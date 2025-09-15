Angelica Moser gelingt der Einzug in den Stabhochsprung-Final ohne Probleme. Die Schweizerin musste in der Qualifikation nur zweimal zum Sprung ansetzen und nahm die Höhen von 4,45 m und 4,60 m beide im ersten Versuch.

«Das war eine gute Quali. Die Sprünge waren zwar wie immer nicht die saubersten, aber Hauptsache drüber. Job done», lachte die Schweizerin im Interview bei SRF.

Um die Medaillen springt die 27-Jährige am Mittwochnachmittag Schweizer Zeit. Aus dem Schweizer Stabhochsprung-Trio ist sie die einzige, der die Qualifikation für den Final gelingt – Lea Bachmamn und Pascale Stöcklin scheiterten.

Drei Hundertstel geben den Ausschlag im Marathon

Alphonce Simbu aus Tansania gewinnt an der WM in Tokio den Marathon der Männer im Foto-Finish gegen den Deutschen Amanal Petros.

Simbu holte in 2:09:48 Stunden das erste WM-Gold überhaupt für Tansania, dank dem Vorsprung von drei Hundertstel.

Auch der zweitklassierte Petros freute sich: «Für mich ist es eine riesengrosse Geschichte, das zu erreichen – besonders für meine Familie, für meine Mama, die schon ewig in einem Kriegsgebiet lebt. Ich habe sie seit acht, neun Jahren nicht gesehen», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.