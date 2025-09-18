Vom 13. bis 21. September geht in Tokio die Leichtathletik-WM über die Bühne. Die Schweiz ist mit einigen Medaillen-Hoffnungen am Start. Hier halten wir dich über die wichtigsten Entscheidungen auf dem Laufenden.
Die wichtigsten Entscheidungen des Tages
- Audrey Werro gewinnt ihren Vorlauf über 800 m und qualifiziert sich souverän für die Halbfinals. Veronica Vancardo scheidet aus.
- Die beiden Schweizer Timothé Mumenthaler und William Reais starten ab 14.02 Uhr in den 200-m-Halbfinals.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Die Halbfinals der Männer über 200 m
William Reais bleibt in seinem Halbfinals chancenlos und beendet diesen auf dem siebten und vorletzten Platz. Mit einer Zeit von 20.59 scheidet der 26-Jährige aus. Noch sieben Hundertstel länger braucht Timothé Mumenthaler für die 200 m. Auch Mumenthaler landet in seinem Heat auf Platz 7 und muss den Finaltraum begraben.
-
800 m Frauen: Werro souverän weiter – Vancardo und Hoffmann out
Audrey Werro liess im Vorlauf über 800 m nichts anbrennen. Von der Spitze aus kontrollierte sie das Feld. Die Freiburgerin ging taktischen Spielereien oder einem möglichen Rempler von Beginn an aus dem Weg. Die 21-Jährige schlug ein sattes Tempo an, zog dieses bis zum Schluss durch und liess keine Konkurrentin vorbeiziehen.
Zu Beginn der Saison hätte die Zeit von 1:58,43 Minuten noch aufhorchen lassen. Doch Audrey Werro hat im August einen Steigerungslauf hingelegt, den Schweizer Rekord in zwei Etappen auf 1:55,91 Minuten gesenkt und den Final der Diamond League bei Weltklasse Zürich gewonnen.
«Es hat alles geklappt wie geplant. Und ich habe noch Reserven», kommentierte die Romande ihren Auftritt. Sie sei mit viel Selbstvertrauen nach Japan gereist. «Ich weiss, dass ich eine Topzeit laufen kann, aber auch auf den letzten 100 m sehr stark bin.» Die vermehrten Blicke im Feld auf ihre Person würden sie nicht stören, es stärke eher das Selbstvertrauen. «Aber ich bin froh, dass die WM endlich losging.»
Für Lore Hoffmann und Veronica Vancardo bedeuteten die 800-m-Vorläufe Endstation. Mässige Leistungen boten der Europameister Timothé Mumenthaler und William Reais über 200 m. Sie kamen in den Halbfinals nicht mehr an die Leistungen des Vorlaufs heran.
-
Staffel-Aufgebot bekannt: Del Ponte nur Ersatzläuferin
Ajla Del Ponte muss im Nationalstadion von Tokio, wo sie 2021 als Olympia-Fünfte über 100 m ihren grössten Erfolg gefeiert hat, am Samstag zuschauen. Die Tessinerin steht nicht im Aufgebot für die 4x100-m-Staffel. Den Vorzug erhielten Géraldine Fry, Céline Bürgi, Léonie Pointet und Salomé Kora. Zur Meldung.
-
Das bringt Tag 6 der Leichtathletik-WM
Vier Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm: Speerwerfen der Männer, Dreisprung der Frauen und die beiden Rennen über 400 m der Männer und Frauen.
Aus Schweizer Sicht interessieren die Vorläufe über 800 m der Frauen mit Audrey Werro, Veronica Vancardo und Lore Hoffmann (ab 12.58 Uhr). Ab 14.02 Uhr kämpfen zudem Timothé Mumenthaler und William Reais um den Finaleinzug über 200 m.
-
Rückblick: Ditaji Kambundji schreibt Geschichte
Am Montagnachmittag sprintete Ditaji Kambundji in Tokio sensationell zu WM-Gold über 100 Meter Hürden. Es war erst das dritte Schweizer Gold an Weltmeisterschaften und erst der achte Medaillengewinn überhaupt. Ein Stück Schweizer Leichtathletik-Geschichte.
-
Die Schweizer an der WM
Swiss Athletics hat 22 Athletinnen und 9 Athleten für die Leichtathletik-WM aufgeboten.
Das Schweizer WM-Aufgebot
- Männer: Timothé Mumenthaler (200 m) William Reais (200 m), Lionel Spitz (400 m), Ivan Pelizza (800 m), Dominic Lobalu (5000 m und 10'000 m), Jason Joseph (110 m Hürden) Julien Bonvin (400 m). Simon Ehammer (Weitsprung, Zehnkampf). Simon Wieland (Speer).
- Frauen: Géraldine Frey (100 m, 4x100 m), Salomé Kora (100 m, 4x100 m), Léonie Pointet (200 m, 4x100 m), Lore Hoffmann (800 m), Veronica Vancardo (800 m, 4x400 m), Audrey Werro (800 m, 4x400 m), Lilly Nägeli (1500 m), Joceline Wind (1500 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden), Lea Bachmann (Stabhochsprung), Angelica Moser (Stabhochsprung), Pascale Stöcklin (Stabhochsprung), Annik Kälin (Weitsprung, Siebenkampf), Miryam Mazenauer (Kugelstossen), Céline Bürgi (4x100 m), Ajla Del Ponte (4x100 m), Emma van Camp (4x100 m), Iris Caligiuri (4x400 m), Annina Fahr (4x400 m), Catia Gubelmann (4x400 m), Julia Niederberger (4x400 m), Lena Wernli (4x400 m).
-
Leichtathletik-WM in Tokio
Die Leichtathletik-WM startet am Samstag, 13. September und dauert bis am Sonntag, 21. September. Die Wettkämpfe gehen in Tokio über die Bühne.