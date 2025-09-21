Heute Sonntag geht in Tokio die Leichtathletik-WM zu Ende. Gibt es zum Abschluss noch einmal eine Schweizer Medaille zu bejubeln? Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.
Die wichtigsten Entscheidungen des Tages
- 12:30 Uhr: Hochsprung Frauen
- 12:35 Uhr: 800 m Frauen (Audrey Werro)
- 12:47 Uhr: 5000 m Männer
- 13:10 Uhr: Diskuswerfen Männer
- 13:20 Uhr: 4x400 m Staffel Männer
- 13:35 Uhr: 4x400 m Staffel Frauen
- 13:49 Uhr: Zehnkampf Männer: 1500 m
- 14:06 Uhr: 4x100 m Staffel Frauen
- 14:20 Uhr: 4x100 m Staffel Männer
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Audrey Werro als letzter Schweizer Trumpf
Die Schweizer Delegation ist mit grossen Ambitionen in die Leichtathletik-WM gestartet. Die Hoffnungen, erstmals überhaupt an einer WM mehr als eine Medaille zu gewinnen, waren riesig. Und es begann auch hevorragend mit dem Gold-Coup von Ditaji Kambundji über 100 m Hürden.
Doch danach verpassten unter anderem Simon Ehammer und Jason Joseph die angestrebte Medaille. So heisst der letzte Trumpf aus Schweizer Sicht am Sonntag: Audrey Werro. Kann die Freiburgerin über 800 Meter glänzen? Die Entscheidung folgt um 12:35 Uhr.
-
Eigentlich schon gescheitert: USA-Staffel über 4x400 Meter zieht als Goldfavorit doch noch ins Finale ein
Beim Nachsitzen in der Staffel hat sich Goldfavorit USA doch noch das Ticket für das Finale über 4x400 Meter gesichert. Weil der Seriensieger wie auch das Quartett Kenias in den Vorläufen am Samstagabend behindert worden war, durften beide Teams am Morgen danach noch mal ran. Die Amerikaner meisterten in 2:58,48 Minuten die Qualifikation und kämpfen heute (13.20 Uhr) um Gold.
-
Topfavorit Skotheim im Zehnkampf raus
Topfavorit Sander Skotheim im Zehnkampf ausgeschieden. Zum Auftakt in den zweiten Tag blieb der Weltjahresbeste und Hallen-Weltmeister an einer Hürde hängen, stolperte fast und stiess die folgende Hürde per Hand um. Das hatte die Disqualifikation zur Folge. Von ursprünglich 24 Zehnkämpfern in der Startliste sind nach acht Disziplinen nur noch 14 dabei. Auch Simon Ehammer zog sich am Samstag bereits nach der vierten Disziplin zurück.
-
Leichtathletik-WM in Tokio
Die Leichtathletik-WM startete am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.