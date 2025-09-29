  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Sollten wir niemals akzeptieren» Team Europa am Ryder Cup mit Bierbecher beworfen

dpa

29.9.2025 - 19:30

Team Europa gewinnt den Ryder Cup

Team Europa gewinnt den Ryder Cup

29.09.2025

Erstmals seit 2012 gewinnen Europas Golfer auswärts den Ryder Cup – und erlebt trotz riesigen Vorsprungs am Schlusstag beinahe noch ein dramatisches Ende. Am Ende gratuliert auch der US-Präsident.

,

DPA, Redaktion blue Sport

29.09.2025, 19:30

29.09.2025, 19:35

«Schaust du zu, Donald Trump?», sangen Europas Ryder-Cup-Helden um Kapitän Luke Donald mit der goldenen Trophäe in den Händen nach der erfolgreichen Titelvereidigung gegen am Schlusstag sensationell aufspielende US-Stars. Die Antwort des US-Präsidenten und begeisterten Hobby-Golfers kam prompt: «Ja, ich schaue zu. Herzlichen Glückwunsch!», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social und postete dazu den entsprechenden Video-Clip der ausgelassen feiernden Europäer. Trump war am ersten Tag des Kontinentalvergleichs persönlich auf dem Golfplatz erschienen, um seine US-Landsleute anzufeuern.

Am Ende jubelten aber die Europäer. Nach dem aufwühlenden Auswärtssieg versprach ein erleichterter Rory McIlroy mit feuchten Augen eine gigantische Party. Shane Lowry gönnte sich schon Minuten zuvor ein Bier nach dem wichtigsten Putt des Tages. Trotz unerwartet dramatischer Entwicklungen holte Team Europa wie zuletzt 2012 auswärts die wichtigste Trophäe im Golf-Sport und bezwang die USA vor den Toren New Yorks 15:13. «Wir werden feiern, als gäbe es kein Morgen», sagte der Nordire McIlroy. «Ich bin extrem stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein.»

Lowry mit dem entscheidenden Putt

Trotz eines Sieben-Punkte-Vorsprungs hatte erst Lowrys Schlag die Titelverteidigung für Europa perfekt gemacht – nach einer Aufholjagd der Gastgeber im Bethpage State Park auf Long Island, die kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Die USA verpassten nur knapp das grösste Comeback in der Geschichte des Wettbewerbs. «Ich kann nicht glauben, dass der Putt rein ist. Der Ryder Cup bedeutet mir alles», sagte Lowry. Die nächste Ausgabe findet 2027 in seiner irischen Heimat statt.

McIlroy mit Kritik an US-Fans

Nach der ersten Euphorie gab es von Seiten der Europäer aber noch kritische Töne zum feindseligen Verhalten des New Yorker Publikums. «Was hier diese Woche passiert ist, ist nicht akzeptabel», sagte McIlroy. Während seiner fünf Spiele im Bethpage State Park musste gerade McIlroy eine Flut von Beleidigungen über sich ergehen lassen. Die US-Fans schrien ihn an, während er sich zum Abschlag und zum Putten bereitmachte. «Ich finde, wir sollten so etwas im Golfsport niemals akzeptieren», sagte McIlroy.

Neben den Beleidigungen flog auch ein Bierbecher in Richtung des Nordiren und streifte seine Frau Erica Stoll. «Sie ist eine sehr, sehr starke Frau. Ich liebe sie und wir werden es richtig geniessen, den Sieg zu feiern», war McIlroys Antwort auf diese Aktion.

Europas Kapitän: «Man wird jahrzehntelang über sie sprechen»

«Das waren die stressigsten zwölf Stunden meines Lebens», sagte Europas Kapitän Donald, der bereits beim Sieg in Rom vor zwei Jahren die Verantwortung getragen hatte. «Wir wussten, dass die tough sind, aber nicht, dass sie so tough sind. Grossen Respekt an sie», meinte er in Richtung der geschlagenen Amerikaner. Über sein eigenes Team sagte Donald: «Ich könnte nicht stolzer sein auf die Jungs. Man wird jahrzehntelang über sie sprechen.» Ob er als Kapitän weiter macht, liess er offen. 

Der halbe Punkt für das Unentschieden gegen Russell Henley brachte Europa auf 14 Zähler – das reichte zur Titelverteidigung und einen Riesensprung von Lowry über das Grün nach anstrengenden Stunden. Von der Souveränität der beiden ersten Tage war am Schlusstag allerdings nichts mehr zu sehen. 

Die US-Profis um den Weltranglistenersten Scottie Scheffler setzten die Europäer gehörig unter Druck. «Die ersten Tage liefen nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin echt müde, aber stolz auf den Kampf, den wir heute geliefert haben», sagte Scheffler. 

