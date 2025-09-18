Audrey Werro liess im Vorlauf über 800 m nichts anbrennen. Von der Spitze aus kontrollierte sie das Feld. Die Freiburgerin ging taktischen Spielereien oder einem möglichen Rempler von Beginn an aus dem Weg. Die 21-Jährige schlug ein sattes Tempo an, zog dieses bis zum Schluss durch und liess keine Konkurrentin vorbeiziehen.

Zu Beginn der Saison hätte die Zeit von 1:58,43 Minuten noch aufhorchen lassen. Doch Audrey Werro hat im August einen Steigerungslauf hingelegt, den Schweizer Rekord in zwei Etappen auf 1:55,91 Minuten gesenkt und den Final der Diamond League bei Weltklasse Zürich gewonnen.

«Es hat alles geklappt wie geplant. Und ich habe noch Reserven», kommentierte die Romande ihren Auftritt. Sie sei mit viel Selbstvertrauen nach Japan gereist. «Ich weiss, dass ich eine Topzeit laufen kann, aber auch auf den letzten 100 m sehr stark bin.» Die vermehrten Blicke im Feld auf ihre Person würden sie nicht stören, es stärke eher das Selbstvertrauen. «Aber ich bin froh, dass die WM endlich losging.»

Für Lore Hoffmann und Veronica Vancardo bedeuteten die 800-m-Vorläufe Endstation. Mässige Leistungen boten der Europameister Timothé Mumenthaler und William Reais über 200 m. Sie kamen in den Halbfinals nicht mehr an die Leistungen des Vorlaufs heran.