Hast du mal versucht, einem Amerikaner den Schwingsport auf Englisch zu erklären? König Christian Stucki hat sich getraut. Blick-Reporter Marcel W. Perren war 2014 in den USA dabei und hat die Szene sogar gefilmt.
- 2019 in Zug wurde Christian Stucki Schwingerkönig. Fünf Jahre davor besuchte er zusammen mit Blick-Reporter Marcel Perren ihren gemeinsamen Kumpel, den damaligen NHL-Superstar Mark Streit.
- Im Eishockey-Stadion in New York wollte Stucki den Amerikanern den Schwing-Sport erklären. «Es war mein lustigstes Erlebnis mit einem Schwinger», sagt Perren, der Stuckis Versuch sogar gefilmt hat.
Gefragt nach seiner lustigsten Episode mit einem Schwinger, muss Blick-Reporter Marcel Perren nicht lange überlegen: Die Reise im Dezember 2014 zusammen mit dem späteren Schwingerkönig Christian Stucki in die USA zu ihrem gemeinsamen Kumpel, dem damaligen Eishockey-Star Mark Streit.
Schon am Flughafen Kloten hat Stucki für Gelächter gesorgt. Der Riese sei nur mit einem dünnen Jäckchen aufgekreuzt, erzählt Perren. «Er sagte: ‹New York liegt geografisch auf der Höhe von Neapel, ich werde genug warm haben.›»
«Stucki ist in New York mit seinem Jäckchen fast erfroren»
Dem war natürlich nicht so. Perren: «Als wir gelandet sind, war in New York Minus 17 Grad. Stucki ist fast erfroren. Und wir haben relativ lange gebraucht, bis wir für ihn ein XXXXL-Jacke gefunden haben.»
Später wollte Stucki dann im Eishockey-Stadion den Schwingsport erklären. Perren: «Er hat auf seinem Natel ein Video vom Schwarzsee-Schwinget gezeigt und meinte: ‹That's swiss wrestling on the black sea›. Definitiv ins Schleudern ist er dann gekommen, als der Amerikaner von ihm wissen wollte, was das für eine Unterlage ist.»