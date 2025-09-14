Ditaji Kambundji ist bereit für den Showdown am Montag mit Halbfinal und Final im Hürdensprint. Am Sonntag im Vorlauf über 100 m Hürden zeigt die Bernerin einen souveränen Auftritt.

Mit einem technisch sauberen, aber auch kontrolliertem Lauf erreichte die 23-Jährige in 12,59 Sekunden den achtbesten Wert. Am Montag nun soll neben einer starken Klassierung auch der Schweizer Rekord von 12,40 Sekunden fallen.

Grosse Überraschung über 1500 m der Männer

In der Nacht auf Sonntag kam es im Nationalstadion Tokio zu einer faustdicken Überraschung. Jakob Ingebritsen, Olympiasieger und Weltmeister über die 1500 m, ist im Vorlauf hängengeblieben. Der von Achillessehnenproblemen geplagter Norweger wurde nur achte und blieb somit ausserhalb der Top-6, die sich die Halbfinal-Qualifikation sicherten. Jetzt bleiben ihm noch die 5000 m – auch da hat er schon Olympia- und WM-Gold zu Hause.

Kenianerin gewinnt Marathon-Gold

In einem packenden Schlusssprint holt sich die kenianische Olympiasiegerin von Tokio 2020 Peres Jepchirchir ihre erste Goldmedaille. Sie siegte mit einer Zeit von 2:24:43 Stunden knapp vor der Äthiopierin Tigist Assefa.

Die Bronzemedaille ging etwas überraschend an die Uruguayerin Julia Paternain. Sie kam mit einer Zeit von 2:27:23 Stunden ins Ziel. Die 25-Jährige konnte es im Ziel nicht fassen und schaute ungläubig herum. Sie dachte, das Rennen sei noch nicht vorbei. Am Ende konnte sie ihren Erfolg doch noch feiern.