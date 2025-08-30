So erklärte Christian Stucki Amerikanern das Schwingen Hast du mal versucht, einem Amerikaner den Schwingsport auf Englisch zu erklären? Schwingerkönig Christian Stucki hat sich getraut. BLICK-Reporter Marcel Perren war 2014 in den USA dabei und hat die Szene sogar gefilmt. 28.08.2025

Gefragt nach seiner lustigsten Episode mit einem Schwinger, muss Blick-Reporter Marcel Perren nicht lange überlegen: Die Reise im Dezember 2014 zusammen mit dem späteren Schwingerkönig Christian Stucki in die USA zu ihrem gemeinsamen Kumpel, dem damaligen Eishockey-Star Mark Streit.

Schon am Flughafen Kloten hat Stucki für Gelächter gesorgt. Der Riese sei nur mit einem dünnen Jäckchen aufgekreuzt, erzählt Perren. «Er sagte: ‹New York liegt geografisch auf der Höhe von Neapel, ich werde genug warm haben.›»

«Stucki ist in New York mit seinem Jäckchen fast erfroren»

Dem war natürlich nicht so. Perren: «Als wir gelandet sind, war in New York Minus 17 Grad. Stucki ist fast erfroren. Und wir haben relativ lange gebraucht, bis wir für ihn ein XXXXL-Jacke gefunden haben.»

Später wollte Stucki dann im Eishockey-Stadion den Schwingsport erklären. Perren: «Er hat auf seinem Natel ein Video vom Schwarzsee-Schwinget gezeigt und meinte: ‹That's swiss wrestling on the black sea›. Definitiv ins Schleudern ist er dann gekommen, als der Amerikaner von ihm wissen wollte, was das für eine Unterlage ist.»

