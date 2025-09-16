Jason Joseph qualifizierte sich am Montag souverän für den Halbfinal über 110 Meter Hürden (ab 13.40 Uhr). Mit seiner Bahn war der Basler aber offenbar nicht zufrieden, wie er gegenüber SRF bestätigt.

«Ich brauche im Halbfinal eine bessere Bahn. Bahn 9 ist eine Katastrophe», so Joseph – und erklärt: «Du bist aussen und hast keine Ahnung, was abgeht. Ich habe nur bis Bahn 6 oder 5 gesehen und wusste nicht, was weiter hinten abgeht.» Erst am Schluss habe er erkannt, dass er auf Halbfinal-Kurs sei.

Bleibt zu hoffen, dass Joseph im anstehenden Rennen um 13.40 Uhr eine andere Bahn zugeteilt bekommt. Der allfällige Final über 110 Meter Hürden wäre dann um 15.20 Uhr.