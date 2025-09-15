Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.
Die wichtigsten Entscheidungen des Tages
- 12:35 Uhr: 400 m Hürden Männer, Vorläufe (mit Julien Bonvin)
- 12.40 Uhr: Weitsprung Männer, Qualifikation (mit Simon Ehammer)
- 12.49 Uhr: Stabhochsprung-Final der Männer
- 13:23 Uhr: 100 m Hürden Männer, Vorläufe (mit Jason Joseph)
- 14.00 Uhr: Hammerwerfen der Frauen
- 14.06 Uhr: 100 m Hürden Frauen, Halbfinal (mit Ditaji Kambundji)
- 14.55 Uhr: 3000 m Steeple der Männer
- 15.20 Uhr: 100 m Hürden Frauen – (evtl. mit Ditaji Kambundji)
Liveticker
Liveticker beendet
Das Wichtigste aus der Nacht
Angelica Moser gelingt der Einzug in den Stabhochsprung-Final ohne Probleme. Die Schweizerin musste in der Qualifikation nur zweimal zum Sprung ansetzen und nahm die Höhen von 4,45 m und 4,60 m beide im ersten Versuch.
«Das war eine gute Quali. Die Sprünge waren zwar wie immer nicht die saubersten, aber Hauptsache drüber. Job done», lachte die Schweizerin im Interview bei SRF.
Um die Medaillen springt die 27-Jährige am Mittwochnachmittag Schweizer Zeit. Aus dem Schweizer Stabhochsprung-Trio ist sie die einzige, der die Qualifikation für den Final gelingt – Lea Bachmamn und Pascale Stöcklin scheiterten.
Drei Hundertstel geben den Ausschlag im Marathon
Alphonce Simbu aus Tansania gewinnt an der WM in Tokio den Marathon der Männer im Foto-Finish gegen den Deutschen Amanal Petros.
Simbu holte in 2:09:48 Stunden das erste WM-Gold überhaupt für Tansania, dank dem Vorsprung von drei Hundertstel.
Auch der zweitklassierte Petros freute sich: «Für mich ist es eine riesengrosse Geschichte, das zu erreichen – besonders für meine Familie, für meine Mama, die schon ewig in einem Kriegsgebiet lebt. Ich habe sie seit acht, neun Jahren nicht gesehen», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.
Die Schweizer an der WM
Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.
Das Schweizer WM-Aufgebot
- Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
- Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
Leichtathletik-WM in Tokio
Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.