  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Legendäres Video So erklärte Stucki Amerikanern das Schwingen: «That's Swiss Wrestling at Black Sea»

Michael Wegmann

30.8.2025

So erklärte Christian Stucki Amerikanern das Schwingen

So erklärte Christian Stucki Amerikanern das Schwingen

Hast du mal versucht, einem Amerikaner den Schwingsport auf Englisch zu erklären? Schwingerkönig Christian Stucki hat sich getraut. BLICK-Reporter Marcel Perren war 2014 in den USA dabei und hat die Szene sogar gefilmt.

28.08.2025

Hast du mal versucht, einem Amerikaner den Schwingsport auf Englisch zu erklären? König Christian Stucki hat sich getraut. Blick-Reporter Marcel W. Perren war 2014 in den USA dabei und hat die Szene sogar gefilmt. 

Michael Wegmann

30.08.2025, 12:15

30.08.2025, 12:50

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • 2019 in Zug wurde Christian Stucki Schwingerkönig. Fünf Jahre davor besuchte er zusammen mit Blick-Reporter Marcel Perren ihren gemeinsamen Kumpel, den damaligen NHL-Superstar Mark Streit.
  • Im Eishockey-Stadion in New York wollte Stucki den Amerikanern den Schwing-Sport erklären. «Es war mein lustigstes Erlebnis mit einem Schwinger», sagt Perren, der Stuckis Versuch sogar gefilmt hat. 
Mehr anzeigen

Gefragt nach seiner lustigsten Episode mit einem Schwinger, muss Blick-Reporter Marcel Perren nicht lange überlegen: Die Reise im Dezember 2014 zusammen mit dem späteren Schwingerkönig Christian Stucki in die USA zu ihrem gemeinsamen Kumpel, dem damaligen Eishockey-Star Mark Streit. 

Schon am Flughafen Kloten hat Stucki für Gelächter gesorgt. Der Riese sei nur mit einem dünnen Jäckchen aufgekreuzt, erzählt Perren. «Er sagte: ‹New York liegt geografisch auf der Höhe von Neapel, ich werde genug warm haben.›»

«Stucki ist in New York mit seinem Jäckchen fast erfroren»

Dem war natürlich nicht so. Perren: «Als wir gelandet sind, war in New York Minus 17 Grad. Stucki ist fast erfroren. Und wir haben relativ lange gebraucht, bis wir für ihn ein XXXXL-Jacke gefunden haben.»

Später wollte Stucki dann im Eishockey-Stadion den Schwingsport erklären. Perren: «Er hat auf seinem Natel ein Video vom Schwarzsee-Schwinget gezeigt und meinte: ‹That's swiss wrestling on the black sea›. Definitiv ins Schleudern ist er dann gekommen, als der Amerikaner von ihm wissen wollte, was das für eine Unterlage ist.» 

Das könnte dich auch interessieren

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

Der langjährige BLICK-Reporter Marcel W. Perren erklärt, weshalb der Schwingsport 2010 quasi über Nacht sexy geworden ist, was das mit Kilian Wenger zu tun hat und wie viel Geld ein König heute verdienen kann.

27.08.2025

Werner Schlegel – der grosse Königsanwärter

Werner Schlegel – der grosse Königsanwärter

Als Sechsjähriger hat er sich ins Teilnehmerfeld eines Schwingfests geschummelt, jetzt ist Werner Schlegel einer der grossen ESAF-Favoriten. Mit blue redet der 22-Jährige über sein Leben im und ausserhalb des Sägemehls, das ESAF und seine Gegner.

25.08.2025

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

«Wir haben eine intensive Zeit hinter uns»

In Mollis GL ist alles bereit für das Eidgenössische Schwingfest. blue Sport hat vor dem Anlass mit Urs Bachmann, Bereichsleiter Infrastruktur, gesprochen.

27.08.2025

Meistgelesen

Wicki königlich ++ Giger und Staudenmann melden sich an ++ Orlik und Schlegel bärenstark
Tödlicher Unfall am ESAF: Mann wird von Zug erfasst und stirbt
Deutscher fährt 15 Meter Auto in der Schweiz und landet vor Bundesgericht
So wären fast die Hälfte der Demenzfälle vermeidbar
Das bedeutet das Zoll-Urteil für die Schweiz

Mehr Schwingen

Von Anschwingen bis Zwilchhose. Wenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Von Anschwingen bis ZwilchhoseWenn nicht jetzt, wann dann? Frische dein Schwing-ABC auf

Königsanwärter Werner Schlegel. Mit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Königsanwärter Werner SchlegelMit 6 schummelte er sich an ein Schwingfest – jetzt ist er ein Top-Favorit beim ESAF

Gigers Paradezug auch mit dabei. Heuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Gigers Paradezug auch mit dabeiHeuaufzug, Wyberhaken und Hüftschraube – ausgewählte Schwünge leicht erklärt

Giger, Staudenmann und Co.. Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Giger, Staudenmann und Co.Das sind die grossen Favoriten auf den Königstitel

Fürs ESAF ist alles bereit. Das grösste mobile Stadion der Welt: Jeder Schwingverband hat seine Fankurve

Fürs ESAF ist alles bereitDas grösste mobile Stadion der Welt: Jeder Schwingverband hat seine Fankurve