Die Schweizer Delegation ist mit grossen Ambitionen in die Leichtathletik-WM gestartet. Die Hoffnungen, erstmals überhaupt an einer WM mehr als eine Medaille zu gewinnen, waren riesig. Und es begann auch hevorragend mit dem Gold-Coup von Ditaji Kambundji über 100 m Hürden.

Doch danach verpassten unter anderem Simon Ehammer und Jason Joseph die angestrebte Medaille. So heisst der letzte Trumpf aus Schweizer Sicht am Sonntag: Audrey Werro. Kann die Freiburgerin über 800 Meter glänzen? Die Entscheidung folgt um 12:35 Uhr.