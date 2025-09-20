  1. Privatkunden
Leichtathletik-WM Ehammer gelingt Zehnkampf-Start nicht nach Wunsch

Jan Arnet

20.9.2025

Simon Ehammer als Kugelstösser: Die 14,28 m stellen ihn nicht restlos zufrieden
Simon Ehammer als Kugelstösser: Die 14,28 m stellen ihn nicht restlos zufrieden
sda

Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

20.09.2025, 08:13

20.09.2025, 08:24

Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

  • Kugelstossen Frauen, 12:54 Uhr
  • Speerwerfen Frauen, 14:05 Uhr
  • Siebenkampf Frauen: 800 m, 14:11 Uhr
  • 5000 m Frauen, 14:29 Uhr
  • 800 m Männer, 15:22 Uhr
  • Zehnkampf Männer, Hochsprung, 12:05 Uhr (Ehammer)
  • 4x400 m Staffel Frauen Vorläufe, 13:00 Uhr (Schweiz ist dabei)
  • 4x100 m Staffel Frauen Vorläufe, 13:45 Uhr (Schweiz ist dabei)
  • Zehnkampf Männer: 400 m, 14:55 Uhr (Ehammer)
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Ehammer gelingt Zehnkampf-Start nicht nach Wunsch

    Simon Ehammer ist der Auftakt in den WM-Zehnkampf von Tokio nicht wunschgemäss geglückt. Im Weitsprung knackte er die 8-m-Marke nicht.

    Mit den zwei gültigen Flügen, die je mit 7,97 m gemessen wurden, war der Appenzeller standesgemäss der beste Weitspringer, aber er konnte sich nicht wie gewünscht ein Punktepolster verschaffen. So sprang beispielsweise der Norweger Sander Skotheim gleich weit oder der im Zwischenklassement führende Kyle Garland aus den USA büsste mit 7,92 m praktisch nichts ein. Vergangenen Mai in Götzis hatten Skotheim (8909) und Garland (8626) Ehammer bei dessen Schweizer Rekord (8575) auf Platz 3 verwiesen. Auch dem Olympia-Zweiten Leo Neugebauer aus Deutschland ist ein guter Start gelungen.

    Ehammers 10,66 Sekunden im 100-m-Lauf und die 14,28 m im Kugelstossen waren solid, mehr aber nicht. Gegenüber Götzis 2025, wo Ehammer den Schweizer Rekord verbesserte, liegt er rund 80 Punkte im Hintertreffen. In den restlichen sieben Disziplinen kann allerdings noch viel passieren.

    Nicht an den Start ging der Altmeister Damian Warner aus Kanada. Der Olympiasieger von Tokio 2021 musste nach eigenen Angaben das Abschlusstraining wegen Achillessehnenproblemen abbrechen. In Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Markus Rooth gilt sein norwegischer Landsmann Skotheim als Goldfavorit. Um mit den Medaillenrängen zu liebäugeln, dürfte Ehammer den Schweizer Rekord um mindestens 100 Punkte auf die Marke von 8700 Zählern verbessern müssen.

  • Die Schweizer an der WM

    Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.

    Medaillen im Visier. Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Medaillen im VisierDas sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Das Schweizer WM-Aufgebot

    • Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
    • Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
    Mehr anzeigen

  • Leichtathletik-WM in Tokio

    Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.

    • Mehr anzeigen

