 m der Männer

    In der Nacht auf Sonntag kam es im Nationalstadion Tokio zu einer faustdicken Überraschung. Jakob Ingebritsen, Olympiasieger und Weltmeister über die 1500 m, ist im Vorlauf hängengeblieben. Der von Achillessehnenproblemen geplagter Norweger wurde nur achte und blieb somit ausserhalb der Top-6, die sich die Halbfinal-Qualifikation sicherten. Jetzt bleiben ihm noch die 5000 m – auch da hat er schon Olympia- und WM-Gold zu Hause.

    Kenianerin gewinnt Marathon-Gold

    In einem packenden Schlusssprint holt sich die kenianische Olympiasiegerin von Tokio 2020 Peres Jepchirchir ihre erste Goldmedaille. Sie siegte mit einer Zeit von 2:24:43 Stunden knapp vor der Äthiopierin Tigist Assefa.

    Die Bronzemedaille ging etwas überraschend an die Uruguayerin Julia Paternain. Sie kam mit einer Zeit von 2:27:23 Stunden ins Ziel. Die 25-Jährige konnte es im Ziel nicht fassen und schaute ungläubig herum. Sie dachte, das Rennen sei noch nicht vorbei. Am Ende konnte sie ihren Erfolg doch noch feiern.

  • Die Schweizer an der WM

    Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.

    Medaillen im Visier. Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Medaillen im VisierDas sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Das Schweizer WM-Aufgebot

    • Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
    • Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
    Mehr anzeigen

  • Leichtathletik-WM in Tokio

    Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.

    • Mehr anzeigen

