5. Tag der Leichtathletik-WM Mosers Medaillentraum geplatzt ++ Ehammer fehlen drei Zentimeter für Bronze

Jan Arnet

17.9.2025

Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.

Redaktion blue Sport

17.09.2025, 14:05

17.09.2025, 15:27

Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

  • Ab 12.25 Uhr: Stabhochsprung der Frauen mit Angelica Moser
  • Ab 13.49 Uhr: Weitsprung der Männer mit Simon Ehammer
  • Ab 14.57 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
  • Ab 15.20 Uhr: 1500 m Männer
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Ehammer auf dem undankbaren vierten Platz

    Wie im vergangenen Jahr an den Olympischen Spielen in Paris muss sich Simon Ehammer auch an der WM in Tokio im Weitsprung mit Rang 4 begnügen. Zum Podest fehlen drei Zentimeter.

    Trotz nur Platz 11 in der Qualifikation war der Optimismus bei Simon Ehammer danach gross. Er war sich sicher, dass er im Final alles zusammenbringt und es «sehr, sehr gut herauskommen wird». Der 25-jährige Appenzeller, der Ende August in Zürich den Final der Diamond League gewonnen hatte, hielt Wort. Zwar blieb er in den ersten beiden Sprüngen mit 7,95 und 7,93 m wie schon am Montag unter der 8-Meter-Marke. Im dritten Versuch traf er dann aber den Balken perfekt, setzte die Geschwindigkeit gut um und erreichte mit 8,30 m seine beste Weite an einer WM. Beim Gewinn von WM-Bronze drei Jahre zuvor in Eugene genügten ihm 8,16 m zum Podestplatz.

    In der Folge gelang Ehammer keine Steigerung mehr, im fünften Versuch kam er auf 8,13 m, im sechsten auf 8,03 m. So gab es für ihn nach Paris die nächste Enttäuschung, obwohl er sich nicht viel vorwerfen konnte. Der drittplatzierte Chinese Shi Yuhao erzielte eine Weite von 8,33 m. Gold und Silber gingen an den Italiener Mattia Furlani (8,39) respektive den Jamaikaner Tajay Gayle (8,34). Die ersten vier trennten also lediglich neun Zentimeter. Der zweifache Olympiasieger Miltiadis Tentoglou (7,83), der als Titelverteidiger antrat, kam nicht über den 11. Platz hinaus.

    Ehammer bietet sich in Tokio noch eine weitere Chance, eine zweite WM-Medaille im Freien zu gewinnen. Er tritt am Wochenende im Zehnkampf an.

  • Mosers Medaillentraum geplatzt

    Angelica Moser kommt in Tokio nicht wie gewünscht auf Touren. Nachdem die Stabhochspringerin 4,45 und 4,65 m im ersten Versuch überquert hatte, scheiterte sie dreimal auf 4,75 m, obwohl sie dreimal die Höhe hatte. Somit blieb sich deutlich unter ihrer Saisonbestleistung von 4,80 m und muss sich mit Platz 5 begnügen.

  • Ehammer eröffnet den Wettkampf mit 7.95 Meter

    Ehammer startet gut, landet mit seinem ersten Sprung auf 7,95 Meter. und reiht sich auf dem 3. Zwischenrang hinter Gayle (JAM) und Furlani (ITA) ein. Auch Ehammers zweiter Versuch ist gut, aber 2 Zentimeter kürzer als zuvor.

  • Speerwerfer Wieland bricht den Schweizer Rekord

    Unglaublicher Start für Simon Wieland! Der 24-jährige Berner, der erstmals an einer WM teilnimmt, kam in der Qualifikation im ersten Versuch auf 82,26 m, womit er den Schweizer Rekord von Stefan Müller aus dem Jahr 2006 um 19 Zentimeter verbesserte.

  • 200 m der Männer: Mumenthaler und Reais stehen im Halbfinal

    Der Schweizer kommt zwar nicht gut aus den Startblöcken, dreht dann aber mächtig auf und holt sich den 3. Rang. Damit steht er direkt im Halbfinal. Mehr zittern muss Reais, der die direkte Qualifikation nach Platz 4 in seinem Vorlauf verpasst. Als Lucky Loser schafft er den Vorstoss in den Halbfinal aber über die Zeit. 

  • 200 m Frauen: Pointet scheidet wegen 3 Hundertstel aus

    Léonie Pointet läuft in ihrem Vorlauf auf Rang 4. Ihre Zeit reicht aber nur vorübergehend auf die Lucky-Loser-Plätze. Die Mexikanerin Sanchez läuft im letzten Heat als Vierte des Laufs nur 3 Hundertstel schneller als Pointet, womit die Schweizerin die Halbfinals knapp verpasst.

  • Das bringt Tag 5 an der Leichtathletik-WM

    Am 5. Tag der WM in Tokio stehen vier Medaillenentscheidungen an. Auf der Bahn stehen die Rennen der Frauen über 3000 m Steeple und der Männer über 1500 m auf dem Programm. Zudem fallen die Entscheidungen im Stabhochsprung der Frauen mit Angelica Moser und im Weitsprung der Männer mit Simon Ehammer. Insgesamt stehen am Mittwoch sechs Schweizerinnen und Schweizer im Einsatz.

  • Rückblick: Ditaji Kambundji schreibt Geschichte

    Am Montagnachmittag sprintete Ditaji Kambundji in Tokio sensationell zu WM-Gold über 100 Meter Hürden. Es war erst das dritte Schweizer Gold an Weltmeisterschaften und erst der achte Medaillengewinn überhaupt. Ein Stück Schweizer Leichtathletik-Geschichte.

    Mehr zu Kambundjis Gold-Triumph gibt es hier.

    Ditaji Kambundji hochemotional. «Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen»

    Ditaji Kambundji hochemotional«Ich habe noch nie so viele Tränen vergossen»

    Ditaji Kambundjis Mutter nach WM-Coup. «Es ist schön zu sehen, dass sie ihre Emotionen gehen lassen kann»

    Ditaji Kambundjis Mutter nach WM-Coup«Es ist schön zu sehen, dass sie ihre Emotionen gehen lassen kann»

    Im Mai im Interview bei blue Sport. Kambundji hat ihren Triumph angekündigt: «… dann stehen mir alle Türen offen»

    Im Mai im Interview bei blue SportKambundji hat ihren Triumph angekündigt: «… dann stehen mir alle Türen offen»

    «Unglaublich», «sagenhaft», «Weltklasse». So feiert die Schweizer Presse unsere WM-Heldin Ditaji Kambundji

    «Unglaublich», «sagenhaft», «Weltklasse»So feiert die Schweizer Presse unsere WM-Heldin Ditaji Kambundji

    Kambundji wie Günthör und Bucher. Das sind alle Schweizer Medaillen an Leichtathletik-Weltmeisterschaften

    Kambundji wie Günthör und BucherDas sind alle Schweizer Medaillen an Leichtathletik-Weltmeisterschaften

  • Die Schweizer an der WM

    Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.

    Medaillen im Visier. Das sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Medaillen im VisierDas sind die grössten Schweizer Trümpfe an der Leichtathletik-WM

    Das Schweizer WM-Aufgebot

    • Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
    • Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
  • Leichtathletik-WM in Tokio

    Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.

