Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.
Die wichtigsten Entscheidungen des Tages
- 800 m, Männer, Ivan Pelizza im Vorlauf ausgeschieden
- 12.40 Uhr: Dreisprung, Frauen, Qualifikation
- 13.36 Uhr: Hochsprung-Final der Männer
- 13.40 Uhr: 110 m Hürden, Männer, Halbfinal (Jason Joseph)
- 14.01 Uhr: Hammerwurf-Final der Männer
- 14.07 Uhr: 400 m, Frauen, Halbfinal
- 14.35 Uhr: 400 m, Männer, Halbfinal
- 15.05 Uhr: 1500 m Final der Frauen
- 15.20 Uhr: 110 m Hürden Final der Männer (evtl. Jason Joseph)
Liveticker
Liveticker beendet
Pelizza verpasst Halbfinal als Fünfter
Ivan Pelizza kann über 800 Meter nicht mit der Spitzengruppe in seinem Feld mithalten. Kurz vor Schluss muss er vor sich ein Loch aufreissen lassen – am Ende läuft er als Fünfter über die Ziellinie. Nur die schnellsten drei in jeder Vorlauf-Gruppe qualifizieren sich direkt für den Halbfinal.
Joseph: «Bahn 9 ist eine Katastrophe»
Jason Joseph qualifizierte sich am Montag souverän für den Halbfinal über 110 Meter Hürden (ab 13.40 Uhr). Mit seiner Bahn war der Basler aber offenbar nicht zufrieden, wie er gegenüber SRF bestätigt.
«Ich brauche im Halbfinal eine bessere Bahn. Bahn 9 ist eine Katastrophe», so Joseph – und erklärt: «Du bist aussen und hast keine Ahnung, was abgeht. Ich habe nur bis Bahn 6 oder 5 gesehen und wusste nicht, was weiter hinten abgeht.» Erst am Schluss habe er erkannt, dass er auf Halbfinal-Kurs sei.
Bleibt zu hoffen, dass Joseph im anstehenden Rennen um 13.40 Uhr eine andere Bahn zugeteilt bekommt. Der allfällige Final über 110 Meter Hürden wäre dann um 15.20 Uhr.
Gefühle der Erleichterung bei Ditaji Kambundji
Kurz vor 19 Uhr Ortszeit in Tokio ist es so weit. Ditaji Kambundji lauscht der Schweizer Nationalhymne als Weltmeisterin über 100 m Hürden.
Am Wettkampftag nach dem Gold-Coup von den Emotionen immer wieder überwältigt, ging es 24 Stunden danach etwas besser. «Zuerst habe ich gedacht, easy. Aber ich musste mich zwischendurch dann doch zusammenreissen. Ich bin eher nah am Wasser gebaut,» schilderte sie vor dem SRF-Mikrophon die Momente auf dem Podest.
Den Tag danach geniesst die 23-Jährige. «Es kommen Gefühle der Erleichterung auf. Ich habe es geschafft.» Sie freue sich auch über die Art und Weise, wie sie gewonnen habe. «Ich bin Weltmeisterin in einer goldwürdigen Zeit.» Bei der Siegerehrung sei ihr nochmals bewusst geworden, welch grosse Namen sie bezwungen habe.
Und einmal mehr dankte sie ihrem Umfeld. «Ich bin in einer Leichtathletik-Familie aufgewachsen, hatte immer die grosse Liebe zu diesem Sport. Es zeigt, wohin man mit einer Liebe zum Sport hinkommen kann.»
Kälin muss auf Siebenkampf verzichten
Annik Kälin muss an der WM in Tokio auf den Siebenkampf verzichten. Nachdem die 25-jährige Bündnerin am Samstag beim Einspringen für die Qualifikation im Weitsprung starke Schmerzen im Fussgelenk verspürt hatte, unterzog sie sich einer MRI-Untersuchung. Diese ergab, dass eine Stressreaktion im Talus vorliegt, die Innen- und Aussenbänder angerissen sind, die Tibialis-posterior-Sehne gereizt und eine ausgeprägte Schwellung mit Einblutungen im Gelenk vorhanden ist.
Kälin hatte sich Mitte August beim Meeting in Bern eine Stauchung im Fussgelenk zugezogen, weshalb sie auf die Schweizer Meisterschaften verzichtete. In der Folge hielt der Fuss jedoch den Belastungstests stand – bis zur WM. In der Qualifikation für den Weitsprung scheiterte sie mit 6,36 m.
«Ich hatte ein super Pre-Camp und habe mich sehr gut gefühlt. Dann komme ich hier an und beim ersten Einspringen merke ich, dass die Chance sehr klein ist, am Wettkampf teilzunehmen. Da war der Frust gross», gesteht Kälin im Interview mit SRF.
Die 25-jährige Siebenkämpferin will aber nicht den Kopf in den Sand stecken. «Ich habe ein mega gutes Umfeld, das mich sehr motiviert. Und solche Emotionen, wie wir gestern Abend (mit Kambundji) erlebt haben, das motiviert einem, weiterzumachen.»
Rückblick auf Montag: Kambundji schreibt Geschichte
Am Montagnachmittag sprintete Ditaji Kambundji in Tokio sensationell zu WM-Gold über 100 Meter Hürden. Es war erst das dritte Schweizer Gold an Weltmeisterschaften und erst der achte Medaillengewinn überhaupt. Ein Stück Schweizer Leichtathletik-Geschichte.
Die Schweizer an der WM
Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.
Das Schweizer WM-Aufgebot
- Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
- Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
Leichtathletik-WM in Tokio
Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.