Der Schwede Ludvig Aberg gewann am Schlusstag als einziger Europäer sein Einzel, er bezwang Patrick Cantlay bereits nach 17 Bahnen. «Es war hart», sagte Aberg. «Es wurde immer lauter und man konnte die Umgebung fühlen.» Lowry sowie Matt Fitzpatrick, Robert MacIntyre und Tyrelll Hatton (alle England) holten jeweils einen halben Punkt durch Unentschieden, die anderen Europäer verloren ihre Duelle. Fitzpatrick gab gegen Bryson DeChambeau zwischenzeitlich fünf Bahnen Vorsprung noch aus der Hand.

Ein halber Punkt wird unerwartet wertvoll

Als unerwartet wertvoll erwies sich zudem der halbe Punkt, den Europa schon am Sonntagmorgen bekommen hatte – Viktor Hovland konnte wegen Schmerzen am Nacken nicht antreten, das Duell mit Harris English fiel deswegen aus und beide Teams bekamen einen halben Zähler gutgeschrieben.

Aus dem 11,5:4,5 vom Samstagabend war so also schon vor dem ersten Abschlag ein 12:5 für die Europäer geworden. Zur Titelverteidigung reichten Europa deswegen zwei weitere Punkte, es war der grösste Vorsprung vor dem Schlusstag seit Einführung des aktuellen Formats 1979. Seither sind auch Kontinental-Europäer dabei.

Was für die Amerikaner zunächst aussah wie der Versuch, die höchste Niederlage der Ryder-Cup-Geschichte zu verhindern – das 19:9 für die USA vor vier Jahren war dafür die Marke – entwickelte sich dann allerdings zunehmend zu einer kaum für möglich gehaltenen Aufholjagd. 

«Wir haben an den beiden ersten Tagen nicht unser Bestes gespielt, aber heute haben wir das geschafft», sagte US-Kapitän Keegan Bradley. Er gratulierte Europa: «Sie haben besser gespielt als wir. Sie haben das verdient. Meiner Meinung nach ist Luke Donald der beste europäische Kapitän der Geschichte.»

Vor zwei Jahren besiegte Europa in Rom die Amerikaner klar mit 16,5:11,5 Punkten. McIlroy hatte unmittelbar danach bereits den Auswärtssieg in Bethpage angekündigt – und Wort gehalten. «Das «Ole Ole» in Amerika zu hören und etwas zu tun, was viele Leute nicht für möglich gehalten haben, das hat uns motiviert», sagte der Weltranglistenzweite. Von den 19 Ryder Cups seit 1979 hat Team Europa nun 13 gewonnen.

Meistgelesen

Tut Trump Putin jetzt erstmals wirklich weh?
Trump droht New Yorkern vor Bürgermeisterwahl +++ «QAnon-Schamane» klagt auf 40 Billionen Dollar
Deshalb ist die Moldau-Wahl für Putin ein «geopolitisches Fiasko»

Videos aus dem Ressort

Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID

Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID

Die Walliserin Vanessa Grand fiel im Abstimmungskampf zur E-ID mit einem sehr persönlichen Auftritt in der «Arena» auf: «Eine E-ID würde Menschen mit Behinderung im Alltag mehr Selbstbestimmung, Teilhabe, Autonomie und Privatsphäre bringen.»

28.09.2025

Erneut grosses Warten bei der E-ID-Abstimmung

Erneut grosses Warten bei der E-ID-Abstimmung

Beim Ja-Komitee haben erste Nationalrätinnen und Nationalräte bereits Weisswein und Prosecco bestellt – ohne preiszugeben, ob es sich dabei um einen Siegeswein oder ein Trostglas handelt.

28.09.2025

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dankt der SVP für Fragen

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dankt der SVP für Fragen

Während der Debatte zur SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» dankte Wermuth einem SVP-Nationalrat für eine Frage: «Denn wir haben die Menschen gebeten, für jede Minute, in der Sie hier im Parlament Ihre Argumente ausbreiten, zu spenden.»

27.09.2025

Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID

Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID

Erneut grosses Warten bei der E-ID-Abstimmung

Erneut grosses Warten bei der E-ID-Abstimmung

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dankt der SVP für Fragen

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dankt der SVP für Fragen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Harry Potter»-Autorin vs. Schauspielstar. J.K. Rowling ignoriert Friedensangebot von Emma Watson – und teilt aus

«Harry Potter»-Autorin vs. SchauspielstarJ.K. Rowling ignoriert Friedensangebot von Emma Watson – und teilt aus

Diplomatie. Inhaftierter US-Bürger von Taliban in Afghanistan freigelassen

DiplomatieInhaftierter US-Bürger von Taliban in Afghanistan freigelassen

Verteidigung. US-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee

VerteidigungUS-Flugzeugträger zu Nato-Übung in der Nordsee