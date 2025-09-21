  1. Privatkunden
Leichtathletik-WM Holt Werro doch noch die zweite Schweizer Medaille?

Jan Arnet

21.9.2025

Die Schweizer Medaillen-Hoffnungen ruhen am letzten Tag der Leichtathletik-WM auf Audrey Werro.
Die Schweizer Medaillen-Hoffnungen ruhen am letzten Tag der Leichtathletik-WM auf Audrey Werro.
Keystone

Heute Sonntag geht in Tokio die Leichtathletik-WM zu Ende. Gibt es zum Abschluss noch einmal eine Schweizer Medaille zu bejubeln? Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

21.09.2025, 09:05

Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

  • 12:30 Uhr: Hochsprung Frauen
  • 12:35 Uhr: 800 m Frauen (Audrey Werro)
  • 12:47 Uhr: 5000 m Männer
  • 13:10 Uhr: Diskuswerfen Männer
  • 13:20 Uhr: 4x400 m Staffel Männer
  • 13:35 Uhr: 4x400 m Staffel Frauen
  • 13:49 Uhr: Zehnkampf Männer: 1500 m
  • 14:06 Uhr: 4x100 m Staffel Frauen
  • 14:20 Uhr: 4x100 m Staffel Männer
Mehr anzeigen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Audrey Werro als letzter Schweizer Trumpf

    Die Schweizer Delegation ist mit grossen Ambitionen in die Leichtathletik-WM gestartet. Die Hoffnungen, erstmals überhaupt an einer WM mehr als eine Medaille zu gewinnen, waren riesig. Und es begann auch hevorragend mit dem Gold-Coup von Ditaji Kambundji über 100 m Hürden.

    Doch danach verpassten unter anderem Simon Ehammer und Jason Joseph die angestrebte Medaille. So heisst der letzte Trumpf aus Schweizer Sicht am Sonntag: Audrey Werro. Kann die Freiburgerin über 800 Meter glänzen? Die Entscheidung folgt um 12:35 Uhr.

  • Eigentlich schon gescheitert: USA-Staffel über 4x400 Meter zieht als Goldfavorit doch noch ins Finale ein

    Beim Nachsitzen in der Staffel hat sich Goldfavorit USA doch noch das Ticket für das Finale über 4x400 Meter gesichert. Weil der Seriensieger wie auch das Quartett Kenias in den Vorläufen am Samstagabend behindert worden war, durften beide Teams am Morgen danach noch mal ran. Die Amerikaner meisterten in 2:58,48 Minuten die Qualifikation und kämpfen heute (13.20 Uhr) um Gold.

  • Topfavorit Skotheim im Zehnkampf raus

    Topfavorit Sander Skotheim im Zehnkampf ausgeschieden. Zum Auftakt in den zweiten Tag blieb der Weltjahresbeste und Hallen-Weltmeister an einer Hürde hängen, stolperte fast und stiess die folgende Hürde per Hand um. Das hatte die Disqualifikation zur Folge. Von ursprünglich 24 Zehnkämpfern in der Startliste sind nach acht Disziplinen nur noch 14 dabei. Auch Simon Ehammer zog sich am Samstag bereits nach der vierten Disziplin zurück.

  • Leichtathletik-WM in Tokio

    Die Leichtathletik-WM startete am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.

    • Mehr anzeigen
Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

Ditaji und Mujinga Kambundji im Schwestern-Talk

03.06.2025

Sport-News

Beachvolleyball. Olympiasiegerinnen eine Nummer zu gross für Vergé-Dépré-Schwestern

BeachvolleyballOlympiasiegerinnen eine Nummer zu gross für Vergé-Dépré-Schwestern

Laver Cup. 0:8 Sätze! Team Europa geht am Samstag unter

Laver Cup0:8 Sätze! Team Europa geht am Samstag unter

Ausschreitungen in Aarau. YB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

Ausschreitungen in AarauYB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

«Come on Jungs». Bayern-Trainer Kompany von Fragen zu B-Elf genervt

«Come on Jungs»Bayern-Trainer Kompany von Fragen zu B-Elf genervt

Aarau schafft Überraschung. YB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Aarau schafft ÜberraschungYB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Mountainbike. Heim-Weltcup im Zeichen von Nino Schurters Derniere

MountainbikeHeim-Weltcup im Zeichen von Nino Schurters Derniere